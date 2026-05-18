愛犬と過ごす、プライベートドッグラン×サウナ付きヴィラが長野県・軽井沢御代田に誕生。ペット連れ旅行需要が拡大するリゾートエリアに新拠点｜別荘投資「COCO VILLA Owners」

ココザス株式会社

ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤義人）は、200万円から別荘が所有できる小口別荘投資「COCO VILLA Owners」の新規拠点説明会を2026年5月13日（水）に実施しました。

軽井沢という高い需要を誇る地域に、プライベートドッグランという特別な設備を掛け合わせることで、高い投資価値を実現した物件です。

現在、販売を開始し、問い合わせを受け付けています。

第42弾 COCO VILLA 軽井沢御代田 Dog Stay

リノベーション前 外観

COCO VILLA 軽井沢御代田 Dog Stayは、浅間山の麓の静寂に守られた高原の街・軽井沢御代田に位置する新規拠点。

広々としたプライベートドッグランには専用の遊具を備え、ペットアメニティも充実しています。

さらに宿泊者を満足させるプライベートサウナ、新鮮な地元食材を楽しむBBQ、家族の絆を育む焚き火を完備。

移動の手間なく、施設内で愛犬との非日常を体験することができます。

詳細を見る :https://owners.coco-villa.jp/villa/karuizawa-miyota-dogstay-42/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260514-karuizawa-miyota

リノベーション前 外観リノベーション前 外観

COCO VILLA 軽井沢御代田 Dog Stayの5つの魅力

1：ペット需要に応える、広々としたプライベートドッグランドッグラン イメージ

敷地内には、プライベートドッグランを設置。市場において明確な差別化をすることで、SNSや口コミを通じた自然な集客による安定した稼働率の向上が見込めます。



2026年ゴールデンウィークのCOCO VILLA 北軽井沢では、ドッグラン付きの02が、ツリーハウス付きの01に比べて、1.25倍の売上を記録。

ドッグランという強力な差別化軸が加わることで、単価と稼働率の向上が期待できることが窺えます。

2：ドッグランを望むサウナサウナ イメージ

愛犬と遊んだ後は、犬モチーフの可愛らしいサウナでリラックス。

HUUM製の電気サウナヒーターを採用し、本格的なサウナ体験を実現します。

ドッグランを眺めながらととのう贅沢な空間で、

価格比較ではなく体験の価値で予約される、単価の高い宿泊を実現します。

3：施設内で体験が完結できる、BBQ・焚き火スペースBBQ イメージ

愛犬を連れての外出や移動は、一苦労。

BBQスペースを設置することで、外食に頼らず施設内で食事を完結できます。



さらに、屋外には焚き火スペースも設置。

愛犬も含めた家族と過ごすひとときは、単なる宿泊を超えた心温まる特別な体験となり、滞在の満足度を一層高めます。

4：滞在を充実させる、モルックモルック イメージ

本拠点には、家族やグループで楽しめる新たなアクティビティとして、モルックを設置。



体験コンテンツの充実は、他施設にはないユニークな提供価値となり、長期滞在やリピーターの獲得にも貢献します。

5：高稼働が期待できる、軽井沢御代田エリアの優位性拠点からの景色

軽井沢御代田エリアは、地価の高騰が進む軽井沢中心部に比べ、アクセスの良さと静かな環境を保ちながら、利回りの最大化が狙えるエリアです。



近隣のCOCO VILLA 軽井沢では、オープンから数ヶ月で月間100万円以上の売上を連続記録。

軽井沢御代田においても、同様の高稼働が期待できます。

リノベーション前 リビングリノベーション前 リビングリノベーション前 寝室リノベーション前 寝室リノベーション前 ワークスペースリノベーション前 裏庭

COCO VILLA 軽井沢御代田 Dog Stay 施設基本情報

名 称：COCO VILLA 軽井沢御代田 Dog Stay

住 所：〒389-0204 長野県北佐久郡御代田町豊昇3-22

駐 車 場 ：3～4台

間 取 り ：3LDK

定 員：12名（推奨7名） ※ 予定

設 備：ドッグラン、サウナ、水風呂、BBQ、焚き火

詳 細：https://owners.coco-villa.jp/villa/karuizawa-miyota-dogstay-42/(https://owners.coco-villa.jp/villa/karuizawa-miyota-dogstay-42/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260514-karuizawa-miyota)

