山口県山口市に冷蔵ロッカー型「いちご自動販売機」が登場！～デリケートないちごを24時間鮮度の維持に配慮した状態で提供～

株式会社パルサー

株式会社パルサーが運営する「自動販売機JP」は、高品質ないちごの生産・販売を行う「株式会社ベリーろーど」様（山口県山口市）へ、冷蔵ロッカー型自動販売機「F-40LVM」を設置いたしました。

今回の導入は、24時間稼働の「無人直売所」による省人化と非対面ニーズへの対応を両立する、農業販売の選択肢として活用が広がっています。

■ デリケートな「いちご」を美味しい状態で提供するために

「かおりの」を主力品種とし、徹底した栽培管理で地域に愛される株式会社ベリーろーど様は、「農園で採れたばかりのいちごのおいしさを、いつでも手軽にお客様へお届けしたい」という思いを抱いていました。

しかし、直売所の営業時間外における販売機会の確保や、気温上昇時におけるデリケートないちごの鮮度と風味の維持といった、品質管理と販売業務のバランスが大きな課題となっていました。

■ 鮮度を保ち、無人販売の収益性を高める「F-40LVM」

冷蔵ロッカー型自動販売機「F-40LVM」の導入により、以下のメリットが期待できます。

・適切な温度管理によるロス削減：冷蔵機能により果実に合わせた温度管理が可能となり、外気温の影響を抑えて鮮度の維持に配慮することで、廃棄ロスの低減を目指します。

・販売機会の拡大（24時間稼働）：営業時間外でも新鮮ないちごをお買い求めいただける体制を整え、夜間や早朝の非対面ニーズを取り込みます。

・本業へ人手と時間の集中：販売スタッフを増員せずに新たな販路を確立でき、生産者様が高品質ないちごの栽培という本来の業務に集中できる環境を整えます。

透明なロッカーで視覚的にも購買意欲を高める効果が期待される本機は、スイーツや惣菜など、他のデリケートな食品を扱う事業者様にとっても、品質を維持しながら無人販売を実現する有効なツールです。

■ 地域農業の持続可能な形を目指して

株式会社ベリーろーど様での本取り組みは、生産者のこだわりと消費者の利便性をテクノロジーで結ぶ、農業販売の効率化事例です。

株式会社パルサーは、今後も自動販売機の技術を通じ、既存ビジネスの効率化や新たな販路開拓を目指す、全国の事業者様を支援してまいります。

【F-40LVMについて】冷蔵タイプのロッカー型なら様々な商品に対応

【取扱品目】 40品目

【サイズ】 W1744mm×H1834mm×D620mm

【使用硬貨】 500円、100円、50円、10円

【使用紙幣】 1,000円（最大4枚）

【設置可能環境】半屋外対応

自動販売機の詳細はこちら :https://jidohanbaiki.jp/vm-type/f-40lvm/【設置場所・会社情報】

会社名： 株式会社ベリーろーど

住所： 〒754-0894 山口県山口市佐山1322-6

MAP：https://maps.app.goo.gl/HHSA8LG3KGomxWeJ8

HP：https://berryroad.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/berryroad.yamaguchi_ichigo/

【自動販売機JPとは】

自動販売機JPは、自動販売機にてさまざまな商品を販売したいというお客様のニーズを叶えるために誕生したサービスです。30種類以上の多種多様な業種・業態向けの自動販売機を取り扱っており、導入実績は2,500台を超えました。冷凍・冷蔵・保冷機能を搭載した機種や屋外・屋内設置対応、キャッシュレス決済対応などあらゆるニーズに対応した自動販売機をご提供できます。

サービスサイト：https://jidohanbaiki.jp/

【自動販売機に関するお問い合わせ先】

自動販売機JP

お問い合わせフォーム：https://jidohanbaiki.jp/contact/

公式LINE：https://lin.ee/BF4L3hE

Instagram：https://www.instagram.com/jidohanbaiki.jp/

【株式会社パルサーについて】

本社所在地：宮城県仙台市泉区加茂1丁目48番4号 加茂ビル2階

代表： 代表取締役 阿部 章

設立： 1989年2月

URL ： https://plsr.jp/