Momentum、ライフネット生命保険株式会社の導入事例を公開

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井康平、以下Momentum）は、Momentumが提供するブランド毀損（※1）対策及びアドフラウド（※2）対策サービス「HYTRAシリーズ」を導入しているライフネット生命保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横澤淳平、以下ライフネット生命）の導入事例インタビューを公開いたしました。

※1 ブランド毀損：広告主のブランドイメージが損なわれること。ここでは特に意図しない広告配信によって起こるものを指す

※2 アドフラウド：Botなどを使い無効なインプレッションやクリックによって広告費用を騙し取る不正広告のこと

背景

ライフネット生命は、自社での広告運用内製化を進めています。同社は2024年から社内用生成AIを本格運用し、現在では社員の約9割（※3）が業務に生成AIを活用しているなど、テクノロジーを駆使した効率化を推進しています。

一方で、デジタル広告の配信面が広がる中、ブランドにそぐわない不適切なコンテンツへの掲載を防ぐ「ブランドセーフティ」の確保が急務となっていました。 また、AIによるデータ分析の速度を上げるためには、その根拠となる配信データから不正トラフィックや不適切な配信面を排除し、データの純度を高めることが不可欠でした。

※3 参照：ライフネット生命株式会社 プレスリリース【 ライフネット生命保険 社内用生成AIの利用率は87%となり社員の生産性向上を実現 導入から2ヶ月で利用者の業務時間を計152時間削減(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000145.000069919.html) 】

Momentumの役割と具体的な導入効果

ライフネット生命保険株式会社 担当者様のコメント（インタビューより抜粋）

- 横断的なリスク対策とブランド保護の自動化「HYTRA DASHBOARD」を活用し、炎上系コンテンツや著作権侵害サイトなど、リスクのある配信面を網羅的に特定・排除。常に更新される最新のブロックリストを運用フローに組み込むことで、「気づかないうちにリスクに晒される」不安を解消しました。- 広告運用の精度向上とデータクレンジング「HYTRA HORNET」等を含むMomentumのソリューションにより、配信データの精度を向上。不正なトラフィックを排除した「正しいデータ」をAIに学習・分析させることで、広告投資の判断精度が格段に向上しました。- 運用担当者の工数削減と心理的負担の軽減従来、手動で行っていた配信面の精査・確認作業が自動化され、リスク管理に要する工数を大幅に削減。運用担当者が本来注力すべき、戦略立案やクリエイティブの改善に集中できる環境を構築しました。

「生命保険は、お客さまに『安心』を感じていただいて初めて成り立つ商品です。不適切なコンテンツに広告が配信された場合、単なる広告効果の問題ではなく、企業の信用にも影響を及ぼしかねません。

また、現在、当社では生成AIの活用などによって仮説検証のスピードを格段に向上させていますが、配信サイクルを速めるほど、前提となるデータの健全性が重要になります。もし配信データに不適切な面が混在していれば、どれほど高度な分析を行っても、私たちの『判断そのものが歪んでしまう』可能性があるからです。

Momentumの導入により、広告の健全性の担保と、正しい広告配信データに基づいて意思決定できているという安心感を得られたことが、結果として組織全体の生産性向上にも寄与しています。」

インタビューの詳細はこちらから：【インタビュー：ライフネット生命保険株式会社様】生成AIで“攻め”、アドベリフィケーションで“守る”。オンライン生保のパイオニアが描く次世代デジタル戦略とは(https://www.m0mentum.co.jp/column/interview2026_lifenet-seimei)

「HYTRAシリーズ」とは

独自の高精度な解析技術を核に、広告のリスク対策と最適化を同時に実現します。

【配信先を制限し、ブランドを守る「HYTRA DASHBOARD」】

Web・アプリ・YouTubeの表示先をリストで制御。不適切な場所を避け、安全で質の高い広告配信を実現します。

【不正を検知し、広告費を最適化する「HYTRA HORNET」】

サイト訪問者の行動パターンを詳細に分析し、Botなどの不正ユーザー排除。広告予算を本物の成果へ集中させます。

HYTRAシリーズの詳細はこちらから：https://www.m0mentum.co.jp/service

ライフネット生命保険株式会社について

ライフネット生命は「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひとりの生き方を応援する」という経営理念を、「ライフネットの生命保険マニフェスト」にまとめ、営業開始から一貫してお客さま視点に立った生命保険をお届けしています。オンライン生保のリーディングカンパニーとして、デジタルテクノロジーを活用しながら、「安心して、未来世代を育てられる社会」の実現を目指します。

Momentum株式会社について

ライフネット生命保険株式会社 会社概要- 設立年月：2006年 生命保険準備会社「ネットライフ企画株式会社」を設立2008年 ライフネット生命保険株式会社の営業開始- 代表者名：横澤 淳平- 本社所在地：東京都千代田区二番町5番地25 二番町センタービル- URL：https://www.lifenet-seimei.co.jp/

Momentumは、日本語に特化した言語解析技術と独自データを活用したアドフラウド検知技術を基盤に日本のデジタル広告業界の健全化への取り組みを牽引するアドベリフィケーションソリューションカンパニーです。国内の広告代理店、広告プラットフォームにおいて幅広く当社ソリューションを活用いただいており、代理店向けのAgency Certification Program（ACP）、広告プラットフォーム向けのPlatform Certification Program（PCP）という認定制度にも数多くの日本を代表する企業に加盟いただいております。「デジタル社会の信頼インフラを作る」という当社のミッションの実現を通して健全なデジタル広告市場の発展に貢献します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp