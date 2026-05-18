光ファイバー通信・フォトニクス分野の最先端製品の取り扱いを開始

株式会社タイセーHCF（中空コアファイバー：Hollow Core Fiber）HCF内の光強度分布（モード分布）シミュレーションOptoweave社製品フォトニック自動外観検査装置（Photonic AOI）ETSC社

概要

株式会社タイセー（本社：千葉県鎌ケ谷市）は、光通信およびフォトニクス分野における研究開発・量産用途に向けた各種製品の取り扱いを新たに開始いたしました。

背景

近年、中空コアファイバー（HCF）をはじめとする先端フォトニクス部材への関心が高まる一方で、国内における入手性や供給ルートが限定的であり、研究開発や評価用途において調達課題を抱えるケースが見受けられます。

特に、生成AIやクラウドサービスの急速な普及に伴い、データセンター間通信の高速化・大容量化ニーズが世界的に拡大しており、次世代光通信技術への注目が高まっています。

その中でも、中空コアファイバー（Hollow Core Fiber : HCF）は、光をガラス内部ではなく“空気中”に閉じ込めて伝送する次世代光ファイバーとして期待されており、従来のシリカ光ファイバーと比較して、低遅延・低損失・低非線形といった特長を有しています。AIデータセンター、6G通信、高速ネットワーク分野、量子通信などにおいて、将来的な実用化・量産展開が期待されています。

また、1.5μm帯での低損失伝送やDWDM（波長分割多重通信）との高い親和性を持つことから、既存通信インフラとの接続性にも優れており、近年では Microsoft Azure などの大規模データセンターで実証が進められています。さらに、YOFC (Yangtze Optical Fibre and Cable) をはじめとする大手光ファイバメーカーでも量産開発が進められています。

一方で、日本国内では、

・必要な仕様のHCFファイバーがすぐに入手できない

・海外メーカーとの直接取引が難しい

・評価用少量ロットへの対応が限定的

といった課題も存在しています。

株式会社タイセーでは、こうしたニーズに対応するため、Optoweave社をはじめとする各種フォトニクス関連製品の取り扱いを開始し、中空コアファイバー（HCF）や関連コンポーネントの調達・技術選定支援を行います。

研究開発用途から評価・試作・量産検討まで、お客様の用途に応じた最適な構成提案を通じて、次世代光通信・先端フォトニクス分野の発展に貢献してまいります。

光ファイバー取扱関連取扱製品

Optoweave社の先進フォトニクス製品として、以下のラインナップを提供いたします。

HP: https://www.e-taise.co.jp/page/page000187.html

・3Dフォトニックインターコネクトチップ

・Hollow Core Fiber（中空コアファイバー）

・Hollow Core Fiber Connector

・FA Fiber Array（ファイバーアレイ）

・Few-Mode Fiberおよび関連コンポーネント

・Fiber Lens（ファイバーレンズ）

※Optoweave社製品に加え、YOFC社等他メーカー製の中空コアファイバー（HCF）等についても対応可能です。

フォトニクスデバイスの検査実装装置取扱製品

ETSC社製品フォトニクスデバイスの評価・検査・実装に対応する装置群も取り扱います。

HP: https://www.e-taise.co.jp/page/page000188.html

・フォトニック自動外観検査装置（AOI）

・光電ウェハテストシステム

・フォトニックチップテストシステム

・FA自動カップリング・パッケージングシステム

・レンズカップリング・パッケージングシステム

その他取扱製品

・MEMS光スイッチ（Amaze Link社製）

HP: https://www.e-taise.co.jp/page/page000190.html

・フォトニクス部品/ファイバーアレイ

HP: https://www.twinstartech.com

今後の展開

上記製品以外にも当社はこれまで、さまざまなお客様からのご相談に応じて、

ニーズに合わせた製品の調達に加え、開発やカスタマイズにも柔軟に対応してまいりました。

今後も特定メーカーや分野に限定せず、

中空コアファイバー（HCF）をはじめとしたフォトニクス製品について、

用途やご要望に応じた柔軟な対応を行ってまいります。

会社概要

会社名：株式会社タイセー

所在地：千葉県鎌ケ谷市

URL：https://www.e-taise.co.jp(https://www.e-taise.co.jp)

お問い合わせ先

株式会社タイセー

担当：岩城

TEL：047-446-2221

URL：https://www.e-taise.co.jp(https://www.e-taise.co.jp)