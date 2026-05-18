SAPIX小学部、2026年5月より「ヨンデミー」を導入開始

株式会社Yondemy

子どもが読書にハマるオンライン習い事「ヨンデミー」を運営する株式会社Yondemy（本社：東京都渋谷区、代表取締役：笹沼 颯太）は、株式会社日本入試センター（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高宮 英郎）が運営するSAPIX（サピックス）小学部において、2026年5月18日より「ヨンデミー」の提供を開始することをお知らせします。

本取り組みでは、SAPIX小学部全51校に通う1年生から6年生の生徒を対象に、家庭学習の一環として「ヨンデミー」を任意でご活用いただけます。

これにより、すべての学びの土台となる「読む力」を育み、国語にとどまらず全教科の学習成果の向上を目指します。中学受験で高い合格実績を誇るSAPIX小学部と連携し、子どもたちの学ぶ力を支えてまいります。

本取り組みの概要

SAPIX小学部に在籍する生徒は、5月18日より「ヨンデミー」を家庭学習の一環として利用可能になります。AIを活用した選書やミニレッスンを通じて、子どもが自然に読書に親しむ環境を提供します。

「ヨンデミー」の主な特徴

「ヨンデミー」の学習効果

- 個別最適化された選書機能（AI選書機能）： AIが「読む力」と「好み」を分析し、一人ひとりに合った最適な本をおすすめします。これにより「たのしく、たくさん、幅広く」読書を続けられる環境を提供します。- ミニレッスンによる読書習慣づくり：AIキャラクター「ヨンデミー先生」との1日3分のチャット形式のミニレッスンで、本の読み方や楽しみ方、感想の書き方などを楽しく学べます。思わず続けたくなる仕掛けが、子どもの「もっと読みたい！」という意欲を自然に引き出し、読書習慣を定着させます。- 感想提出による思考力の育成：「ヨンデミー」では、1冊読み終えるごとに感想を記録するアウトプット機能を設けています。感想を言語化する過程で、要点を掴む力や自分の考えを整理する力が自然と育まれます。また、提出した感想はそのまま選書に反映されるため、読めば読むほど一人ひとりの「読む力」と「好み」に合った本がより高い精度で届くようになります。▶︎ヨンデミーの詳細・サービスサイトはこちら(https://corp.yondemy.com/)▶︎お問い合わせはこちら(https://corp.yondemy.com/contact)

「ヨンデミー」で「読む力」を育むことで、全教科の学習の土台の強化を目指します。

- 「読む力」が上がると、全教科の成績が上がる：「ヨンデミー」で読書習慣が定着した生徒は、国語だけでなく算数・理科・社会においても偏差値が向上することがわかりました。「読む力」が不十分だと、問題文を読むだけで力を使い切ってしまい、「考えて解く」段階までたどり着けません。塾のテキストや問題文を読みこなせるようになることで、学習内容の理解が深まり、全教科の学習効果の向上につながります。（※1）- ヨンデミーを活用した読書の効果：週5日以上の読書習慣がある生徒の中でも、「ヨンデミー」を利用した生徒の成績の伸びは約3倍、偏差値は約10ポイント上昇しています。この成果の背景には、読書量が増えただけでなく、読書の質が高まったことがあります。AI選書機能で「読む力」と「好み」に合った本と出会うことで理解が深まり、感想提出によるアウトプットが語彙力・読解力・表現力を総合的に育みます。（※2）

（※1）PR TIMES「読書習慣で「全教科」の偏差値が大幅向上--浜学園×ヨンデミー、導入4か月で成果(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000071742.html)」

（※2）PR TIMES「読書習慣で「全教科」の偏差値が大幅向上--中学受験塾・伸学会×ヨンデミー実証実験の成果を公開(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000090.000071742.html)」

