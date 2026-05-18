経験者の声から生まれた89cm対応「ゴルフスイング練習器具」発売。キャディバッグからサッと取り出せる長さで、ラウンド前の素振り・ウォームアップにも

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するアウトドアブランド「PYKES PEAK（パイクスピーク）」は、自宅での素振り練習からラウンド前のウォームアップまで使える新商品「ゴルフスイング練習器具」の発売を開始いたしました。

本製品は、スイング時の“音”によって、振り抜きやスイングテンポを感覚的に確認できるゴルフ練習器具です。

一般的な短めの素振り練習器具が多い中、PYKES PEAKでは自宅練習に使いやすい69cmモデルに加え、経験者の声をもとに、キャディバッグからサッと取り出しやすい89cmモデルを展開。

自宅でのフォーム確認はもちろん、練習場やラウンド前の素振り・ウォームアップにも活用しやすい仕様となっています。

■経験者の声から生まれた89cmモデル

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ゴルフスイング練習器具は、自宅での反復練習に使える一方で、実際のゴルフ経験者からは、

「ラウンド前にサッと取り出して素振りしたい」

「長すぎるとキャディバッグで扱いづらい」

「取り出しやすさは重要」

といった声もありました。

そこでPYKES PEAKでは、ラウンド前のウォーミングアップにも使いやすく、キャディバッグからも取り出しやすいサイズ感として89cmモデルを開発。

短すぎず、長すぎない扱いやすさを意識し、ゴルフ場や練習場でスイング感覚を確認したいシーンにも使いやすい長さに仕上げました。

「自宅で練習するための道具」だけでなく、「ラウンド前に身体を慣らすための1本」としても活用できる点が特徴です。

■69cm・89cmの2サイズ展開

本製品は、使用シーンに合わせて選べる「69cm」「89cm」の2サイズを展開しています。

１.69cmモデル

室内でも扱いやすいサイズ感で、自宅でのフォーム確認や素振り練習におすすめです。

天候や時間を気にせず、日々のゴルフ練習を行いやすく、打ちっぱなしへ行けない日でもスイング感覚の維持に役立ちます。

２.89cmモデル

ラウンド前のウォームアップや、練習場でのスイング確認にも使いやすい長さです。

キャディバッグからサッと取り出しやすいサイズ感を意識しており、現地での準備運動や素振りにも活用しやすい仕様となっています。

「自宅での基礎練習」と「ラウンド前のウォームアップ」、それぞれの用途に合わせて選べる点も特徴です。

■“音”でわかるスイング練習

本製品は、正しく振れた時に発生する“音”によって、スイングの感覚を確認できるゴルフスイング練習器具です。スイングは、ただ力強く振るだけでなく、身体の使い方や振り抜き、タイミングを安定させることが重要です。

音を通して自分のスイングを感覚的に確認できるため、

・スイングテンポを意識したい

・振り抜きの感覚をつかみたい

・毎回同じ動きを再現したい

・ラウンド前に身体を慣らしたい

といったシーンで活用できます。

初心者の素振り練習はもちろん、経験者のウォームアップ用としても使いやすいアイテムです。

■握り矯正グリップ付き

本製品には、正しい握り方を意識しやすい「握り矯正グリップ」が付属しています。

ゴルフ初心者がつまずきやすい“グリップの握り方”をサポートし、正しいフォーム習得へつなげます。

スイングだけでなく、「握り」から基本を見直したい方にもおすすめです。

■打ちっぱなしへ行けない日にも

近年では、若年層や女性ゴルファーの増加により、「まずは気軽に練習したい」というニーズも高まっています。

一方で、

・練習場まで行く時間がない

・毎回打ちっぱなしへ行くのは大変

・自宅でもフォーム確認をしたい

・ラウンド前に軽く素振りをしておきたい

という声もあります。

本製品は、自宅での反復練習にも対応しており、練習場へ行けない日でもスイング感覚を維持しやすいアイテムとして活用できます。

また、89cmモデルはラウンド前のウォームアップにも使いやすく、ゴルフ場や練習場でスイング確認をしたい方にもおすすめです。

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商品概要

セット内容：本体+練習用補正グリップカバー

素材：

【本体】

ヘッドカバー：EVA樹脂/ヘッド：スチール

シャフト：グラスファイバー/シャフトカバー：シリコン

グリップ：合成ゴム

サイズ：（69cm)約3.75×3.75×69cm/（89cm)約3.75×3.75×89cm

重量：（69cm)約496g/（89cm)約534g

カラー：プレミアムブラック・シルバーグレイ・パワーレッド

PYKES PEAK

PYKES PEAKは、「Enjoy Your Life！」をコンセプトに、アウトドア・スポーツ・フィットネスから防災用品・日用品まで、ライフスタイルを彩る幅広いアイテムを展開しています。

今この瞬間を前向きに楽しむ人たちのそばに、私たちのプロダクトがそっと寄り添える存在でありたいと考えています。

また、ライフスタイルがどんどん多様化していく中で、それぞれの「今」に寄り添えるアイテムを届けるため、柔軟な視点での商品開発にも取り組んでいます。



Amazon：https://amzn.to/4gpuvLm

楽天：https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/

Yahoo!：https://bit.ly/3GiLuBR



【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

代表取締役：大屋 良介

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

HP：https://www.funstandard.jp/



・お問い合わせ先

Fun Standard株式会社

TEL: 092-586-5888

Email: contact@funstandard.jp

HP: http://funstandard.jp