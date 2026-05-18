「太陽光発電の拡大とパネル資源循環の好サイクル形成」と題して、株式会社みずほ銀行 産業調査部 素材チーム アナリスト 川合 秋帆氏によるセミナーを2026年6月9日(火)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26256

[SSKセミナー]

太陽光発電の拡大と

パネル資源循環の好サイクル形成

[講 師]

株式会社みずほ銀行 産業調査部 素材チーム

アナリスト 川合 秋帆 氏

[日 時]

２０２６年６月９日（火） 午前１０時３０分～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

2030年代以降に太陽光パネルの排出量が顕著に増加し、使用終了後の太陽光パネル処理が課題となることが見込まれるなか、2026年4月には「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」が閣議決定された。使用済み太陽光パネルの「適正処理・資源循環」の仕組みを構築した上で、発電事業者を「適正排出・発電強化」に誘導するという両面のアプローチが重要となる。

本講演では、現状の概観・課題を示した上で、政策などによるあるべき姿への誘導と、その実効性や効率性を高めるデジタルプラットフォームの2つを主軸とした解決策を示す。

１．太陽光発電を取り巻く政策動向

２．太陽光発電業界の動向

３．太陽光発電とパネルの資源循環について

４．資源循環に向けた事業者の取り組み事例

～ガラスのリサイクルに向けて

５．資源循環に向けた事業者の取り組み事例

～効率的な回収に向けて

６．資源循環に向けた事業者の取り組み事例

～太陽光発電設備に対する保証・保険と関連動向

７．太陽光パネルの資源循環に関する問題意識と課題解決方向性

８．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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