株式会社三十三銀行、「bellSalesAI」導入で面談記録作成時間を最大60分以上削減、顧客との対話に集中できる営業環境の実現を目指す

ベルフェイス株式会社

Salesforce入力エージェント「bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)」の開発・販売を行うベルフェイス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：中島 一明)は、三重県・愛知県を地盤とする地方銀行である株式会社三十三銀行(本店：三重県四日市市、頭取：道廣 剛太郎)がbellSalesAIの導入を発表したことをお知らせします。

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同行では、面談中のメモと会話の同時作業による職員の負荷、および帰店後の手入力に依存した記録作業が現場全体の課題となっており、面談記録作成に1件あたり最大30分以上を要する場合もありました。3製品の比較検証(PoC)を経てbellSalesAIを選定・導入に至りましたが、PoC期間中、営業店では1件あたり20～60分、特に本部では最大60分以上の作成時間短縮を複数の職員が達成しました。職員が顧客との対話に集中できる環境を整え、顧客応対品質の向上と面談記録の充実が両立する営業体制への変革へ向けてスタートしました。

■導入背景

株式会社三十三銀行は、三重・愛知を主要エリアとし、幅広い金融サービスの提供を通じて地域経済の中核を担っている地方銀行です。

営業活動の拡大に伴い、現場では以下の課題が顕在化していました。

1. 記録作成の高負荷

金融営業の現場では、面談が長時間に及ぶことも多々あり、メモをとりながらの会話は負荷が大きいこと、帰店後の面談記録作成においては、断片的な手書きメモと記憶に頼るのは自ずと限界があり、手入力では作成にもともと時間がかかるうえ、記録内容を充実させればさせるほど時間がかかっていました。

2. 顧客応対品質の向上

会話とメモの同時作業により、顧客との会話への集中とメモの充実はトレードオフの関係にあり、メモとりに気を取られると顧客の発言の重要なキーワードを聞き逃す機会損失が発生するリスクがありました。

3. 記録品質のばらつき

帰店後の面談記録の手入力では職員間で記録レベルに差が生じており、銀行全体での均質化が課題となっていました。

こうした「面談記録作成の負荷を大幅に軽減し、顧客応対に全力で集中できる」環境を実現するため、3製品の比較検証を経てbellSalesAIの導入を決定されました。

■導入の決め手となった3つのポイント

3製品を対象に、各1か月・計3か月間の営業店の一部店舗での試行(PoC)を実施し、録音感度・要約精度・操作性・サポート体制など定量・定性の両面で多角的な評価の結果、bellSalesAIが総合的に最も高い評価を獲得し、正式導入に至りました。主な評価のポイントは以下の3点です。

1. 要約精度の高さ

面談中の音声を、比較的離れた距離でも高感度に録音・文字起こしし、記録・要約の精度も高く、必要な情報を的確に抽出しながら、要約完了までのスピードもPoC実施製品中、最速でした。

2. 営業店職員様からの評価

スマートフォンアプリの操作性も直感的で、要約精度の高さも相まってPoCを実施した営業店の職員様からの評価(定性評価)が特に高く、それが利用頻度の多さなどの定量評価での優位性にもつながり、実務への定着が見込めると判断されました。

3. サポート体制の充実

ベルフェイスが導入マニュアルを事前に整備・提供したことで、導入前の確認や説明にかかる工数が大幅に削減され、競合他社と比べてスムーズに導入準備を進めることができた点が評価されました。また、他行導入知見を活かし、銀行様からの問い合わせに対する対応の迅速さと丁寧なフォローも、他社との明確な差として評価されました。

■PoCにおける導入効果と今後の期待効果

1. 面談記録作成工数の大幅削減

営業店アンケートでは面談記録作成1件あたり平均10～30分削減(手入力30～45分に対し30～60％程度の削減)を実現。本部では平均30分～60分削減、最大では60分以上の削減を達成した職員も複数おり、記録作業に費やしていた時間を顧客対応や提案活動に充てられる環境が整いました。

