熊本県山都町「清和水力発電所」の資産譲渡事業者に選定されました

株式会社森とみずのちから

株式会社森とみずのちから（本社：奈良県吉野郡下市町、代表取締役社長：貝本隆三、以下「森とみずのちから」）が共同出資する地域みらい小水力発電株式会社（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役社長：脇山章太、以下「地域みらい小水力発電」）は、熊本県山都町が実施した「山都町清和水力発電所廃止に伴う譲渡先候補事業者募集」において、譲渡先事業者に選定されました。

選定の背景

熊本県山都町の清和水力発電所（190kW）は地域密着型の小水力発電所として〇年に清和村によって設立・運営されてきました。国内の小水力発電事業の先駆けとして運用を続けてきた発電所でしたが、施設の損耗により譲渡が決定され、発電所の土地・建物・水路・機械装置等一式の譲渡先を公募していました。

そうした公募へ地域みらい小水力発電株式会社として、地域みらいグループの地域基盤と森とみずのちからが培ってきた小水力発電のノウハウを組み合わせた事業計画を行ったところ、ご評価いただき今回の選定に至りました。

今後の取り組み

今後、地域みらい小水力発電株式会社は山都町と協議のうえ、清和水力発電所の設備調査・再整備計画を進め、地域の水資源を活かした発電事業として再生させることを目指します。

森とみずのちからについて

更新を検討している熊本県山都町の清和水力発電所建屋

森とみずのちからは、吉銘グループと飛騨五木グループの出資により2022年12月に設立され、「山の価値を上げる」再生可能エネルギー事業として小水力発電に取り組んでいます。これまで各地の自治体や企業と協定を締結し、調査から事業化までを一貫して支援してきました。地方創生と脱炭素社会の実現に向けて、地域の森林や水の資源を活かした小水力発電事業を全国で推進しています。

各社概要

地域みらい小水力発電株式会社

本 社：福岡県福岡市中央区白金1-2-21

代表者：代表取締役社長 脇山 章太

設 立：2023年9月

資本金：8,100万円（地域みらいグループと森とみずのちからの共同出資）

事業内容：小水力発電所の企画・調査・開発・運営

株式会社森とみずのちから

本 社：奈良県吉野郡下市町新住1118

代表者：代表取締役社長 貝本 隆三

設 立：2022年12月

資本金：9,800万円

事業内容：小水力発電所の企画・調査・建設・運営および再生可能エネルギーに関するコンサルティング

本件に関するお問い合わせ先

株式会社森とみずのちから 広報担当

メール：info@tpfw.co.jp