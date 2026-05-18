「Purple Moment (パープル・モーメント)」アサイー＆ベリーアフタヌーンティー　高貴で神秘的な印象を持つ2026年のトレンドカラー・パープルを、華やかに表現。

コンラッド大阪「Purple Moment (パープル・モーメント)」アサイー＆ベリーアフタヌーンティー イメージ

【2026年月5月18日（月）】コンラッド大阪（大阪市北区中之島、総支配人 レオ・フランクル）では、2026年のトレンドカラーであるパープルと、アサイーやクランベリー、ブルーベリーなどの、夏に旬を迎えるベリーを取り入れた「パープル・モーメント」アサイー＆ベリーアフタヌーンティーを、2026年6月8日（月）から8月16日（日）までの期間、40スカイバー＆ラウンジにて毎日ご提供いたします。

ウェブサイトはこちら :https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/afternoontea/40skybar-summer

高貴で神秘的な印象を持つパープルカラーは、世代を問わず愛されるエイジレスな色として、2026年のトレンドカラーのひとつとしても注目を集めています。コンラッド大阪のアフタヌーンティーでは、アサイーやクランベリー、ブルーベリーなど、さまざまなベリーを使用し、華やかなパープルカラーを表現しました。さらにセイボリーには、鮮やかな赤紫色が特徴のレッドドラゴンフルーツや深い青色のバタフライピーを取り入れて世界観を演出。スイーツ6種、セイボリー5種をご用意いたします。

左から「アサイーミルク」、「ベリータルト」、「パープルグレーズ」、「パープルクリームパフ」、「スパイシーベリー」

「アサイーミルク（ミックスベリー、ココナッツ、アサイーソース）」

口当たりのよいココナッツミルクブランマンジェにミックスベリーとアサイーソースを重ね、スミレシロップで色付けした宝石のようなキューブ型ゼリーとミックスベリーをトッピング。ブランマンジェの優しい甘さと、ベリーの酸味をお楽しみください。

「ベリータルト（ラズベリー、スターアニス、アサイージャム）」

タルト生地の中に、スターアニスの甘くスパイシーな香りが隠し味のアサイーのコンフィチュールを入れ、その上にラズベリーで淡く彩ったメレンゲを絞り、焼目を付けた「ベリーメレンゲ」。やさしい甘さの中に、柔らかさを残したメレンゲと、タルトの中のアサイーコンフィチュールの爽やかな酸味が広がる一品です。

「パープルグレーズ（レッドカラント、カカオパルプ、アサイーシロップ）」

アサイーシロップをたっぷりと染み込ませた芳醇な香りのスポンジに、レッドカラント特有の酸味を活かしたレッドカラントムースを重ね、ムースの中心にはカカオの果実（パルプ）のジュレを閉じ込めた「パープルグレーズ」。カカオパルプの甘酸っぱさとムースのフルーティーな味わいが口の中に広がるムースケーキです。

「パープルクリームパフ（ブルーベリー、バジル、アサイージュレ）」

アサイーとバジルの意外な組み合わせが特徴の「パープルクリームパフ」は、香ばしく焼き上げたシュー生地の中に、アサイージュレとバジルのクリームを忍ばせました。トップにはブルーベリークリームとみずみずしいブルーベリーをあしらい、見た目にも愛らしい一品です。

「スパイシーベリー（山椒、クランベリー、アサイームース）」

アサイームースの中から、クランベリーと山椒のコンフィチュールが現れる、驚きに満ちたスイーツ。ベリーの甘酸っぱさに山椒の香りが重なり合う、ユニークなムースに仕上げました。

「クランベリーとホワイトチョコレートのスコーン（ミックスベリーソース、クロテッドクリーム）」

クランベリーとストロベリーを贅沢に練り込み、ホワイトチョコレートを加えてしっとりと焼き上げました。濃厚なクロテッドクリームと、酸味豊かなアサイー＆ミックスベリーソースをたっぷりと添えてお召し上がりください。

左から「ピタヤ（レッドドラゴンフルーツ）とアサイーのクーリ、クレームフレッシュとエキストラバージンオイル」、「キャビアブレッド 鶉卵、アサイーリコッタ、ディル」、「国産牛低温調理 アサイーとカシスのマスタード、グリーンオリーブ」、「帆立貝柱のタルタル バタフライピー、レモン、穂紫蘇」、「ビーツとひよこ豆のフムス ラズベリークルトン、ピスタチオ、クミン」

