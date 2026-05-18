旅の記憶を彩るカルチャーストアが誕生～カルチャービジネスホテル「BASE LAYER HOTEL 福岡」に無人店舗システム「BASE」を導入～

株式会社パルサー

株式会社パルサーが運営する「無人店舗JP」は、2026年4月15日（水）にグランドオープンしたカルチャービジネスホテル「BASE LAYER HOTEL 福岡」の1階に、無人店舗システム「BASE」を導入しました。

ホテルの世界観に沿ったセレクト商品を24時間いつでも購入できる無人コンビニエンスストア「BL*MART（ビーエルマート）」として運営し、宿泊ゲストと地域住民の双方に開かれた新しい購買体験を提供します。

■ 旅の記憶に残るアイテムが並ぶ、無人コンビニ「BL*MART」

「BL*MART（ビーエルマート）」は、ホテルの世界観に沿ったラインアップを楽しめるカルチャーストアです。キャッシュレス決済に対応し、24時間いつでもどなたでもご利用いただけます。

取扱商品は、BASE LAYER HOTELオリジナルグッズ、JASON MARKKのシューケアセット、福岡県糸島の「川久保酒店」がキュレートしたドリンク、九州のローカルスナックなど、旅先で活躍するアイテムをセレクト。宿泊ゲストはもちろん、近隣にお住まいの地域の方々にも開かれた、旅人と地域住民をつなぐ場所を目指します。

■ BL*MARTが実現する、新しい購買体験

・大容量の無人店舗：約16平方メートル ・高さ約2.8mのゆとりある空間に、無人店舗システム「BASE」の設備を基本として、冷蔵ショーケース4台、常温棚3台（90cm幅）を配置。約400～500品目の食品・飲料からアパレル・スーベニアまで幅広く取りそろえています。

・キャッシュレス決済対応のスマートゲート：スマートフォンをかざすだけで入店できるゲートシステムを導入。スムーズな購買体験とセキュリティの向上を実現しています。

・24時間・完全無人での運営：スタッフ不在でも安定した購買環境を維持。深夜・早朝を問わず、宿泊ゲストと近隣住民の双方が利用できます。

■ ホテル・宿泊施設への無人店舗導入を強化

無人店舗JPは、今回のBASE LAYER HOTEL 福岡への導入を通じて、ホテル・宿泊施設における新しい購買体験の実現をサポートします。

24時間対応の無人店舗は、インバウンド需要の拡大や人手不足といった宿泊業界の課題に応えるソリューションとして、今後も多様な施設への展開を推進していきます。

【無人店舗タイプ-BASEについて】

【設置面積】 約16平方メートル

【天井高】 約2.8m

【取扱商品数】 約400～500品目

【冷蔵ショーケース】 約90cm幅 × 2台

【扉付き冷凍庫】約60cm幅 × 1台

【常温棚】約90cm幅 × 6台、約75cm幅 × 3台

【決済方式】キャッシュレス決済対応

無人店舗タイプ-BASEの詳細はこちら :https://mujintenpo.jp/needs-list/package/

【施設情報・設置場所】

施設名： BASE LAYER HOTEL 福岡 1階「BL*MART」

設置場所：〒810-0005 福岡県福岡市中央区清川1-14-15

MAP：https://maps.app.goo.gl/hP13zzkMgSkT9QNp7

HP：https://baselayerhotel.com/fukuoka/

Instagram：https://www.instagram.com/baselayerhotel/

【BASE LAYER HOTELとは】

BASE LAYER HOTELでは、ベースレイヤー（＝アウトドア用の基礎的機能ウェア）という言葉が示すように「快適な滞在」と「楽しい街あそび」を実現するために必要な基本的機能をすべて備えます。「街を遊ぶ、ビジネスホテルの新しいカタチ」を提案する、カルチャー感度の高いビジネスパーソンのためのビジネスホテルです。

2025年7月名古屋錦にて誕生、2026年4月に2拠点目となる福岡が開業しました。

【無人店舗JPとは】

無人店舗JPは、無人店舗や無人販売を運営中、あるいはこれから運営を考えている方に向けて、無人店舗運営に必要なさまざまな機器を一元で提供・販売するサービスです。自動販売機、セルフレジ、券売機、キャッシュレス決済対応機器、ゲートシステムなど、無人店舗・無人販売に必要な幅広いラインアップを取りそろえています。

サービスサイト：https://mujintenpo.jp/

【無人店舗に関するお問い合わせ先】

無人店舗JP

お問い合わせフォーム：https://mujintenpo.jp/contact-us/

【株式会社パルサーについて】

本社所在地：宮城県仙台市泉区加茂1丁目48番4号 加茂ビル2階

代表： 代表取締役 阿部 章

設立： 1989年2月

URL ： https://plsr.jp/