『カオスゼロナイトメア』0.5周年記念コラボカフェが大盛況で閉幕！ 伊織もえさんの1日店長イベントなど、熱狂の3週間を振り返り！
スマイルゲート・メガポート（以下、スマイルゲート）は、自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発するローグライクRPG『カオスゼロナイトメア』（以下、『カオゼロ』）のサービス開始0.5周年を記念したコラボレーションカフェを、2026年4月22日（水）から5月15日（金）までの約3週間開催し、盛況のうちに無事終了したことをお知らせいたします。会場となったのは、JR東日本グループeスポーツカフェ有限責任事業組合とRAGEが新たなeスポーツカルチャーを届ける複合施設「Cafe&Bar RAGE ST」（池袋）です。
■0.5周年を迎えた『カオゼロ』一色の店内！
会場となった「Cafe&Bar RAGE ST」では、キャラクタータペストリーや等身大パネルなどを展示し、『カオゼロ』の世界観を存分に楽しめる空間を演出しました。
店内では、卓上に設置されたちびキャラパネルとコラボフード・ドリンクを一緒に撮影したり、キャラクター装飾の写真を撮影したりと、思い思いにコラボカフェを満喫する来場者の笑顔で溢れました。
■『カオゼロ』の世界観を満喫できるコラボフード＆ドリンクメニュー
本コラボカフェでは、作品に登場するキャラクターや世界観をイメージした限定のコラボフード・ドリンクメニューを提供しました。SNS上でも多くの写真とともにご投稿いただき、大きな反響を呼んでいます。
また、4月29日（水）からは、ゲーム内への実装にあわせて新キャラクター「ハイデマリ」をモチーフにしたドリンクとフードの販売も開始！ハーフアニバーサリーを彩る特別なメニューとして、連日多くのお客様にお楽しみいただきました。
■伊織もえさんの1日店長や公式生放送ミラーリングなど、多彩なイベント開催！
4月22日（水）のオープン初日には、大人気コスプレイヤーの「伊織もえ」さんをお招きし、1日店長イベントを開催いたしました！
当日は、新キャラクター「ハイデマリ」の美麗なコスプレ姿でご登場いただき、会場の熱気は最高潮に。
平日開催にもかかわらず、多くのお客様にご来場いただき、各部とも満員御礼となる大盛況ぶりを見せました。
さらに、4月28日（火）には、ハーフアニバーサリー公式生放送のミラーリング配信を実施。こちらもたくさんのプレイヤー（ファースト）の皆さまにカフェへお集まりいただき、アップデートへの期待感をファン同士で共感し合う、熱量高まる機会となりました。
ハーフアニバーサリー公式生放送アーカイブ：https://www.youtube.com/live/Dm2GIEkrhMc?si=63WrVRFJ8AAASwxd
■売り切れ続出！ 多彩なグッズや限定ノベルティ
コラボフード・ドリンクメニューのご注文や、2F PCプレイエリアのご利用特典として、コースターやアクリルキーホルダーなど、本コラボカフェ限定の特別ノベルティをプレゼントしました。
また、1F グッズエリアでは、ハーフアニバーサリーを記念した各種グッズを販売。連日大好評をいただき、売り切れとなる商品が多数出るほどの盛況となりました。
本コラボカフェは、来場者の皆さまに『カオゼロ』の0.5周年をリアルの場で楽しんでいただける機会となり、盛況のうちに終了いたしました。
【コラボカフェ開催概要（※現在は終了しています）】
期間：2026年4月22日（水）～ 5月15日（金）
開催店舗：Cafe&Bar RAGE ST
（〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目28-2）
アクセス：池袋駅東口改札外 いけふくろう正面階段上
店舗URL：https://www.cafebar-rage-st.com/
■ゲーム情報
[ タイトル ] カオスゼロナイトメア
[ ジャンル ] 選択が導くカオスループRPG
[ 対応OS ] iOS / Android / PC
[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）
[ サービス開始日 ] 2025年10月22日(水)
■ウェブサイト情報
公式サイト
https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja
公式コミュニティ
https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp
公式X
https://x.com/CZN_Official_JP
公式YouTube
https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP
スマイルゲート公式サイト
https://smilegate.com/jp/