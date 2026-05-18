radikoを楽しみながらウォーキング！「聴いて歩いてトクするWEEK！」LINE WALKと共同開催

株式会社radiko

スマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービス「radiko（ラジコ）」を提供する株式会社radiko（代表取締役社長：池田 卓生 所在地：東京都港区）は、15周年企画の一環として、LINEヤフー株式会社が提供する「歩く」「移動する」「放置」で「LINEポイント」がたまるポイ活アプリ「LINE WALK」との共同キャンペーン「聴いて歩いてトクするWEEK！」を2026年5月18日（月）より期間限定で開催します。

radikoは、スマートフォンアプリで屋内はもちろん、ウォーキングや通勤通学などの移動時にも時間や場所を選ばず手軽にラジオやポッドキャストなどの音声コンテンツを楽しんでいただけることから、外を歩くのが心地よいこの季節に合わせ、radikoとLINE WALKを組み合わせて利用することで日常をより楽しくおトクにすることを目的とした共同キャンペーン「聴いて歩いてトクするWEEK！」を実施します。

radikoを聴いたり、ウォーキングやお出かけをしたりしていただく中で、両サービスをより身近で便利にご活用いただけるきっかけになる各種イベントを開催いたします。

■キャンペーン概要

【キャンペーンタイトル】 「聴いて歩いてトクするWEEK！」

【開催期間】 2026年5月18日（月）12:00 ～ 5月25日（月）11:59

【キャンペーンHP】 https://news.radiko.jp/article/edit/134668/

【キャンペーン内容】 「聴いて歩いてトクするWEEK！」の共通キャンペーンタイトルの元、期間中にradikoとLINE WALKを組み合わせて利用をすることで、日常をより楽しくおトクにするような独自企画をradikoとLINEWALKでそれぞれ開催

「あなたは歩いた？聴いた？どっち？」リポスト・いいね キャンペーン

radikoでラジオやポッドキャストを楽しみながら、LINE WALKで歩いてポイ活！

あなたは今日どれくらいradikoを聴きましたか？歩きましたか？

キャンペーン期間中の1日に「歩いた時間」より「radikoを聴いた時間」が長いという方はradiko公式Xのキャンペーンポストを「リポスト」、「radikoを聴いた時間」より「歩いた時間」が長いという方はキャンペーンポストを「いいね」でキャンペーン参加。

キャンペーンに参加いただいた方の中から抽選で20名様にAmazonギフトカード5,000円分をプレゼントします。

◆参加方法：

１. radiko公式X（@radiko_jp） をフォロー

２. radiko公式Xのキャンペーン投稿を 「リポスト」 または 「いいね」

※投稿日に「歩いた時間」より「radikoを聴いた時間」が長い場合は「リポスト」

※投稿日に「radikoを聴いた時間」より「歩いた時間」が長い場合は「いいね」

３. 当選された方に後日DMでご連絡

本キャンペーンは株式会社radikoによる提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。 radikoキャンペーン事務局（こちら(https://faq.radiko.jp/helpdesk?category_id=12&site_domain=default)）までお願いいたします。Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

本キャンペーン期間中、「LINE WALK」内では以下の3つのイベントを開催いたします。

1. 全ユーザーを対象とした「歩数2倍」アイテムプレゼント

期間中、全ユーザーに「歩数」で貯まるゲージのスピードが2倍になるアイテムをプレゼントします。いつもよりポイ活効率が大幅アップするこの機会に、ぜひ様々な場所にお出かけしてみてください。

2. 「5,000歩ミッション」でコインプレゼント

本キャンペーン期間中にウィークリーミッションとして、5,000歩を達成するとコインがもらえる限定ミッションが登場します。

3.キャンペーン動画視聴でコインプレゼント

アプリ内「イチオシ」メニューの「注目」ページに本キャンペーンに合わせた動画視聴ページが掲載されます 。動画の視聴が完了すると、報酬としてコインを獲得できます。

※「LINE WALK」内で開催する各施策の詳細や条件については、「LINE WALK」アプリ内のお知らせをご確認ください。

■LINE WALKとは

「LINE WALK」は、日常の歩数に応じて報酬を獲得できるスマートフォン向けサービスです。歩くことに加え、さまざまなコンテンツ体験を通じて、楽しみながらコインをためることができます。

LINE公式アカウント：LINE ID：@linewalk_jp

公式サイト：https://walk.game.line.me/ja/

▼App Store ダウンロードページ

https://apps.apple.com/jp/app/line-walk/id6474006815

▼Google Play ダウンロードページ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGWALK&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGWALK&hl=ja)

■radikoとは

radiko（https://radiko.jp/）はスマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービスです。過去7日以内に放送されたラジオ番組をさかのぼって聴ける「タイムフリー」機能（無料）や、エリアを越えて全国のラジオ番組を楽しめる「エリアフリー」機能（月額385円/税込※1）、時間制限なく過去30日以内のラジオ番組が聴ける「タイムフリー30」（月額480円/税込※2）機能などを通じて、家の中はもちろん、通勤通学などの移動時にも、時間や場所を選ばず、どなたでも手軽に音声コンテンツを楽しんでいただくことができます。

2025年12月に15周年を迎え、「FIND YOUR VOICE.」をスローガンとして掲げ、音声聴取体験を拡張させ、よりユーザーと強く繋がり、新しい楽しみ方を提供する存在へと成長・進化すべく、爆笑問題・太田光をradiko15周年PR大使に迎え、オリジナルポッドキャスト番組を制作・配信するほか、木戸大聖出演、Saucy Dog音楽担当のブランドムービーの発表、公式キャラクター「ラジまる」、各種キャンペーンなど様々な周年企画を実施しています。

【radiko15周年特設サイト】https://15th.radiko.jp/

ラジコ参加局：民放ラジオ全99局・NHK（ラジオ第1、NHK-FM）

※1）App Store, Google Playから登録の場合は月額480円/税込

※2）App Store, Google Playから登録の場合は月額620円/税込