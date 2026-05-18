求人ボックス代理店の最高ランク「Five Stars Platinum」を2年連続で獲得 ― 日本唯一、2年連続1位の評価 ―

株式会社DYM

WEB事業、人材事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）は、株式会社カカクコムが運営する求人情報の一括検索サービス「求人ボックス」において、代理店の最高ランクである「Five Stars Platinum」を2年連続で獲得し、1位の評価を受けました。



本ランクは、実績および運用品質において特に優れた代理店に付与されるものであり、200社以上の代理店の中から選出されます。DYMはその中でも、2年連続で唯一の受賞企業となります。

■受賞の背景

DYMは、求人広告運用においてデータドリブンなアプローチを徹底し、企業ごとの採用課題に応じた最適な戦略設計を行ってまいりました。

2026年4月時点において、求人ボックスにおける運用アカウント数は644件にのぼり、2025年3月から2026年3月にかけて広告消化金額は約32％増加、応募数は19,428件から57,422件へと約196％増加するなど、圧倒的な成長を実現しています。

こうした実績の背景には、独自開発の分析システムによる広告効果の最適化と、専門チームによる精緻な運用体制があります。媒体特性を踏まえた継続的な改善により、高い成果創出を可能にしています。

また、前年からの運用ノウハウをさらに高度化し、データ活用の深化と運用体制の強化を推進したことにより、2年連続での受賞を実現しました。



■運用成果の一例

ある企業においては、運用改善により以下の成果を実現しています。



・広告予算：約30％増加

・応募数：約100％増加

・CPA：約38％改善



このように、単なる広告出稿にとどまらず、採用成果に直結する運用支援を強みとしています。



■求人ボックスについて

「求人ボックス」は、株式会社カカクコムが運営する求人情報の一括検索サービスです。求職者は掲載数2,000万件超の豊富な求人情報を、勤務地や職種など細かなニーズに合わせて一括検索することができます。



■今後の展望

DYMは今後も、運用力をさらに磨き、求人ボックスの可能性を市場に広めるリーディングカンパニーとして邁進してまいります。

また、データとテクノロジーを活用した高度な広告運用を通じて、企業の採用成功に貢献し続けていきます。

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、HR Tech事業、M＆A事業、海外医療事業、スポーツ事業、飲食事業、メディカルソリューション事業、等

(9)URL ：https://dym.asia/