導入詳細

提供開始日： 2026年5月18日

対象者： 全51校のSAPIX小学部1年生から6年生の全生徒（希望制）

活用形態： ご家庭のスマートフォンまたはタブレットにアプリを導入して活用

SAPIX小学部 事業本部長 溝端 宏光 先生 コメント

読書の有用性については、多くの方が様々な場面で強調されており、平成13年に定められた「子どもの読書活動の推進に関する法律」では、「子どもの読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものである」と記されています。

そうした読書ですが、「何度勧めても、子どもがやりたがらない」 「長続きしない」という保護者の方からの悩みの声を聞くことがしばしばあります。

この度、株式会社 Yondemy さまのご協力を頂き、SAPIX小学部において「ヨンデミー」を導入することができました。

「ヨンデミー」には、読書の心理的ハードルを下げ、読後のアウトプットをスムーズにし、成長が実感できる工夫が備わっています。これらを有効活用することで、「読書にハマる!」 お子さまが増えていくことを願っております。

株式会社Yondemy 代表取締役 笹沼 颯太 コメント

中学受験において圧倒的な合格実績を誇り、「論理的な思考力と表現力、主体的に学ぶ姿勢の育成」を教育理念として掲げるSAPIX小学部さまと共に、子どもたちの学びを支えられることを大変光栄に思います。

私自身、中学受験を経験し、大学時代には家庭教師として中学受験を志す小学生の指導にも携わってきました。その中で強く感じたのは、国語はもちろん、算数の文章問題でも「文章が読めないから解けない」という子どもたちの多さです。難関校の問題を解き明かす「思考力」は、その土台となる「読む力」があってこそ発揮されるものだと確信しています。

ヨンデミーは、AIを活用した選書機能を通じて子どもたちが自ら本の世界に夢中になれる環境を提供します。ただ楽しく本を読んでいただけなのに、気づけば一生モノの財産となる「読む力」が伸び、それが日々の授業やテストでの確かな自信につながっていく。そんな理想的な学習サイクルを、SAPIX小学部に通う多くの生徒の皆さまへ届けてまいりたいと考えています。

会社概要

「株式会社日本入試センター」について

日本入試センターの中核事業である SAPIX 小学部は、1989 年の創立以来、思考力と記述力の育成を掲げています。 少人数の学力別のクラス編成においての、双方向の討論式の黒板授業、予習をさせないその場で考える復習中心主義、重要事項は繰り返し学ぶ反復型のカリキュラムの元でお子様は学び、開成中学校、桜蔭中学校などの全国最難関校では毎年圧倒的な合格者数を輩出しています。 現在、首都圏・関西圏に 51校舎を展開しています。

会社名：株式会社日本入試センター

代表者：代表取締役 社長 高宮 英郎

代表取締役 副社長 高宮 敏郎

所在地：東京都渋谷区代々木1-27-1

事業内容：

各種教育サービス業務:

・SAPIX小学部・中学部、Y-SAPIX

・個別指導PRIVATO

・通信教育ピグマキッズくらぶ

・学童保育ピグマキッズ

・幼児教育サピックスキッズ

・海外進学支援 Y-SAPIX Global Campus

・海外生・帰国生支援 SAPIX INTERNATIONAL

「株式会社Yondemy」について

株式会社Yondemyは、子どもが楽しみながら読書習慣を身につけることを支援する、オンライン習い事「ヨンデミー」を開発・運営しています。 本を読む楽しさを伝え、一人ひとりに合った読書の機会を広げることで、子どもたちの成長をサポートし、“読書を習う”という新しい文化の創造に挑戦しています。

会社名 ：株式会社Yondemy

代表者 ：代表取締役 笹沼颯太

設立日 ：2020年4月13日

所在地 ：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目14番13号 岡崎ビル810号室

事業内容：子どもが読書にハマるオンライン習い事「ヨンデミー」の開発・運営等

URL ：https://corp.yondemy.com/

子どもが読書にハマるオンライン習い事「ヨンデミー」