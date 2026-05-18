インターコスモスが札幌の展示会『ミライコレクション』に出展！5/27(水)・5/28(木) 大和ハウスプレミストドーム

『ミライコレクション』とは？

株式会社インターコスモス

インターコスモスは、2026年5月27日(水)から28日(木)にかけて大和ハウスプレミストドーム(札幌市豊平区羊ケ丘１番地)で開催される『ミライコレクション』に出展いたします。

この展示会は、さまざまな業種・分野で活用が進む最新技術やサービスが集結する体験型展示イベントです。今回のテーマは「人・モノ・情報が動く、ミライの社会実装展示」。会場となる大和ハウス プレミストドームを舞台に、“動く・つながる・伝わる”技術やサービスを、実際の活用シーンをイメージしながら体感していただけます。建設・インフラ分野をはじめ、物流・自治体・教育・サービス業界など、多彩な分野の最新アイデアやソリューションが集まる注目のイベントです。

インターコスモスの出展ブース

今回のブースは、壁面や床面に巨大なLEDビジョンを使用し、多彩な形状のデジタルサイネージを取り入れた没入感ある空間を展開予定です。

会場では、話題の大型恐竜ロボットをはじめ、体験型集客ツールや、“走るショールーム”デモンストレーショントラック「デモトラ」も登場。迫力と遊び心を兼ね備えた、インターコスモスならではの空間演出をご体感いただけます。

出展物の例

展示エリアでは、広大な床面に映像を映し出す「フロアビジョン」や、大型壁面LED「レインボービジョン」をはじめ、カウンター型・折りたたみ式・透過型など、多彩なLEDビジョンを展示予定です。さらに、空中に映像が浮かぶホログラムサイネージ「ZANZO」など、最新のデジタルサイネージも多数登場。映像に触れることでエフェクトが発生する「インコスタッチ」によるインタラクティブな演出もご体感いただけます。

また、巨大恐竜ロボット「ICティラノ」が咆哮し、まるでテーマパークのような迫力と臨場感あふれる空間を演出。来場者の視線を集める、ダイナミックな展示を予定しています。

そのほか、オリジナルデザインで制作できる「クレーンゲーム」や、10秒ぴったりを目指して挑戦する「チャレンジサイネージ」など、実際に参加して楽しめる体験型コンテンツも多数ご用意。景品をゲットできるチャンスもございます。

さらに、“走るショールーム”「デモトラ」の車内にも、さまざまなディスプレイやデジタルサイネージを展示。限られた空間でも高いアイキャッチ効果を発揮する演出を、実際にご覧いただけます。

レンタルにも対応可能な、未来感あふれる最新の集客ツールを、ぜひ会場でご体感ください。

開催情報

日時： 2026年5月27日(水)・28日(木) 9:30 ～ 16:00

会場：大和ハウスプレミストドーム(札幌市豊平区羊ケ丘１番地)

＞アクセス（Google Maps）(https://maps.app.goo.gl/6TW5srzcfZAdWdXA8)

＞アクセス（大和ハウスプレミストドームHP）(https://www.sapporo-dome.co.jp/visitor_guide/#access)

ブース場所：1塁側（南ゲート側）端

ミライコレクション インターコスモスブース地図

インターコスモスは、映像・光・体験を組み合わせた空間演出を通じて、人の心を動かす新しいコミュニケーションの形を提案しています。『ミライコレクション』では、イベント演出や集客施策につながる最新のアイデアを、実際に見て・触れてご覧いただけます。

ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

イベント詳細・来場登録 :https://www.miracolle.com/

その他お問い合わせ :https://www.inter-cosmos.co.jp/contact.html

インターコスモスとは

インターコスモスは、様々な店舗や建物、商業施設、またイベントや展示会など、あらゆるシーンで必要とされる装飾を手掛けております。



充実した設備環境の下、お客様の「こんなのあったらいいな」「こんなことできないかな」という想いを実現するため、新たな価値を創造します。

これからもインターコスモスは迅速かつ高品質なものづくりを目指し、社員一同業務に励んでいきますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社インターコスモス

所在地 ：大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル

設立 ：1983年10月8日

代表取締役社長 ：作道 洋介

事業内容 ：店舗装飾、店舗演出、商品PR、イベントの企画などのデザイン、製作、ディスプレイ販売

URL ：https://www.inter-cosmos.co.jp/