セイボリーには、ハーブとサワークリームを合わせたクレームフレッシュと、赤紫の果肉を持つ、トロピカルフルーツ・ピタヤ（レッドドラゴンフルーツ）とアサイーの冷製スープ仕立てを層にした「ピタヤとアサイーのクーリ、クレームフレッシュとエキストラバージンオイル」や、アサイーとビーツ、赤ワインビネガーでマリネした鶉卵をトマト風味のブレッドにあしらい、アサイー入りリコッタチーズの上にキャビアの塩気を添えた「キャビアブレッド 鶉卵、アサイーリコッタ、ディル」、カシスとアサイーを使用した、フルーティーでありながら甘酸っぱさが特徴のマスタードをブレッドにたっぷりと塗り、約20時間低温調理した国産牛を贅沢に添えた「国産牛低温調理 アサイーとカシスのマスタード、グリーンオリーブ」、蝶の形に似た鮮やかな青い花を持つバタフライピーのティーを煮出し、レモンの酸味を足した薄紫のゼリーを帆立貝柱に纏わせ、花穂紫蘇とチャイブを添えた「帆立貝柱のタルタル バタフライピー、レモン、穂紫蘇」、ビーツを練り込んだひよこ豆のフムスにビーツのコンフィと赤玉ねぎの酢漬け、ピスタチオを添え、仕上げにラズベリーブレッドのクルトンを削った「ビーツとひよこ豆のフムス ラズベリークルトン、ピスタチオ、クミン」など、それぞれがビジュアルの想像を超える、深い味わいをお楽しみください。

ティーセレクションには、人気の「コンラッド大阪オリジナルブレンド」をはじめ、TWG Teaの全10 種類のお茶と3種類のコーヒーをご用意。お好きなお飲み物をお好きなだけお選びいただけるフリーフローでご提供します。

全面に配された窓から地上200メートルのパノラマビューと春爛漫の心地よい雰囲気を眺めながら、日常を忘れる優雅なアフタヌーンティータイムをお楽しみください。

スイーツ、セイボリーイメージ「パープルグレーズ」、「ベリータルト」イメージイメージクランベリーとホワイトチョコレートのスコーン

テイクアウトアフタヌーンティー イメージテイクアウトアフタヌーンティー

コンラッド大阪オリジナルの、ファッションバッグのようなボックスに入ったテイクアウトアフタヌーンティーもご用意しております。

季節限定コンラッドベア付きセットも人気です。

テイクアウトアフタヌーンティー

（2名様セット） 9,000円

（季節のコンラッドベア2個付き） 11,000円

＜特典＞コンラッド大阪のインスタグラムアカウントをフォローし、@conradosakaと#purplemomentのハッシュタグを付けて、その場で写真または動画をご自身のインスタグラムアカウントにご投稿いただいたお客様にはスパークリングワイン（またはモクテル）1杯をプレゼントいたします。

「Purple Moment (パープル・モーメント)」アサイー＆ベリーアフタヌーンティー

期間 2026年6月8日（月）～8月16日（日）

時間 11:00～20:00 （L.O.18:00）

※ご利用は2時間制です。30分間隔でご予約をお受けいたします。

場所 40スカイバー＆ラウンジ（40階）

料金 お一人様8,500円、（オリジナルカクテル付き） 11,000円

（コンラッドベア付き）11,000円

URL https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/afternoontea/40skybar-summer HP (https://www.tablecheck.com/shops/conradosaka-40skybar/reserve?menu_lists=69f6f3e62fdceee16f8457da)もしくは、お電話 06-6222-0111 （代表）にて承ります。

