日本アニメ界を牽引するアニメ制作スタジオ「マッドハウス」10年ぶりにコーポレートサイトをリニューアル日テレWandsがクリエイティブ制作を担当

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、日本テレビグループの株式会社マッドハウス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：田代早苗）のコーポレートサイトにおいて、全面的なリニューアルを実施し、公開いたしました。

本プロジェクトでは、約10年ぶりとなるデザイン刷新に加え、ユーザー導線最適化やUI改善、さらに日テレWandsが提供するクラウド型CMS「UNIT04」の導入による運用効率化を実現しています。

【リニューアルのポイント】

1）ブランドの世界観を体現するデザイン

MADHOUSEの象徴であるロゴの赤を基調に、白と黒で構成したシンプルかつ力強いデザインを採用。随所にLO用紙のイメージを取り入れることで、映像制作会社ならではの空気感を演出しています。また、豊富な映像やビジュアルを大胆に配置し、訪れたユーザーの期待感や好奇心を高める構成に。独自性と遊び心を兼ね備えた表現で、MADHOUSEの世界観を直感的に伝えます。

2）コンテンツ強化によるファンとの接点拡大

長年の歴史と圧倒的な作品数を誇る「WORKS」は、一覧性と体験性を両立した見せ方へ刷新。従来から創造の裏側に触れられるコンテンツとして展開していた「SPECIAL」も、今回のリニューアルでデザインを一新し、より直感的で見やすい構成へと改善しました。さらに、CMSの導入によりコンテンツ更新のしやすさも向上し、最新情報や新たな魅力を継続的に発信できる環境を整えています。

3）新たな接点を生むリクルートサイトの立ち上げ

新たにリクルートサイトをオープンし、採用における情報発信を強化。会社の概要だけでなく、各部署の役割や仕事の進め方、社内の雰囲気が伝わるコンテンツを充実させました。MADHOUSEで働くことのリアルな魅力を可視化することで、未来のクリエイターとの新たな接点を創出し、共感をベースとしたエンゲージメント向上につなげています。

4）運用効率と更新性を高めるCMS導入

日テレWandsが提供するクラウド型CMS「UNIT04」を導入することで、更新作業の効率化を実現。直感的な操作性により、タイムリーな情報発信が可能となり、常に話題性のあるサイト運用を支えます。デザインと運用の両面からサイトの価値を高めることで、世界中のファンに向けてMADHOUSEの創造性と作品の魅力を継続的に届けていきます。

【マッドハウス担当者コメント：櫻井様】

＜デザインについて＞

リニューアルのきっかけは、スマートフォンの普及など時代の変化に合わせたアップデートが必要だと感じたことでした。以前のサイトは10年以上活用してきましたが、スマホ未対応で操作性に課題があり、より多くの方にマッドハウスの姿をしっかりと伝えるためにリニューアルが必要ではないかと検討を重ねてきました。

新しくなったデザインは、社内でも「令和になった！」「かっこいい」と好評です。特にレイアウト用紙をイメージしたギミックや、仕上がり線のモチーフが動く演出などは、アニメ制作会社らしい遊び心が感じられて私自身もとても気に入っています。

また、長年弊社が制作してきた300作品を超える「WORKS（作品実績）」の検索性が向上し、シンプルで長く愛着の持てるページになりました。リクルートページについては、当初「現場の写真を載せるのはどうかな」と迷っていたのですが、日テレWandsさんから強くプッシュをしていただき、実際に載せてみると「すごくいい！」と納得の仕上がりになりました。応募者目線を大切にした、自社では気づけなかったデザインアイデアに感謝しています。

＜UNIT04について＞

今まではすべて静的ファイル作成・更新でした。そのため、都度外部への依頼の手間や、確認作業等のコストがかかっていましたが、自社で完結できるようになり更新作業が効率化できました。デジタル作業に苦手意識のあった私でも、直感的な操作画面と丁寧なレクチャーのおかげで、今ではサクサクと実績更新を行えています。この新しいホームページを通じて、マッドハウスの「今」をより多くの方に届けていきたいです。

【株式会社マッドハウスについて】

名称：株式会社マッドハウス

住所：東京都中野区本町3-23-3 新中野AM1ビル３Ｆ

サイト：https://madhouse.co.jp/

代表者：代表取締役社長 田代早苗

1972年に設立された、日本テレビグループのアニメーション制作スタジオ。テレビシリーズや劇場映画など、数多くの作品を世に送り出しています。アニメーションの企画・製作、制作業務に加え、著作権管理も行っています。

【会社概要】株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【クラウド型CMS「UNIT04」について】

日テレWandsが独自開発したクラウド型CMS「UNIT04」は、豊富な機能を備えたWeb制作・保守運用ソリューション。高いセキュリティ性と、思い通りのデザインや機能を実現できるカスタマイズ性に優れています。日本テレビをはじめとする多数の企業で導入されており、Webサイトの構築から保守運用まで、万全のサポート体制で支援しています。

UNIT04紹介サイト：https://solution.ntv-wands.co.jp/security

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社日テレWands

部署名：グロースソリューションディビジョン

担当者：北瀬（キタセ）

TEL：03-6215-6321

e-mail：kkitase@ntv-wands.co.jp