2. 面談内容の正確な記録と顧客対応品質の向上

bellSalesAIが高い精度で面談内容を自動で記録・要約してくれることがわかってくると、職員はメモと会話の同時作業から解放され、顧客との対話に集中できるようになりました。「記録はアプリに任せ、顧客との会話に集中できた」「お客さまの発言なども抽出してくれるので、面談時の記憶が鮮明に甦る」という声が営業店アンケートに寄せられました。

3. 記録品質の標準化と活用範囲の広がり

当初は個人渉外の投信・保険面談記録をメインの対象として想定していましたが、PoCにおいても高頻度で利用したのは営業店の法人渉外担当者や本部の顧客渉外に携わる部門でした。

また、本部では数多くの会議の議事録としての活用も広がっており、PoC期間中だけでも、想定を超えた形で組織全体への浸透が進んでいます。

■顧客コメント

金融営業の現場では、多様化する顧客ニーズに合わせ、高度化する金融商品・サービスを踏まえ、顧客ごとに最適な提案を行うため、顧客を深く理解する重要性は益々高まっています。

我々地方銀行の現場においては、顧客との対面接点はこうした顧客理解において貴重な機会であり、最も大切にしているチャネルです。この面談に全精力を傾け、顧客の発する重要なキーワードを正確に拾い上げ、次回以降の面談に活かしていきたいところですが、顧客との面談は長時間に及ぶことも多々あり、面談時間中に顧客が発した発言をすべてメモし記憶することは物理的に困難です。またベテランの行員と経験の浅い行員では顧客応対のレベルも違いますので、顧客の発言の中から重要なキーワードをキャッチする能力にも差があるため、貴重なビジネスチャンスを逃している可能性があります。

bellSalesAIの導入により、メモはスマホに任せ、行員は面談に集中することができます。面談内容も迅速かつ正確に要約してくれますので、帰店後の面談記録作成時間も大幅に削減でき、その分次回の面談に向けて最適な提案の準備に時間を充当することができます。顧客が発する重要なキーワードも、行員の経験の多寡にかかわらず、効率よく拾い上げることができますので、銀行全体として営業生産性の向上と提案力の向上を同時に実現することができると期待しています。

全店導入後、営業店の渉外担当者全員がbellSalesAIをフルに活用し、顧客に最適な提案ができるよう、ベルフェイス様の豊富な知見に裏打ちされたサポートを受けながら、全店的な定着化と利用促進に注力していきたいと考えています。

(株式会社三十三銀行 DX戦略部 山本 浩詞 氏)

■将来に向けての展望

株式会社三十三銀行では、現在の第3次中期経営計画で「DXの推進による営業スタイルの変革」を掲げ、「顧客とのデジタル接点と行内情報共有を強化し、お客さま毎にパーソナライズされた付加価値の高い情報の提供」を通じて、将来的にデータドリブンな営業組織への変革を目指しています。bellSalesAIもその起点の1つとして、その活用を通じて得られる面談データをもとに、顧客一人ひとりに最適化したネクストアクションの提案などを通じ貢献してまいります。

■bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)について

bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化し、Salesforce入力を効率化するサービスです。特徴は以下の通りです。

1. Salesforce入力効率化に特化 ： AIが商談会話から必要項目を自動抽出

2. 圧倒的な使いやすさ ： 対面はスマホアプリ、Web商談はPCアプリで簡単操作

3. 高精度な要約・抽出 ： 独自AIが情報抽出・構造化を高精度で実施

bellSalesAIのお問合せはこちら :https://bsai.bellface.co.jp/

■株式会社三十三銀行 会社概要

商号 ： 株式会社三十三銀行

所在地 ： 三重県四日市市西新地7番8号

代表者 ： 取締役頭取(代表取締役) 道廣 剛太郎

設立 ： 2021年5月1日

資本金 ： 374億円

ホームページ ： https://www.33bank.co.jp/

■ベルフェイス株式会社 会社概要

商号 ： ベルフェイス株式会社

所在地 ： 東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F

代表者 ： 代表取締役 中島 一明

設立 ： 2015年4月27日

資本金 ： 9,148百万円(資本準備金含む)

事業内容 ： Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売

ホームページ ： https://bellface.co.jp/