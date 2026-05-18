一般社団法人日本ろう者サッカー協会の活動におけるコンディション管理・情報共有基盤として「Atleta（アトレータ）」を導入

クライムファクトリー株式会社一般社団法人日本ろう者サッカー協会の活動におけるデジタル基盤として「Atleta（アトレータ）」を採用

選手のデータ管理とチームコミュニケーションを支えるプラットフォーム「Atleta（アトレータ）」を展開するクライムファクトリー株式会社（本社：東京都渋谷区）は、このたび一般社団法人日本ろう者協会（以下、JDFA）において、チームの強化活動におけるコンディション管理および情報共有ツールとして「Atleta」が導入されたことをお知らせします。

日本ろう者サッカー協会は、聴覚障害者サッカー・フットサルの普及と競技力向上を目的として活動しており、デフリンピックをはじめとする国際大会での活躍を目指してチームの強化を進めています。

またJDFAは、デフフットボールを通じて、聞こえない人、聞こえにくい人、聞こえる人が互いに信頼し支え合い、日本の共生社会のモデルとなること、そして本協会に関わるすべての人が共鳴する社会の実現をビジョンとして掲げています。

本ツールは、デフサッカー男女チームおよびデフフットサル男女チームの強化活動において活用される予定です。

聴覚に障害のある選手が安心して競技に取り組める環境づくりや、情報共有の工夫などが重要とされています。チームの活動では、全国各地で活動する選手が合宿や活動に集まるため、日常のコンディション状況やトレーニング内容を事前に把握することが難しいという課題があります。

また、短期間で行われる合宿では、限られた時間の中で最大限のトレーニング効果を得るため、合宿前のコンディショニング状況やトレーニング強度の把握が重要になります。

こうした背景を踏まえ、日本ろう者サッカー協会では、合宿のパフォーマンスを最大化するための取り組みとして、合宿前のコンディション管理やトレーニング状況の共有を行うツールとして「Atleta」を導入しました。

また、日々のコンディション記録やトレーニング管理を通じて、選手自身が体調管理やセルフマネジメントへの意識を高めることにもつながり、競技力向上と選手育成の両面から活動を支える取り組みとなります。

Atleta導入の目的

日本ろう者サッカー協会では、チームの強化活動をより効果的に進めるため、以下の目的でAtletaを活用します。

■ 合宿前のコンディション把握

合宿前の体調やコンディションを記録・共有することで、選手の状態を事前に把握し、合宿のトレーニング計画に活用します。

■ トレーニング強度の共有と管理

日常のトレーニング状況や強度を把握することで、合宿時の負荷管理やトレーニング設計に役立てます。

■ 合宿のパフォーマンス最大化

選手のコンディションやトレーニング状況を踏まえた指導を行うことで、限られた合宿期間の中で最大限のパフォーマンスを発揮できる環境づくりを目指します。

■ 選手自身のセルフマネジメント意識の向上

日々のコンディション管理や記録を通じて、選手自身が体調管理やトレーニングへの意識を高めることを目的としています。

コメント

■ 一般社団法人日本ろう者サッカー協会 担当者コメント

この度、一般社団法人日本ろう者サッカー協会（以下、JDFA）は、クライムファクトリー株式会社とオフィシャルサプライヤー契約を締結いたしました。

JDFAが推進するデフサッカー・デフフットサルの活動において、選手の体調管理や競技意識の向上を目的に、クライムファクトリー株式会社より「Atleta」をご提供いただけることに、心より感謝申し上げます。

JDFAは、デフサッカー・デフフットサルを通じて、ろう者と聴者が自然に混ざり合う社会の実現を目指し、多くの方々に勇気・希望・感動を届けてまいります。

■ クライムファクトリー株式会社 コメント

Atletaは、スポーツ現場における情報共有と選手のセルフマネジメントを支えるツールとして、多くの学校や競技団体にご活用いただいています。

今回、日本ろう者サッカー協会のデフサッカー男女およびデフフットサル男女の強化活動においてご採用いただけたことを大変光栄に思います。

合宿のパフォーマンス向上と選手育成の両面から、本取り組みを支援してまいります。

●クライムファクトリー株式会社について

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿４-２０-３ 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

設立 ：2024年8月

事業沿革：

2009年創業のCLIMB Factory株式会社が、2017年に当時の東証一部（現東証プライム）上場企業に吸収合併。スポーツ界へのさらなる貢献を目指して2024年に新会社として再出発

事業内容：

選手データとチームコミュニケーションプラットフォーム『Atleta（アトレータ）』の開発・提供

ソフトウェア開発やデジタル利活用に関連するコンサルティング