奈良クラブ、クラウドファンディング　” 奈良の誇り・未来を運ぶチームバスを共に走らせよう” 法人向けリターン品を追加

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、サッカーJクラブの奈良クラブを運営する株式会社奈良クラブ（本社：奈良県奈良市、以下奈良クラブ）のクラウドファンディングにおいて、法人向けに新規リターン品を追加したことをお知らせいたします。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/nara/team/1177/invest/789/detail

１．追加された法人向け追加リターン

奈良クラブ・濱田満社長 1日レンタル移籍（講演会や社内研修など）

濱田社長が赴き、「経営論」や「組織論」、「地域貢献」などをテーマに講演いたします。奈良県内に留まらずご希望の場所へ赴きます。

https://www.spportunity.com/nara/team/1177/invest/789/detail/7604/ec_return

シューカくん 1日レンタル移籍

シューカくんを1日レンタルできます。「1日店長」「限定アンバサダー」「店舗・イベントへの出演」「SNSや販促物でのキャラクター起用」などシューカくんを自由に活用できます。

https://www.spportunity.com/nara/team/1177/invest/789/detail/7601/ec_return

選手・アカデミーに向けたサンプル提供権

トップチームやアカデミーの選手・スタッフに向けて自社商品サービスを提供することができます。

※内容によってはお断りさせていただく場合がございます。

https://www.spportunity.com/nara/team/1177/invest/789/detail/7603/ec_return

2．支援募集プロジェクトの概要

1）支援募集期間

2026年4月29日（水・祝）0:00～ 5月25日（月）23:59

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

2）目標金額

1stゴール：300万円

Nextゴール：700万円

3）資金使途

●チームバス運行費用

チームバスは一度購入して終わりではなく、安全に走り続けるために継続的な維持・管理が求められます。選手が最高のコンディションで試合に臨むためには、安心して移動できる環境を維持し続けることが重要です。本プロジェクトで皆さまからご支援いただいた資金は、奈良クラブのチームバスを安全かつ継続的に運用していくために大切に活用させていただきます。

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（ https://media.spportunity.com/ ）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（ info@spportunity.co.jp ）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、SmartNews、スポーツブル、NTTドコモⅾメニュー、ほか

【会社・団体概要】

◆株式会社 奈良クラブ

所在地：奈良県奈良市内侍原町46-1

法人設立日：2010年3月

代表取締役社長 浜田 満

ホームページ：https://naraclub.jp/

X：https://x.com/naraclub_info

Facebook：https://www.facebook.com/naraclub/

Instagram：https://www.instagram.com/naraclub_official/

Youtube：https://www.youtube.com/@naraclubtv

TikTok：https://www.tiktok.com/@naraclub_1991

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：

株式会社奈良クラブ

担当：佐藤

E-mail：m-sato@naraclub.jp

◆スポチュニティ株式会社

所在地：東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立：2016年3月

ホームページ：https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。