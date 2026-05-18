舞鶴市が大浦地区の活性化と移住促進を担う地域おこし協力隊を募集

舞鶴市

舞鶴市は、令和8年10月1日付で任用する「地域おこし協力隊」1人を募集しています。受入事業者の株式会社農業法人ふるると共に、大浦地区の農・食・自然を生かした活性化活動や、空き家バンクの活用を通じた移住促進に取り組むものです。

主な活動内容は、大浦地区の特性を生かした新規体験プログラムの実施やガイドツアーの造成、SNSによる情報発信、地域産品のブランディングなどです 。また、市と協働して空き家バンクへの登録促進や内覧サポート、移住検討者への地域紹介といった移住定住促進活動も担います。

本取り組みにより、地域現場での活動を通じた将来的な定住・定着と、地域力の維持・強化を目指します。

【募集概要】

募集期間：令和8年5月29日（金）まで

募集人員： 1人（令和8年10月1日任用予定）

選考スケジュール（予定）

・5月29日：応募締切

・6月上旬：第1次選考（書類選考およびWEB面接）

・6月中旬：第2次選考（プレゼンテーションおよび個人面接）

・6月下旬：選考結果通知

【問い合わせ先】

舞鶴市 ふるさと応援課

電話：0773-66-1085

E-mail：f-ouen@city.maizuru.lg.jp