初夏の一皿「トマト牛肉冷麺」6月より登場

明海グループ株式会社

中国料理 神戸壺中天（所在地：神戸市）は、来る夏に向けて、旬の素材を生かした涼やかな冷麺シリーズを展開いたします。

季節の移ろいを感じていただける一皿としてご用意する本シリーズの第一弾として、「トマト牛肉冷麺」を2026年6月より発売いたします。

爽やかなトマトの酸味と、旨味あふれる牛肉を組み合わせた、初夏にふさわしい一品です。

みずみずしいトマトと柔らかな牛肉が際立つ、涼やかな味わいの冷麺。

■ 素材と調理へのこだわり

トマトの自然な酸味と甘みを活かした特製スープに、低温調理で柔らかくジューシーに仕上げた牛肉を合わせることで、すっきりと軽やかな味わいでありながら満足感のある味わいに仕上げています。

さらに、麺は茹で上げた後に氷水で一気に締めることで、しっかりとしたコシを実現。

喉越しの良い引き締まった麺はタレとの絡みもよく、最後まで心地よい食感をお楽しみいただけます。

暑い日でも食べやすく、食欲が減退しがちな夏の時季にも美味しくお召し上がりいただけるよう工夫を凝らした一皿です。

■ 味の構成

味のバランスは醤油の旨味を軸に、トマトの爽やかな酸味と牛肉のコクをやさしく重ねることで、一体感のある味わいに仕上げています。

さらに、ほどよい「ちょい辛」をベースに、仕上げに辣油を加えることで軽やかな刺激と香りが全体を引き締め、奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。

■ 商品概要

商品名：トマト牛肉冷麺

価格：1,600円（税込）

販売期間：2026年6月1日～6月30日

■ おすすめの楽しみ方

ドリンクは生ビールとのペアリングがおすすめです。

爽やかな酸味とコク、そしてほどよい辛味をすっきりと引き立てます。

ー 冷麺シリーズの展開について -

本商品は、神戸壺中天の冷麺シリーズ第一弾となります。

・6月：第一弾「トマト牛肉冷麺」

・7月：第二弾「冷やし担々麺」登場予定

・8月：第二弾 新たな冷麺を予定

季節とともに移り変わる味わいを、ぜひお楽しみください。

※仕入れ状況等により内容は変更となる場合があります。

中国料理 神戸壺中天（こうべこちゅうてん）概要

店舗名 ： 中国料理 神戸壺中天

所在地 ： 〒650-0037 神戸市中央区明石町32番地 明海ビル B1F Block32

営業時間 ： ランチ 11:00～14:30(L.O.14：00)／ディナー 17:00～21:00(L.O.20:00)

電話番号 ： 078-334-1002

アクセス ： JR三ノ宮/各線三宮駅から徒歩14分・JR元町駅/阪神元町駅から徒歩7分

HP URL ： https://www.kobekochuten.jp/

instagram： 毎日更新中！https://www.instagram.com/kobekochu32/

予約方法 ： 公式HPやお電話からも承っております。