Google Maps：https://maps.app.goo.gl/yo8MA2eMWqNibPAfA

※ 宿泊開始前に変更になる場合がございます

【 アクセス 】

最寄りIC：上信越自動車道「佐久平スマートIC」より約10分

最寄り駅：しなの鉄道線「御代田駅」より車・タクシーで約7分

COCO VILLAとは

海・山・湖・川、そして観光地まで。

その土地ならではの環境を活かした、完全無人・一棟貸しの宿泊施設です。

自然に囲まれた静かな環境の拠点もあれば、湖や海の景観を楽しめる施設、観光地に近く利便性の高いロケーションの施設もあり、それぞれに異なる特徴を持っています。

すべての施設に共通しているのは、その土地の環境を活かした空間設計と、プライベートサウナが備わっていること。

誰にも邪魔されず、気兼ねなく過ごせる一棟貸しの環境で、自分たちのペースで滞在を楽しめることが特徴です。

COCO VILLAは現在、関東・東海・甲信越エリアを中心に複数の拠点を展開。

今後も、さまざまなロケーションに合わせたヴィラを全国に展開します。

COCO VILLAとは :https://owners.coco-villa.jp/about/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260514-karuizawa-miyota特徴や宿泊できるヴィラを詳しくご紹介

COCO VILLA 軽井沢COCO VILLA 北軽井沢 01COCO VILLA 北軽井沢 02-Dog StayCOCO VILLA 南房総 Dog StayCOCO VILLAの関連リンク

公式宿泊予約サイト ： https://coco-villa.jp/(https://coco-villa.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260514-karuizawa-miyota)

COCO VILLA Owners： https://owners.coco-villa.jp/(https://owners.coco-villa.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260514-karuizawa-miyota)

公式Instagram ： https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/

公式YouTube ： https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing(https://www.youtube.com/channel/UCope9lmkw4aPCWUxymCnsbw)

COCO VILLA sauna ： https://coco-villa-sauna.com/(https://coco-villa-sauna.com/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260514-karuizawa-miyota)

COCO VILLA SHOP ： https://cocovilla.base.shop/(https://cocovilla.base.shop/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260514-karuizawa-miyota)

COCO VILLA Ownersとは

COCO VILLA Ownersは、手頃な価格で別荘所有ができる上、資産として収益も得られる新しい仕組みです（特許出願中）

COCO VILLA Ownersの仕組み

オーナーは、年間最大120泊（※1）を自己利用できるほか、利用しない日数を貸別荘として運営し、その収益をランニングコストに充て、余剰分を各オーナーへ分配します。

宿泊にはCOCO VILLA Owners独自の「COCO VILLAポイント」を利用し、所有する別荘だけでなく、全国各地にある、所有していないCOCO VILLAにも宿泊できます。

また、所有権を持つことができるため、売却（※2）や相続、さらには減価償却による節税メリットも得られます。

※1 1物件あたりオーナー全員で宿泊できる最大日数（旅館業法の適用物件では年間120泊、民泊物件では年間180泊を貸し出し可能）

※2 3年間の保有義務があり、その後、当社が転売活動を行います

拠点説明会 インフォメーション登録 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6fqY7KjVpmZQM8JquI0WaCRqhlxKxX3bq7Q-Gp8TtupBk6Q/viewformオーナーになるには、まずは説明会にご参加ください

サービス概要：https://owners.coco-villa.jp/scheme/(https://owners.coco-villa.jp/scheme/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260514-karuizawa-miyota)

資料請求 ：https://owners.coco-villa.jp/document-request/(https://owners.coco-villa.jp/document-request/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260514-karuizawa-miyota)

運営会社情報

社 名：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤 義人

設 立：2016年7月11日

所 在 地 ：〒105-0003 東京都港区西新橋2-39-3 WAW SVAX西新橋ビル 3F

会 社 HP：https://cocozas.jp/(https://cocozas.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260514-karuizawa-miyota)

事業内容：バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」の展開（企画・立ち上げ支援、運営代行「＆ やど管理」など）、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営、共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開、都市型プライベートサウナ事業（「COCO VILLA sauna」の運営）、個人向けライフデザイン事業（資産形成／転職支援／住宅関連）