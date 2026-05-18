IP mixer、英国が誇る世界屈指の美術館「ロンドン ナショナル・ギャラリー」とホロライブDEV_IS ReGLOSS所属VTuber「儒烏風亭らでん」とのコラボ商品を販売決定！

株式会社IP mixer

株式会社IP mixer（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：丸木 勇人、以下IP mixer、読みアイピーミキサー）は、英国国立美術館『ロンドン ナショナル・ギャラリー』と、カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷 元昭）が運営のホロライブDEV_IS ReGLOSS所属VTuberとのコラボレーション商品が、2026年5月20日（水）より期間限定で販売開始されたことをお知らせいたします。

「儒烏風亭らでん」と英国を代表する「光の画家」ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーの名作『雨、蒸気、速度-グレート・ウェスタン鉄道』をはじめ、フィンセント・ファン・ゴッホの『ひまわり』やクロード・モネの『睡蓮の池』（※）――「ロンドン ナショナル・ギャラリー」が所蔵するこれら三つの世界的名画を掛け合わせた特別なコラボレーション企画「儒烏風亭らでんの瞳に映る世界の名画--A Shared Art Journey」の開催が決定いたしました。

※ファン・ゴッホ「ひまわり」、モネ「睡蓮の池」については、現時点で同館所蔵の作品に限ります。

ロンドン ナショナル・ギャラリー（The National Gallery, London）は、美術界から高い評価を受ける芸術の殿堂です。13世紀から20世紀初頭にかけてのコレクションを誇り、J.M.W.ターナー、フィンセント・ファン・ゴッホ、クロード・モネをはじめとする西洋美術の巨匠たちの名画を多数所蔵しています。

人々が多様な視点から美術に親しむことを理念として掲げており、現在もロンドンの常設展を全館無料で一般公開しています。さらに、「芸術の共有」という精神のもと、近年はアジア各地での巡回展にも積極的に取り組み、国境を越えて文化的な影響力を発揮し続けています。

そして今回、日本の「学芸員」資格を保有し、これまで数多くの美術館と豊富なコラボレーション実績を持つ「ホロライブ」所属儒烏風亭らでんとの初のコラボレーションが実現いたしました。彼女の視点を通して、名画の新たな魅力を発信し、より多くの方々に芸術との出会いをお届けします。

今回のコラボレーションでは、特別コラボ商品のほか、儒烏風亭らでんが厳選した『ロンドン ナショナル・ギャラリー』所蔵の名画20点を対象に、独自の音声ガイドを収録し、さらに『ロンドン ナショナル・ギャラリー』から特別に許諾を取得し、ホロライブ所属DEV_IS ReGLOSSのメンバー全員がロンドンに赴き、閉館後の貸切館内鑑賞体験に加え、館内での撮影・観覧動画の収録も実施。音声ガイドおよび観覧動画は、後日儒烏風亭らでんの公式YouTubeチャンネルにて公開予定です。

■コラボレーション商品と販売概要

IP mixer運営のコラボレーション企画販売ブランド「SPcollect」の公式オンラインショップにて、ホロライブプロダクション所属 VTuber「儒烏風亭らでん」と英国を代表する美術館のひとつ「ロンドン ナショナル・ギャラリー」がコラボレーションしたオリジナル商品を発売いたします。

・公式サイト：https://sp-collect.com/entry/hololive-when-raden-meets-art

商品のラインナップは、儒烏風亭らでん本人が考案し、ロンドン ナショナル・ギャラリーと共同で監修したフレグランスミストセットをはじめ、デザインスカーフやカップ＆ソーサーセット、ローラーボールペン、トートバッグ、キャンバスアート、アクリルスタンド、ランダムクリアカードなど幅広く展開。

今回、IP mixerは、商品デザインの企画・制作をはじめ、全体施策の立案・推進、PR配信、ポップアップストアの企画・運営に至るまで、プロモーション全体をトータルでサポートしております。

