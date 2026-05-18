障害者就労移行支援『atGPジョブトレ』のクリエイティブ部、東京都内のZINEイベント「ZINEフェス東京」に出展

株式会社ゼネラルパートナーズ

障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：進藤均）が運営する障害者就労移行支援サービス『atGPジョブトレ』のクリエイティブ部は、2026年5月23日（土）に東京都立産業貿易センター 台東館（浅草）で開催される「ZINEフェス東京」に出展いたします。

『atGPジョブトレ』クリエイティブ部は、就労移行支援を利用する利用者・卒業生と支援員が、土曜日のオフ時間を活用して創作活動に取り組むサークルです。

2021年9月に創作誌『LINK BE』を創刊して以来、企画・原稿執筆・校正・印刷・製本にいたるまで、すべての工程を当事者と支援者が共に手がけてきました。

活動は当初、atGPジョブトレ秋葉原第２事業所のオフ支援の一環として始まりましたが、現在では大手町、お茶の水、横浜など複数事業所の利用者・卒業生・職員が参加する、事業所の垣根を超えたコミュニティへと広がっています。

障害のある方々の社会参加のかたちは、就労にとどまりません。創作という手段を通じて自分自身の「らしさ」を見つめ、表現し、人と分かち合っていくこと――その営みは、当事者にとっても支援者にとっても新たな関係性や自己の可能性をひらく場となっています。

今回、文学フリマ等への出展を経て、ZINE文化の祭典である「ZINEフェス東京」へと活動の場を広げます。福祉や就労支援の枠を超え、ZINE愛好家・読者が集うカルチャーの場で、当事者と支援者が共に紡いだ表現を届けてまいります。

■ ZINEフェス東京 開催概要

開催日 ：2026年5月23日（土）

開場時間：12:00～17:00

入場料 ：500円

会場 ：東京都立産業貿易センター 台東館 6階・7階（浅草駅徒歩5分）

主催 ：ZINEフェス運営委員会

公式情報：https://note.com/bookcultureclub/n/na5029f005cad

■ 『atGPジョブトレ』クリエイティブ部 出展概要

頒布物 ：創作誌『LINK BE』（最新03号 ほか）

03号テーマ：『シンクロニシティ』

内容 ：当事者・卒業生によるエッセイ、自己探究研修ルポ、メンバーが撮影した表紙写真 ほか

クリエイティブ部 公式Instagram：https://www.instagram.com/gp_linkbe/

■ 創作誌『LINK BE』について

2021年9月創刊。『atGPジョブトレ』に通う利用者と支援員が、共に企画・執筆・編集・製本まで手がける創作誌です。「わたしたち“らしさ”を見つめる」をコンセプトに、エッセイ、研修ルポ、写真などを掲載。当事者の声を発信するだけでなく、当事者と支援者が同じ立場で創作に取り組むこと自体に意味を見出している活動です。

■ クリエイティブ部・『LINK BE』関連リンク

・創刊号「LINK BE 01」完成のお知らせ（2021年10月）(https://info.atgp.jp/jobtra-blog/article002-1)

・創刊号 完成お披露目会レポート（2021年11月）(https://info.atgp.jp/jobtra-blog/article002-2)

・LINK BE 03号 制作過程レポート／ 自己探究研修「自己肯定感」（2025年3月）(https://info.atgp.jp/jobtra-blog/article002-25)

・最新03号「LINK BE 03」完成のお知らせ（2025年11月）(https://info.atgp.jp/jobtra-blog/article002-36)

■ 『atGPジョブトレ』について

障害のある方一人ひとりの「自分らしく長く働く」を支える、障害別専門支援の就労移行支援サービス。

うつ、発達障害、統合失調症、難病、聴覚障害の障害別コースと、IT・Webコースを展開。模擬職場での実践的なトレーニング、症状管理やストレス対処法の習得、就職活動のサポートまでを一貫して提供しています。

URL：https://www.atgp.jp/training/

株式会社ゼネラルパートナーズ

障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。



会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ

本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階

代表者：代表取締役社長 進藤 均

設立日 ：2003年 4月

URL：http://www.generalpartners.co.jp/

業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など

＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！

https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories

https://prtimes.jp/a/?f=d176523-14-498b4b40a71753c5ccea443ea6a1a4e4.pdf