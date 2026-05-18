会社員からデザイナーへ、51歳の再出発。Apple Watchに「日本の美」を纏う、触れる立体和柄バンド『WAGARAGA』がMakuakeにて先行販売開始。

株式会社リジュベル日常の生活に溶け込むバンド。さくらんぼの柄があなたの生活を豊かにする

株式会社リジュベル（本社：東京都中央区）は、「現代のプロダクトに和柄を添え、日常を豊かにしたい」という想いから新ブランド「WAGARAGA（わがらが）」を始動。第一弾プロダクトとして、独自の多層印刷技術で立体質感を再現したApple Watch用レザーバンドを、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて、2026年5月18日（月）12:00より先行予約販売を開始いたします 。

【Makuakeプロジェクトページ】

https://www.makuake.com/project/wagaraga/

※2026年5月18日 12:00 公開予定

今回は３つの和柄を準備、左から、白バラ（清廉）、青菊（高貴）、さくらんぼ（豊穣）。

■ 開発の背景：一人の会社員として感じた「日常の彩り」の大切さ

代表の中村は、長年会社員として慌ただしい日々を送る中で、「自分たちの身近にある持ち物が、もっと心に安らぎや感動を与えてくれるものであれば、毎日はもっと豊かになるのではないか」という想いを抱いてきました。50歳を機に一念発起し、長年のキャリアからプロダクトデザインの世界へ。

「日常にさりげないおしゃれを添えたい」という純粋な願いから、ビジネスシーンの必需品であるApple Watchを、日本の伝統美で彩るプロジェクトが結実しました。

■ 商品の特徴：手元で咲き誇る、日本の伝統美

『WAGARAGA』は、単なる和風のデザインではなく、「触感」で楽しむ新しい体験を提案します。

１．京都友禅の名匠による現代的な意匠：

着物デザイナーとして名高い名匠が、現代の装いにも調和するよう描き下ろした特別な和柄を採用。それぞれの柄には、使う人の幸せを願う意味が込められています。

２．独自の多層印刷が生み出す「触れる」質感：

最新の印刷技術を用い、インクを何層にも重ねることで、絵柄に命を吹き込むような奥行きと手触りを実現しました。ふとした瞬間に手元を撫でたくなるような質感が特徴です。

３．昭和5年創業、国内老舗工房による確かな仕立て： 製作は、90年以上の歴史を誇る時計バンド専門の国内老舗工房が担当 。熟練の職人による精密なステッチと仕立てが、大人の女性にふさわしい高級感を演出します。

■ 5月18日よりMakuakeにて先行予約スタート

本日12時より開始されるプロジェクトでは、早期にご支援いただいた方限定で、一番お得な「超早割（最大25%OFF）」など、複数のリターンをご用意しております。

プロジェクト期間： 2026年5月18日（月）12:00 ～ 2026年6月下旬予定

先行予約販売価格： 数量限定・超早割 25%OFF～

桐箱に収められ、あなたのもとに届きます。

■ 株式会社リジュベルについて

「現代のプロダクトに和柄を添え、日常をさりげなくおしゃれに、豊かにしたい」という想いから設立されたプロダクト企画会社です。伝統美が日々を凛と彩り、使う人に感動を届ける豊かなライフスタイルを提案します。

【会社概要】

社名：株式会社リジュベル

代表者：代表取締役 中村 正人

所在地：東京都中央区銀座1丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階

事業内容：プロダクトデザインの企画・販売、ブランド「WAGARAGA」の運営

URL：https://wagaraga.jp/