メニュー

＜スイーツ6種類＞

- アサイーミルク

ミックスベリー、ココナッツ、アサイーソース

- ベリータルト

ラズベリー、スターアニス、アサイージャム

- パープルグレーズ

レッドカラント、カカオパルプ、アサイーシロップ

- パープルクリームパフ

ブルーベリー、バジル、アサイージュレ

- スパイシーベリー

山椒、クランベリー、アサイームース

- クランベリーとホワイトチョコレートのスコーン

ミックスベリーソース、クロテッドクリーム

＜セイボリー5種類＞

- ピタヤ（レッドドラゴンフルーツ）とアサイーのクーリ

クレームフレッシュとエキストラバージンオイル

- キャビアブレッド

鶉卵、アサイーリコッタ、ディル

- 国産牛低温調理

アサイーとカシスのマスタード、グリーンオリーブ

- 帆立貝柱のタルタル

バタフライピー、レモン、穂紫蘇

- ビーツとひよこ豆のフムス

ラズベリークルトン、ピスタチオ、クミン

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※画像はイメージです。

※表示のメニュー内容および料金は、仕入れ状況により、予告なく変更になることがあります。

ペストリーシェフ 児島 大地児島 大地（こじま だいち）ペストリーシェフ

2008年に神戸のハイエンドホテルからキャリアをスタートさせた児島は、基礎から生菓子、焼き菓子、アイスクリーム、ウエディングケーキ、マジパン、飴細工などの技術を学び、2012年にはカフェを併設したペストリーショップにてショコラの経験を積みました。同年、西日本洋菓子コンテストの「チョコレート工芸菓子部門」にて優秀賞を受賞した後、2017年にはレストランにてオープニングのペストリーチームを牽引し、商品開発に貢献。2019年に就任したペストリーショップでは、繊細なスイーツのクリエイションが話題に。2022年からはコンラッド大阪に着任し、2024年7月にはスイーツとベーカリーを統括するペストリーシェフに就任。新たなスイーツの創作に力を入れています。

Like a Member特典

40スカイバー＆ラウンジ（40F）では、ヒルトンのゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ」のダイニング特典「Like a Member」をご利用いただけます。ホテルに宿泊をしないヒルトン・オナーズ会員の皆様もご利用できる本特典には、ヒルトンがアジア太平洋地域で運営するレストランやバー（一部を除く）でのボーナス・ポイント付与や、最大25%の割引が含まれます。特典の詳細は特設ページ(https://asiapac.hilton.com/eatanddrink/ja_jp/likeamember)をご覧ください。この機会にぜひ「ヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)」にご登録いただき、特典をご利用ください。ヒルトン・オナーズへの入会は無料です。

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コンラッド大阪について

水都大阪のランドマーク「中之島フェスティバルタワー・ウエスト」の最高層階（33～40階）に2017年6月9日に開業したコンラッド大阪は、ビジネスとプライベートをシームレスに楽しみ人生の歓びを謳歌する「スマート・ラグジュアリー・トラベラー」をターゲットとした次世代型のスマート・ラグジュアリーホテルです。“Your Address in the Sky - 雲をつきぬけて - ” をコンセプトに地上200メートルから壮大なパノラマビューを眼下に見渡すホテルには、50平方メートル ～の広さを誇る客室（164室）、天下の台所大阪らしさとコンラッドならではのインスピレーションに満ちた4つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える2つのバンケット施設、スパ、プール、フィットネスクラブ、ウエディングチャペルなど、充実の設備を擁しています。コンラッド大阪は、人と人、人と街、アート、そして文化をコネクトし、従来のラグジュアリーを超えた正真正銘のラグジュアリーを提供します。コンテンポラリーテイストと和の伝統が融合したアート作品を散りばめたコンラッド大阪に足を踏み入れた時、ゲストはインスピレーションを感じ、そこに新たなスマート・ラグジュアリーが生まれることでしょう。コンラッド大阪に関する詳細は、conradosaka.jp(https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/) をご覧ください。

コンラッド・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトンのラグジュアリーブランドの中で最大のポートフォリオを誇るコンラッド・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/)は5大陸に約50軒のホテルを展開しています。大胆なデザインやインパクトのある体験、厳選されたコンテンポラリーアートをシームレスに結び、目的意識を持ったトラベラーのインスピレーションを刺激します。直感的なサービスと各デスティネーションと真に繋がる体験を通じて、お客様の探求心を高める場所です。ホテルとデスティネーションの両面から展開されるシグネチャープログラムにより、お客様をアート、デザイン、飲食、そして地域文化が交差する豊かな世界へと誘います。受賞歴を誇るホテルに加え、洗練されたデザイン、最上級のアメニティ、目的を持ったサービスを提供するレジデンスも世界の魅力的なデスティネーションで展開しています。ご予約は、公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/?xch=1913863536%2CHO2SLCRTUZCDQCSQA0N222Q)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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