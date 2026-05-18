VTuberプロモーション企画の売り上げの一部をチャリティーイベントに寄付

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社“株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)が運営する「バーチャル物産展」は、本サービスの売り上げの一部をNPO法人プロジェクトサンタ様に寄付いたします。

取り組みの内容

今回バーチャル物産展は、VTuber事務所「cozopro」とコラボイベントを実施し、浅草鳥越おかず横丁松屋（https://matsuya-yakibuta.tokyo/）が製造する「焼豚角切り2種セット」と「鰹豚」のプロモーション販売を実施しました。

そして、「FOX trot Cretive」様が運営するチャリティーイベント「アースクリーン」の協力を得て、本イベントでの売り上げの一部をNPO法人プロジェクトサンタ様に寄付いたします。

本企画の特設サイト：https://virtualexhib.jp/Vliver_meatfestival

バーチャル物産展について

バーチャル物産展とは、バーチャルキャラクター（VTuberやVライバーなど）が国内の魅力的な商品をオンライン上で開催する物産展を通して広めていく新しいイベント企画事業です。

キャラクターが視聴者の方の質問に回答しながら販売を行い、視聴者は気になった商品をその場で販売ページから購入できます。

完全オンラインでの開催、バーチャルキャラクターが売り子となる仕組みなど、メタバース時代における新たなマーケットプレイスを目指して運営しています。

バーチャル物産展公式サイト：https://virtualexhib.jp/ (https://virtualexhib.jp/)

バーチャル物産展公式X：https://x.com/Virtual_Exhib (https://x.com/Virtual_Exhib)

株式会社uyetについて

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業様・自治体様のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザー様を含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みを創り続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/ (https://uyet.jp/)

▼uyet公式X(旧：Twitter)：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact