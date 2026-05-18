【JAF滋賀】観光養老牧場 メタセコイアと馬の森にて、引退競争馬とふれあうイベントを開催します
一般社団法人 日本自動車連盟
厩舎見学 (C)️TCC Japan
馬さんぽ (C)️TCC Japan
えさやり体験 (C)️TCC Japan
詳細を見る :
https://jaf.link/metasequoia-horse-forest
厩舎見学 (C)️TCC Japan
JAF滋賀支部（支部長 佐藤典道）は、6月27日（土）に「観光養老牧場 メタセコイアと馬の森」（滋賀県高島市）でイベントを開催します。厩舎見学やえさやり体験のほか、栗畑の中をお散歩できる馬さんぽ（乗馬）を通じて、引退競走馬と間近に触れ合えます。
馬さんぽ (C)️TCC Japan
■馬に触れるのが初めてでも安心！
当日は馬に精通したスタッフが対応します。
小さなお子さま連れのご家族や、馬に触れるのが初めての方も安心して参加できます。
えさやり体験 (C)️TCC Japan
■イベント名
引退競走馬とふれあう特別な一日 in 観光養老牧場 メタセコイアと馬の森
■開催日時
6月27日（土）11:00～13:00
※少雨決行（悪天候や馬の健康状態により内容変更または中止の場合あり）
■開催場所
観光養老牧場 メタセコイアと馬の森（滋賀県高島市マキノ町）
■イベント内容
厩舎見学、引退競走馬へのえさやり体験、馬さんぽ（乗馬） ほか
※希望者はメタセコイア並木を巡る「並木馬車」も体験可能（別途料金要）
■参加者特典
当日JAFイベント参加証提示により、施設内のカフェやショップでお会計から200円引の特典が受けられます。
※本イベントは事前申込制です。
イベントの申込方法および参加費用は、以下よりご確認ください。
詳細を見る :
https://jaf.link/metasequoia-horse-forest