外国人スタッフとの会話を“作業を止めず”行える翻訳グラスを提供開始

株式会社ムクイル

外国人スタッフとの会話を、作業を止めずに行える翻訳グラスを提供開始しました。

音声だけで操作できるため、製造・物流現場でも両手を使ったまま円滑なコミュニケーションを実現します。

スマートフォンを取り出して翻訳アプリを操作する必要がなく、作業中でも自然な会話が可能です。

製造業・物流業・建設業など、多国籍化が進む現場での活用を想定しています。

製造・物流現場で増える「言葉の壁」

近年、製造業や物流業界では外国人スタッフの採用が急速に進み、多国籍・多言語のチームによる現場運営が当たり前の光景となってきました。即戦力となる人材の確保という点では大きなメリットがある一方で、現場では新たなコミュニケーション課題が日々生まれています。

たとえば、口頭での作業指示が正確に伝わらず、手順のミスや手戻りが発生する。安全教育に通常の何倍もの時間がかかり、ラインの立ち上げが遅れる。市販の翻訳アプリを使えばその都度作業が止まり、生産効率が落ちる。そして、些細なコミュニケーションのすれ違いが、確認漏れや重大なインシデントの引き金になる--こうした問題は、現場リーダーや管理者にとって、もはや「仕方のないこと」では済まされなくなっています。

言葉の違いは、個人の努力だけでは埋めることのできる壁ではありません。それは現場の仕組みそのものを、多言語対応へとアップデートしていく必要があることを意味しています。

本サービスは、そうした現場が抱えるコミュニケーションの負担を根本から軽減するために開発された、製造・物流現場に特化したソリューションです。作業指示の正確な伝達から安全教育の効率化まで、現場のリアルな課題に寄り添い、国籍や言語に関わらず誰もが安全に・安心して働ける環境づくりを支援します。

現場で使いやすい4つの特徴

本サービスは、「現場で本当に使えるか」を最優先に設計されています。スマートグラスという形状を最大限に活かし、作業を止めず・安全を損なわず・言葉の壁を越える--その4つの特徴をご紹介します。

1. ハンズフリー操作

製造・物流の現場では、両手が常にふさがっている場面が少なくありません。本サービスは音声コマンドによる起動・操作に対応しており、手を止めることなくすべての機能を利用できます。スマートフォンを取り出す手間も、画面をタップする動作も不要。ラインを止めず、作業のリズムをそのままに、必要なコミュニケーションをその場で完結させます。

2. リアルタイム多言語翻訳

相手が話した言葉を即座に認識・翻訳し、視野内にテキストで表示します。翻訳を待つ時間的ロスがなく、会話のテンポを自然に保ったまま意思疎通が可能です。これまで「なんとなく伝わった気がする」で済ませてきたやり取りを、正確な言語変換によってしっかりとした確認の場に変えます。

3. 視野を遮らない表示設計

情報を表示する際も、作業者の安全は絶対に妥協しません。必要な情報だけを、視野の妨げにならない形で最小限に表示する設計を採用。周囲の状況把握や機械・車両への注意を維持しながら、情報を受け取ることができます。「画面を見るために立ち止まる」という行動そのものをなくすことが、現場の安全性向上にもつながります。

4. 現場業務に最適化

一般的な翻訳ツールが苦手とする、製造・物流特有の専門用語や作業指示にも対応しています。「ピッキング」「段取り替え」「不良品フラグ」といった現場固有の言葉も正確に翻訳・伝達。新人スタッフへの業務説明から安全教育、日々の作業指示まで、現場で求められるあらゆる伝達シーンでの精度を高めます。

想定ユースケース

本サービスは、特定の業種に限らず「言葉の壁が現場リスクになる」あらゆるシーンでの活用を想定しています。

■ 製造業

国籍の異なるスタッフが混在するラインでは、作業手順の微妙なニュアンスが伝わらないことで、不良品の発生や工程のやり直しにつながることがあります。本サービスを活用することで、作業指示をリアルタイムに正確な言語で伝達し、品質と生産効率の両立を支援します。新人教育や定期的な安全訓練の場でも、言語の壁を取り除くことでスムーズな習熟を促します。

■ 物流・倉庫業

スピードと正確性が同時に求められる物流現場では、伝達ミスが即座に誤出荷や在庫ロスに直結します。ハンズフリーでリアルタイムに翻訳・確認できる本サービスは、作業を止めることなく指示を正確に届け、現場の処理能力を落とさずにコミュニケーション精度を高めます。

■ 建設業

建設現場は、誤った指示伝達が重大事故に直結するリスクと隣り合わせです。「危険」「立入禁止」「すぐに止めて」--咄嗟の一言が命を守る現場だからこそ、即時翻訳と確実な伝達が欠かせません。安全教育の場でも、複数言語での同時対応により、理解度の均一化と教育コストの削減を実現します。

■ 介護・医療

介護・医療の現場では、スタッフ間の連携だけでなく、利用者・患者本人との意思疎通が直接ケアの質に影響します。外国にルーツを持つスタッフが増える一方、利用者への丁寧な言葉かけや緊急時の迅速な状況共有も求められます。本サービスは、そうした繊細なコミュニケーションの場面でも、自然で正確な言語対応をサポートします。

ご要望・お問い合わせ

弊社製品に関するお問い合わせは、下記お問い合わせフォームからお願いいたします。

※お問い合わせの目的は「その他」をご選択ください。

料金・プラン

お問い合わせはこちら :https://www.mukuil.com/contact

詳しくはサービスサイトをご覧ください。

製品ページはこちら :https://www.mukuil.com/product/ai_agent/技術の対象とする領域

本サービスは、製造業・物流業・建設業・介護・医療など、多国籍人材とのコミュニケーションが求められる幅広い現場での活用を想定しています。

また、作業指示・教育・品質管理・安全確認・遠隔支援など、現場業務全体の効率化にも活用可能です。

展示会出展のお知らせ

※展示会情報を記載予定

本サービスは展示会でも実際にご体験いただけます。

詳細は後日、当社ホームページおよびSNSにてお知らせいたします。

会社情報

株式会社ムクイルは、**「誰もがアルゴリズムを享受できる世界を作る」**をミッションとして、幅広い分野でご活用いただけるソフトウェアの開発に取り組んでおります。

会社名：株式会社ムクイル

代表者：入江 龍雅（いりえ りゅうが）

所在地：東京都墨田区太平3丁目11-10 NTK オオノビル 6階

事業内容：AI・DX導入コンサルティング、AI・システム開発支援、デジタルマーケティング支援

会社ホームページ：https://www.mukuil.com/