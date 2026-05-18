iPS細胞誕生から20年、再生医療は “効率化・自動化” の時代へ ー 再生医療を「日常」にする鍵

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、2026年5月20日（水）～22日（金） の3日間、幕張メッセにて「再生医療EXPO東京／インターフェックスWeek 東京」 を開催します。

iPS細胞の誕生から約20年。再生医療は、難治性疾患に対する革新的な治療法として実用化が進む一方で、広く社会に普及するには大きな壁が存在しています。

・数百万円～数千万円に及ぶ高額な治療費

・熟練技術者に依存した培養・製造工程

・品質のばらつきや長時間作業による生産効率の課題

こうした状況を背景に現在、注目されているのが、製造工程全体の効率化・自動化による“再生医療の社会実装”です。

■ 再生医療は「医療技術」から「産業プロセス」へ

近年、製薬・バイオ業界では、AIやロボティクスを活用したDX（デジタルトランスフォーメーション）が急速に進んでいます。その中核を担うのが、以下のプロセスの高度化です。

・育てる（培養）：細胞製造の自動化・24時間稼働

・見極める（品質評価）：AIによる標準化・定量化

・守る（無菌・安全管理）：検査・環境管理の省人化

これらを一体として最適化することで、再生医療は「人が作る医療」から「工場で安定的に生産する産業」へと変化しつつあります。

本展には、その転換を象徴するテーマとして、細胞培養の自動化、AIによる品質評価、量産技術など、最前線のソリューションが一堂に集結します。

■ 出展社・出展製品 <一部抜粋＞

会場では、再生医療の量産化を支える中核技術として、以下のような製品・ソリューションが一堂に集結します。

自動細胞培養装置 CellMeister

創業から培ってきた分取分注技術、ロボットハンドリング技術、培養技術、クリーン技術等のコア技術を組み合わせ、お客様のプロトコルに応じた、オールインワンのカスタム装置を開発、製造。

例1：人の手技を再現したロボットハンドリングや、分取分注操作で、安定した細胞培養を実現。

例2：HEPAフィルターを搭載し、ISOクラス５相当の清浄環境下で細胞操作。

[出展社：株式会社 ジェイテックコーポレーション]

自動セルカウンター FACSCOPE B

完全に自動化されたX-Y-Zステージ、オートフォーカス、およびクラス最高の画像処理技術を搭載しています。高速・通常・高精度の3つのモードを搭載、複数枚撮影により、高い精度と再現性を実現します。

[出展社：ワケンビーテック株式会社 ]

RTP用自動完全性試験装置 ZEROC

アイソレータやRABSに設置されたRTP（高速転送システム）のアルファ・ベータポートの完全性テストを全自動で行う最新装置。外部の電気や空気圧の接続が不要な「完全自己完結型」であり、無菌・封じ込めプロセスの安全性と信頼性を飛躍的に高めます。

[出展社：ジャパンマシナリー株式会社]

自動検出装置（マイコプラズマ・真菌・細菌検出、無菌試験）

迅速微生物試験法(RMM)を高速かつ自動化されたコンパクトなラボ用システムとして実用化した 装置。核酸抽出からリアルタイムPCRまでを単のフークフローに統合し、サンプル処理から結果取得までをわずか3.5時間で完了。必要な実作業時間（ハンズオン時間）は約5分でDNA抽出やqPCRに関する専門的な知識がなくても運用可能です。[出展社：SHENTEK]

細胞生物学や化学に精通したエンジニアによる オーダーメイドAI

「AI for Science、 Science for AI」をミッションに掲げる、東大発スタートアップ。 医薬・化粧品・再生医療に特化したオーダーメイドAIソリューションを研究開発・製造現場に届けることを事業の核としている。世界トップレベルのAI研究に精通し、今もなお最先端の生命科学に挑み続けるエンジニア陣が、確かな科学的根拠に基づいた実験設計から現場への実装まで、パートナーとして伴走します。

[出展社：株式会社IDATENase]

■ 開催概要

再生医療EXPO東京／インターフェックスWeek東京

・会期：2026年5月20日（水）～22日（金） 10：00 - 17：00

・会場：幕張メッセ 1～8ホール

・主催：RX Japan合同会社

・インターフェックスWeek構成展：インターフェックスジャパン／

インファーマ ジャパン／バイオ医薬EXPO／ファーマラボEXPO／

ファーマDX EXPO／CMO / CDMO EXPO

・WEB ：https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp.html(https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes_IPJ_0518&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

■ 取材のご案内

◆取材のお申し込みはこちら >>https://www.interphex.jp/hub/ja-jp/press.html(https://www.interphex.jp/hub/ja-jp/press.html?utm_campaign=prtimes_IPJ_0518&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

――― お気軽にご相談ください ―――

・ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

・会期前日（5月19日）の取材についても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合がございます。

■ 取材内容：会場撮影、出展社ブース取材、来場者へのインタビュー、主催者コメント など

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

代表執行役員社長：田中 岳志

事業内容：

●東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催（2026年）

●日本企業の海外展示会への出展サポート（RX ISG）

設立：1986年8月

HP：https://www.rxjapan.jp/