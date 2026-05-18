【限定100セット予約販売】黒染足付き籠と調湿竹炭パック（小）2個セットで見せる湿気対策

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、卓上に置ける黒染め足付籠と調湿竹炭パック（小）2個を組み合わせた限定100セットを新発売いたしました。高温多湿な日本の暮らしに寄り添いながら、竹炭の機能性と竹細工の美しさを同時に楽しめる、当社ならではの特別セットです。

【予約販売 6月上旬お届け予定】限定100セット 黒染足付き籠と調湿竹炭パック（小）2個セット

https://www.taketora.co.jp/c/takesumi/01syousyu/takesumipack/su00349

日本は四季の移ろいが豊かな一方で、梅雨時期だけでなく一年を通して湿気に悩まされる風土でもあります。押し入れやクローゼット、下駄箱、タンスなど空気がこもりやすい場所はもちろん、近年ではデスクまわりやリビングなど、日常空間にも快適さを求める方が増えています。そこで当社では、昔から日本人の暮らしに寄り添ってきた竹炭の力を、現代の住まいに使いやすい形で届けたいという想いから、調湿竹炭パックを製造・販売しています。

調湿竹炭パックに使用しているのは、日本最大級の孟宗竹を高温で焼き上げた国産竹炭です。竹炭には目に見えない無数の孔があり、その孔が空気中の湿気を吸着し、乾燥時には水分を放出することで湿度を調整すると言われています。また、ニオイを吸着する性質もあり、靴箱や収納ケース、車内など臭いがこもりやすい場所にもおすすめです。

竹炭は、丸竹を一定幅に割った後、粉砕機で細かく加工し、大型のロータリーキルン窯で約800度の高温焼成を行っています。窯の温度は自動制御され、安定した品質の竹炭を製造。選別工程を経て、調湿竹炭パックに適した竹炭粒だけを使用しています。長年竹と向き合ってきたからこそ、素材選びから焼成工程まで丁寧にこだわっています。

さらに、竹炭を包む不織布にも工夫を重ねました。内側には通気性を保ちながら竹粉が出にくい不織布、外側には和紙のような質感と丈夫さを兼ね備えた不織布を使用した二重構造を採用しています。日常使いしやすく、見た目にもやさしい風合いに仕上げています。

今回の限定セットでは、調湿竹炭パック（小）2個がぴったり収まる黒染め足付籠をご用意しました。竹ひごを丁寧に編み上げた足付き籠は通気性に優れ、コンパクトサイズで置き場所を選びません。

下駄箱や棚の上、デスク、玄関などにも自然になじみ、和風・洋風どちらのインテリアにも調和します。

また、竹は成長が非常に早く、わずか3年ほどで竹炭として活用できる循環型資源としても注目されています。放置竹林が問題となる中、竹を有効活用することは竹林整備や自然環境保全にも繋がっています。当社では、竹材を無駄なく活かしながら、日本の竹文化や職人技術を未来へ繋げていきたいと考えています。調湿竹炭パックは、電気を使わず手軽に取り入れられるため、環境に負荷の少ない暮らしの道具として活躍します。この機会にぜひ虎斑竹専門店 竹虎のホームページまでお越しください。

【動画】衝撃の除湿実験、結露防止・調湿竹炭パワーを実証

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=G_B1CSq3c9s ]

＜2026年5月15日（金）より販売開始＞

【予約販売 6月上旬お届け予定】

限定100セット

卓上に置ける黒染め足付籠に

ジャストサイズの

調湿竹炭パック（小）2個を

限定特別セットにしました

販売価格 3,960円（税込）

https://www.taketora.co.jp/c/takesumi/01syousyu/takesumipack/su00349

■竹虎 （株）山岸竹材店

会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店

所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）

代表取締役：山岸 義浩

創 業：1894年（明治27年）

資 本 金 ：1000万円

事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工

竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/

※高知家健康経営アワード2021

※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞

※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞

※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝

※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）

E-Mail：info@taketora.co.jp

＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）