■商品概要

■フレグランスミストセット

《雨、蒸気、速度-グレート・ウェスタン鉄道》

イメージフレグランスミスト × 1本

《睡蓮の池》

イメージフレグランスミスト × 1本

《ひまわり》

イメージフレグランスミスト × 1本

■価格：TWD 1,390（ ≒ 7,645円）（税込）

■内容量：3本セット／各10ml ±1ml

※本商品はアルコールフリーのフレグランスミストです。

■スカーフ（全3種類）

-《雨、蒸気、速度-グレート・ウェスタン鉄道》

-《睡蓮の池》

-《ひまわり》

■価格：各TWD 1,500（ ≒ 8,250円）（税込）

■サイズ：53 x 53cm

■カップ＆ソーサーセット

■価格：TWD 2,490（ ≒ 13,695円）（税込）

■サイズ

カップ：口径7.5cm／高さ7cm／容量190cc

ソーサー：直径15.7cm

■ローラーボールペン

■価格：TWD 2,390（ ≒ 13,145円）（税込）

■サイズ：長さ約136mm／重さ約45g

■トートバッグ（全3種類）

-《雨、蒸気、速度-グレート・ウェスタン鉄道》

-《睡蓮の池》

-《ひまわり》

■価格：各TWD 690（ ≒ 4,345円）（税込）

■キャンバスアート（全3種類）

-《雨、蒸気、速度-グレート・ウェスタン鉄道》

-《睡蓮の池》

-《ひまわり》

■価格：各TWD 790（ ≒ 4,345円）（税込）

■サイズ：30 x 20 cm

■アクリルスタンド（全3種類）

-《雨、蒸気、速度-グレート・ウェスタン鉄道》

-《睡蓮の池》

-《ひまわり》

■価格：各TWD 490（ ≒ 2,695円）（税込）

■サイズ：高さ約13~15 cm

■ランダムクリアカード（全6種類・ランダム封入）

※一部デザインに箔押し加工のサインメッセージ入り仕様が含まれます。

■価格：各TWD 120（ ≒ 660円）（税込）

■サイズ：10.4 x 7cm

・販売期間：05月20日（水）12:00～06月30日(火) 19:00 (JST / 日本時間)

・販売地域：日本、英国、台湾、香港、マカオ、アメリカ、カナダ、オーストラリア、その他東南アジア各国

・お届け時期 ：2026年9月から発送

・販売サイト (日本語版)：https://www.sp-collect-jp.shop/

■本企画のイラストレーター

ボダックス

X（旧Twitter）：https://x.com/Bodaxdesu

■YouTube動画配信の告知

本商品の詳細および製品情報については、儒烏風亭らでんが2026年5月22日21:00より動画配信にてお届けする予定です。

儒烏風亭らでん YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@JuufuuteiRaden

■ポップアップ展示・ストア

また、本コラボレーションにあわせて、6月中旬より台北にてポップアップ展示、10月より東京にてポップアップストアの開催も決定。詳細は後日公開予定です。

IP mixerは今後も、世界中の消費者に向けて、国内外の人気IPを用いた商品や店舗などとのタイアップ企画・販売・運営を、継続的に展開してまいります。

『株式会社IP mixerについて』 https://ip-mixer.com/jp(https://ip-mixer.com/jp)

マイクロアドの子会社であるIPmixerは、IPを活用した商品の企画販売事業を展開しています。VTuberや国内外のその他IPと、IPmixerオリジナルコスメ・雑貨等のタイアップ商品を、世界中の消費者を対象に販売しています。また当社の独自製品のほか、日本・現地企業を問わず、メーカー各社の製品や、店舗・施設等とのタイアッププロモーションを通じて、IPの魅力を最大化し、新たな市場を開拓しています。

『販売ブランド「SPcollect」について』 https://www.sp-collect-jp.shop/(https://www.sp-collect-jp.shop/)

SPcollectはIP mixerが運営する、IPとのコラボレーション企画を専門に手掛ける販売ブランドです。豊富な経験を持つグローバルなクリエイティブチームによって、さまざまな企画提案を行い、世界中のファンに驚きと感動を届けています。

『儒烏風亭らでんについて』

儒烏風亭らでんは、ホロライブプロダクションが運営するhololive DEV_ISに所属するReGLOSS のメンバーとして活動しています。

学芸員資格を有し、芸術や演劇分野に深い造詣を持つことを強みとして、これまで数多くの美術作品や展覧会を紹介してきました。専門的な知識と親しみやすい表現を通じて、芸術文化の魅力を幅広い世代へと発信し続けています。

『ロンドン ナショナル・ギャラリーについて』 https://www.nationalgallery.org.uk/(https://www.nationalgallery.org.uk/)

世界有数の国立美術館であり、英国を代表する美術館の一つです。

1824年に英国議会によって設立され、13世紀後半から20世紀初頭に描かれた欧州の絵画が2,600点以上所蔵されています。

芸術の公共性を重視し、また誰でも気軽に芸術を楽しめるよう、設立当初から常設展示を無料で公開しています。世界中の人々にとって、本物の芸術を身近に感じられる場となっています。