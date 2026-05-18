動画編集にも最適!!新型左手デバイス登場!!「Pilot Pro 編集コンソール」

HANVON UGEE TECHNOLOGY CO., LTD.

3つのサイズのダイヤル、ジョイスティック、19個のボタンを搭載。

各ボタンにショートカットを割り当てカスタマイズも可能。カスタマイズのパターンは

最大で7種類の切替可能、100以上のコマンドに対応致します。

作業に応じたダイヤル選択、ボタンのカスタマイズで、

自分専用の手放せないデバイスになること間違い無しです!!

2026年5月18日よりオンライン販売を開始致します。

トリプルダイヤルで思い通りの精密操作!!



スピーディーな操作に対応、快適な編集を

滑らかに動く高速ダイヤルで素早い操作が可能。

動画編集の際も、クリップを素早く操作出来、

狙った編集ポイントへ一瞬でアクセス。



先端の精密スモールノブで細部の調整

程よいトルク感のある精密スモールノブが

細かな数値調整や画像回転に対応。



ジョイスティック上部のラージノブで

編集全体の把握や細部の仕上げが可能

動画のタイムラインを自在にズームし

全体の把握をしながら細部の仕上げのような

全体も細部もといった場面では

このラージノブが活躍。

回すたびに伝わる操作感

3つのダイヤル全てに触感フィードバックを搭載。回転の際にダイヤル錠やラチェットを

回しているような感触で操作のひとつひとつを確実に感じながら、快適にコントロール。

振動モードは強、弱、offで切り替えが可能。

ジョイスティック操作で編集を直感的に!!

動かすだけで精密なカラー調整

カラーホイール調整に対応し、

補助キー無しで滑らか、かつ高精度な

カラーグレーディングを実現!!

直感に沿った方向操作

入力は4コマンドモード、8コマンドモード

2つの切替が可能。4または8方向への入力に

対応し、思い通りの入力を素早く実行可能。

すべてのボタンを使いこなし、編集を極める

ワンタッチでパターン切替。100以上の操作を自在にコントロール。

ショートカットボタン12個、機能ボタン3個、ジョイスティック上部タッチボタン4個、

計19のボタン。それぞれのボタンにショートカットのカスタムが可能。

更にカスタムしたパターンは最大7つの切り替えが可能。合計で100を超えるボタン操作、

自分だけのカスタマイズで作業効率も大幅にUP!!

OKボタンでボタン設定の

「表示/非表示」を簡単切替

ジョイスティック中心にあるOKボタンで

設定の表示、非表示を切替。

設定した操作を覚えていなくても

安心してすぐに使いこなすことが可能です。

方向ボタンで直感ナビゲーション

音量調整やイン／アウト設定など、

補助的な操作もスムーズに割り当て可能。

真っすぐな上下左右のカーソル移動

といった場面でもスタンダードな形状、

十字キーで直感的な操作が可能。

長時間でも快適な人間工学デザイン

手のひらと手首を支える立体形状により、長時間作業でも疲れにくい設計。

ボタンは自然に届く位置へ配置され、軽く反応の良い押し心地で快適な操作を

実現、長時間の作業でも指への負担を抑えます。

国内では5月18日からオンライン販売を開始します。販売価格は29,980 円(税込)。



【直営オンラインストア】

■XPPen 公式ストア

https://www.storexppen.jp/buy/pilot-pro.html?channel=prtimes_pp20260518



■XPPen 公式Amazon

https://www.bit.ly/4nTpmzn?XPPenAmazon



■XPPen 公式楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/hwugee/acc02-a/



より詳細な情報については、下記へお問い合わせください。



XPPen 日本連絡事務所

電話:03-5577-7638

Email: seiko.murakami@xp-pen.com



電子プレスキット(画像あり)、詳細情報など、下記よりダウンロードしてください。

https://drive.google.com/drive/folders/1pdmzlgn3NLEaXiy8zYLhnTrFFlxlZ_CY