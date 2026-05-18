茨城県｜水戸プラザホテル、25周年を機に新空間「PLAZA GARDEN」誕生。“森と祝福”をテーマにしたガーデンステージを公開

株式会社伊勢甚本社 水戸プラザホテル屋外チャペル「ラピュタ」に併設された新たな森のステージ「プラザガーデン」（完成イメージ）

茨城県水戸市の水戸プラザホテルは、開業25周年プロジェクトの一環として、新たなガーデンステージ「PLAZA GARDEN（プラザガーデン）」を新設いたします。

これに伴い、2026年6月4日(木)、メディア関係者・地域サポーター・企業ネットワーク関係者を対象とした「PLAZA GARDEN オープニングプレビュー」を開催いたします。

■25周年、新たなステージへ。

森の中に佇む森の迎賓館「水戸プラザホテル」ジョン・デビッド・エジソン氏のインテリアデザイン

水戸プラザホテルは、2001年の開業以来、ウエディング・レストラン・宴会・宿泊を通じ、地域の皆さまとともに歩み続けてまいりました。

25周年を迎える今、私たちは単なる“ホテル”ではなく、人と自然、人と人、地域と文化をつなぐ“地域文化交流拠点”として、新たな価値創造を目指しています。

今回誕生する「PLAZA GARDEN」は、その象徴となる新プロジェクトです。

■コンセプトは「森が祝福する Forest Stage」

自然・光・映像・人が交わる新たなガーデンステージ。内覧会では完成現地もご覧いただけます。

「PLAZA GARDEN」は、チャペルへと続く森の中に誕生する、新しい祝祭空間です。

ウッドデッキでは、ご家族やご友人たちとのアフターセレモニーが開かれ、昼は木漏れ日の中で穏やかな時間を、夜には光の演出によって幻想的な時間が広がります。

コンセプトは、“森が祝福するウエディング”。

自然の息づかいを感じながら、人と人がつながり、祝福が生まれる場所として設計されています。

また、ウエディングだけでなく、地域イベント、マルシェ、音楽会、ワークショップ、季節企画など、多様な交流が生まれる“Forest Stage”としての活用を想定しています。

■昼と夜で変化する「森の時間」

PLAZA GARDENでは、時間帯によって異なる空間体験が広がります。

Daytime ― 森に目覚める朝 ―

木漏れ日が差し込む穏やかなガーデン空間。ヨガやウェルネスワークショップなど、人と自然がゆるやかにつながる時間を演出します。

Nighttime ― 森が語りかける夜 ―

夜になると、木々の間に柔らかな灯りが浮かび上がり、キャンドルやライティングによる幻想的なナイトガーデンへ。ナイトウエディングでは、“記憶に残る祝福の風景”を創出します。

■「Gate of Blessing」― 森へひらく祝福の庭 ―

挙式セレモニーの後のフラワーシャワーなど、祝福のシーンを演出します。

ガーデン中央には、新たな象徴として「Gate of Blessing」を設置。

既存環境と自然をつなぎ、人々の感情や祝福を包み込むゲートとして設計されました。

チャペルと森を結び、“人生の節目”と“自然”をつなぐ、新しい祝福空間を演出します。

■オープニングプレビューの開催について

当日は、幻想的なガーデン点灯式をはじめ、新郎新婦モデルによる演出体験、ドローン映像演出、フォトセッション、25周年企画紹介、交流会などを予定しております。

また、レストラン新企画メニューもご用意するなど、水戸プラザホテルが提案する“次の25年”をご体感いただける内容となっております。

主な実施内容

・PLAZA GARDEN 点灯式

・新ウエディングスタイル紹介

・和装／洋装モデル演出

・ナイトガーデン体験

・ドローン映像撮影

・フォトセッション紹介

・25周年企画紹介

・交流会／試食会

開催概要

＜イベント名＞

PLAZA GARDEN オープニングプレビュー

＜日時＞

2026年6月4日（木）17：30～19：30

受付 17：30 ／ 点灯式 18：15 ／ 交流会 18：45

※同日13：00以降、会場見学会も承っております

＜会場＞

水戸プラザホテル

PLAZA GARDEN

＜対象＞

メディア関係者／地域サポーター／企業関係者

＜参加＞

ご予約制・参加無料

ご参加につきましては、運営準備の都合上、事前登録をお願いいたします。

事前登録フォーム :https://form.os7.biz/f/4022fedb/

ご案内・お願い

＊本イベントは、メディア関係者・地域サポーター向けのPR イベントとして開催いたします。当日の様子は、SNS・WEB・各種メディア等へ掲載される場合がございます。あらかじめご了承ください。

＊当日撮影していただいた写真・映像につきまして、当ホテルの広報・プロモーション活動にて使用のご相談をさせていただく場合がございます。

＊雨天時は、一部内容を変更して開催する場合がございます。

■水戸プラザホテルについて

水戸市千波町に位置する水戸プラザホテルは、豊かな自然環境と独自の建築美を特徴とするホテルです。

2026年に開業25周年を迎え、“地域文化交流拠点”として、ウエディング・レストラン・イベント・地域連携を通じた新たな価値創造を推進しています。

これからも、人と人、人と地域をつなぐ場所として、地域とともに歩み続けてまいります。

水戸プラザホテル公式サイト :https://www.mito-plaza.jp/