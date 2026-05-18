【GUCCI】ニューヨーク タイムズスクエアにて、2027 クルーズコレクション「GucciCore」を発表

株式会社ケリングジャパン

1953年、グッチはイタリア国外初となるショップをニューヨークにオープンしました。以来、70年以上にわたりこの都市はグッチの歴史において特別な存在であり続けています。「GucciCore」は、グッチにとって帰還ともいえるプロジェクトです。舞台となるのは、ニューヨークを象徴するタイムズスクエア。無数のデジタルビルボードやスクリーンを背景に、ブランドの本質をヴィジュアル ランゲージとして再構築し、新たなコアワードローブとして昇華しています。

Images Courtesy of GucciImages Courtesy of Gucci

1980年代、ニューヨークのフィフス・アベニュー旗艦店の上階にGucci Galleriaと呼ばれる特別な空間が存在し、専用のゴールドカラーの鍵を持つ顧客のみがプライベートエントランスからアクセスできました。このサロンへのオマージュとして、エイジング加工を施したレザー スリーブに収められた真鍮製の鍵が、GucciCore ファッションショーへのインビテーションとなっています。

ショーに先駆けて、タイムズスクエアのスクリーンにアーカイブ映像と広告的な映像を組み合わせたビデオモンタージュが映し出されます。そこにはGucci Acqua、Gucci Underwear、Gucci Viaggio、Gucci Automobili、Gucci Businesswear、Gucci Time、Gucci Gym、Palazzo Gucci Hotel、Gucci Pets、Gucci High Jewelry、Gucci Lifeなど、実在するものから架空のものまで、さまざまなプロダクトが登場し、グッチという存在をライフスタイル、美学、そしてひとつのエトスとして描き出しています。

Images Courtesy of Gucci

GucciCoreは、マディソン・アベニューからブルックリン、ソーホー、ハーレム、そしてフィフス・アベニューまで、ニューヨークという都市の多彩なスタイルを映し出すコレクションです。ピンストライプのスーツをまとった金融関係者やビジネスマン、気負いのないムードでシアリングコートを羽織ってランチへと出かけるマダムたち、ソフトなテーラリングやルーズなデニム姿のスケーターたち、さらにドレスやパンツスーツを優雅に着こなすフィランソロピストやソーシャライトなどが登場。多様なスタイルが、ニューヨークのストリートのように交差していきます。

Images Courtesy of GucciImages Courtesy of GucciImages Courtesy of GucciImages Courtesy of GucciImages Courtesy of GucciImages Courtesy of Gucci

バターのように柔らかなレザーやGGファブリックで仕立てたサーキュラーシルエットのデュベストールは、機能性よりもフォルムの美しさを追求。一方で、テクニカルファブリックや風合い豊かなシアリングを用いたリバーシブルコートは極めて実用的です。50年代以来のシグネチャーモチーフであるウェブ ストライプはバンドゥトップへと姿を変え、ひとつの大胆なウェアへと進化しました。また、クロコダイルの鱗を思わせるスパンコールやビーズフリンジ、フェザー エンブロイダリーを施したオートクチュール的アプローチのルックは、メンズウェアにもプレシャスな魅力をもたらしています。テクニカルアウターにはゴートヘアやシアリングのライニングを施し、実用的なラグジュアリーを体現しています。

Images Courtesy of GucciImages Courtesy of GucciImages Courtesy of GucciImages Courtesy of GucciImages Courtesy of Gucci

グッチと乗馬の世界とのつながりを象徴するホースビット ハードウェアは、シャープなヒールブーツのスティラップとして配され、メタルチップ付きの鋭角的なスティレットヒールと呼応しています。プレシャスレザーのバッグはインクのように深いカラーやジュエリーを思わせる艶感で仕上げられ、腕時計のストラップを備えたウォッチクラッチも登場。さらに大容量のアンストラクチャード スリングトートバッグには、新たな素材が採用されています。

GucciCoreは、デムナによるグッチらしさの探求の第4章となります。「La Famiglia」「Generation Gucci」「Primavera」で展開してきたヴィジュアル ランゲージを融合し、実用性と着やすさを備えたコレクションとして再構築。ひと目でグッチとわかる、普遍的かつ現代的なワードローブを提案します。

Images Courtesy of Gucci

日本からは、俳優の佐野勇斗が「Gucci Primavera」のボルドー地にチャコールグレーのグレンチェックが施されたピークドラペルのダブルブレストジャケット、ブラックのフォーマルパンツ、GGマーモント チャーム付きネックレス、ホースビット付きブラックレザー製のソールミュールを着用し、特別に参加しました。さらに、マライア・キャリー（Mariah Carey）、ショーン・メンデス (Shawn Mendes)、俳優のジャン・リンホー（Zhang Ling He）、音楽グループALL DAY PROJECT（オールデイプロジェクト）のメンバー TARZZANや、女優のアン・カーティス（Anne Curtis）など、各国のセレブリティがショーに駆け付けました。

佐野勇斗佐野勇斗マライア・キャリーショーン・メンデスジャン・リンホーkemioリンジー・ローハンキム・カーダシアン

Images Courtesy of Gucci

#GucciCore

@gucci

ショー動画は以下よりご覧いただけます。

https://www.youtube.com/watch?v=NxhQXUpAKAQ&t=1754s(https://www.youtube.com/watch?v=NxhQXUpAKAQ&t=1754s)

*5月17日(日)より公式サイトで本コレクションの一部を展開しております。

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナのもと、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、 ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com をご覧ください。