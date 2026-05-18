「次世代に向けた文化体験提供事業寄付金」への寄付に対して、名古屋市長より感謝状を贈呈

株式会社H4

株式会社H4(https://www.h-4.jp/)(本社：愛知県一宮市)は、名古屋市の推進する「次世代に向けた文化体験提供事業寄付金(https://www.city.nagoya.jp/houdou/3003942/3003943/3004500.html)」への寄付に伴い、その貢献に対して4月20日に名古屋市の吹上康代副市長より代表取締役堀世至臣へ感謝状が贈呈されました。

本寄付は、名古屋市内の子どもたちに多様な文化体験の機会を無償で提供する取り組みを支援するものです。

「次世代に向けた文化体験提供事業寄付金」とは？

感謝状贈呈の様子(左：株式会社H4代表取締役社長堀世至臣、右：名古屋市副市長吹上康代氏)

「次世代に向けた文化体験提供事業寄付金」は、名古屋市と名古屋市発のスタートアップ企業「Sonoligo(ソノリゴ)」が連携協定を締結し、名古屋市の次世代を担う子供たちに多種多様な文化体験を無償で提供していく取り組みへの寄付金となります。

代表コメント

名古屋市副市長吹上康代氏との対談の様子「今回の感謝状贈呈を受けて今のお気持ちを教えてください」

当社はこれまで、人材サービスを通じて多くの方々のキャリア形成や企業の成長を支援して参りました。子どもたちが多用な体験に触れることは、将来の選択肢を広げる第一歩だと考えています。

私たちH4は、「働く」ことの前段階にある学びや体験の機会にも目を向け、これからも地域社会の未来づくりに貢献していきたいと考えております。

「今後の展望について教えてください」

H4は今後も、人材サービスを中心とした事業活動に加え、地域社会・次世代支援・教育機会の創出に関わる取り組みを通じて、持続可能な社会づくりに貢献して参ります。

会社概要

株式会社H4

所在地：愛知県一宮市森本4-13-8

代表取締役：堀 世至臣

事業内容

・一般派遣事業

・有料職業紹介事業

・中途エージェント事業

・新卒エージェント事業(https://www.h4-agent-shinsotsu.com/)

・コンサルティング事業