健康リスクと社会的リスクのスコア化により人事総務の就業可否判断を迅速にサポート「プロシールド(Pro-Shield)」提供開始(特許出願中)

『プロシールドの独自性』

株式会社WeMIT

従業員の健康と会社の社会的責任の観点から、健診結果より健康リスクと社会的リスクをスコア化して

可視化し、リスクの高さに応じた優先度がわかる従業員リストを作成することができます。人事労務担

当者および産業医の業務の軽減・迅速化を推進し導入会社の健康経営と社会的責任遂行に寄与します。

『プロシールド開発の背景』

近年、健康経営が注目される中で、従業員が通勤や営業活動中に健康問題に起因する事故を誘発し第

三者に負傷または死亡事故を発生させてしまった場合には、会社の信用を失ってしまい、従業員の健康

管理が適切に行われていたかが問われる事案が散見します。しかしながら、法律で実施が義務付けられ

ている定期健康診断を実施しても、要精密検査や要治療の従業員の対応については、専門的な助言なし

に迅速かつ適切に対応することは、企業にとって容易ではありません。この課題を解決するため、医療

に関する専門的な知識がない人事労務担当者にとって、要精密検査や要治療の従業員のうち、リスクの

大きさに基づき対応すべき優先順位を明確にしたリストが必要と考えました。

『プロシールドが解決すること』

・健診結果の管理不全のリスクを効率的に低減します。

・健診実施機関から直接クラウドへデータ反映

・健康リスクと社会的リスクを医学基準に基づき自動スコア化

・部門別に優先度リスト化して対応遅延を防止

・産業医/人事/従業員が一つのシステムで連携し判断スピードを短縮

※この仕組みは現在特許出願中です。

『プロシールドの導入のメリット』

・従業員の事故発生時における雇用者責任リスク低減を支援

・人事担当者の作業を大幅に効率化・高品質化

・従業員へ自動通知&受診指示書発行で必要受診を徹底

・産業医の作業効率化と人事担当者との連携がオンラインで完結

※本サービスは医学的判断を代替するものではなく、就業可否の最終判断は産業医および会社が

行います。

『プロシールドの随伴機能』

・ストレスチェック対応

・健診案内・進捗管理

・結果閲覧、事後措置まで一元化

『プロシールドのセキュリティ』

・WAF(Web Application Firewall)導入、海外アクセス遮断、不審アクセス検知、データの改ざん

・防止設計

・本人確認によるなりすまし防止

・SMS取得済み組織による運用(2017年~)

・高いセキュリティ基準をもって運用しています 。

『プロシールド導入費用の目安』

初期費用:30万円～、企業規模による

利用料:従業員1人当たり月額 250円～、利用サービス内容と規模による

ストレスチェック実施:300円(年額)

※IT導入補助金に対応(最大150万円補助)

※記載の金額はすべて参考価格であり、契約内容により異なります。

『プロシールドの提供元』

本サービスは、株式会社WeMITおよび一般社団法人 関西健康福祉協会が提供しています。

株式会社WeMIT

URL：https://wemit.jp/

一般社団法人 関西健康福祉協会

URL：https://www.kansaihw.jp/

(所在地:大阪府大阪市北区天満2丁目7番10号/法人番号912000501)