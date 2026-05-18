『カオスゼロナイトメア』0.5周年記念コラボカフェが大盛況で閉幕！ 伊織もえさんの1日店長イベントなど、熱狂の3週間を振り返り！

Smilegate, Inc., Megaport Branch

スマイルゲート・メガポート（以下、スマイルゲート）は、自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発するローグライクRPG『カオスゼロナイトメア』（以下、『カオゼロ』）のサービス開始0.5周年を記念したコラボレーションカフェを、2026年4月22日（水）から5月15日（金）までの約3週間開催し、盛況のうちに無事終了したことをお知らせいたします。会場となったのは、JR東日本グループeスポーツカフェ有限責任事業組合とRAGEが新たなeスポーツカルチャーを届ける複合施設「Cafe&Bar RAGE ST」（池袋）です。

■0.5周年を迎えた『カオゼロ』一色の店内！

会場となった「Cafe&Bar RAGE ST」では、キャラクタータペストリーや等身大パネルなどを展示し、『カオゼロ』の世界観を存分に楽しめる空間を演出しました。

店内では、卓上に設置されたちびキャラパネルとコラボフード・ドリンクを一緒に撮影したり、キャラクター装飾の写真を撮影したりと、思い思いにコラボカフェを満喫する来場者の笑顔で溢れました。

■『カオゼロ』の世界観を満喫できるコラボフード＆ドリンクメニュー

本コラボカフェでは、作品に登場するキャラクターや世界観をイメージした限定のコラボフード・ドリンクメニューを提供しました。SNS上でも多くの写真とともにご投稿いただき、大きな反響を呼んでいます。

また、4月29日（水）からは、ゲーム内への実装にあわせて新キャラクター「ハイデマリ」をモチーフにしたドリンクとフードの販売も開始！ハーフアニバーサリーを彩る特別なメニューとして、連日多くのお客様にお楽しみいただきました。

■伊織もえさんの1日店長や公式生放送ミラーリングなど、多彩なイベント開催！

4月22日（水）のオープン初日には、大人気コスプレイヤーの「伊織もえ」さんをお招きし、1日店長イベントを開催いたしました！

当日は、新キャラクター「ハイデマリ」の美麗なコスプレ姿でご登場いただき、会場の熱気は最高潮に。

平日開催にもかかわらず、多くのお客様にご来場いただき、各部とも満員御礼となる大盛況ぶりを見せました。

さらに、4月28日（火）には、ハーフアニバーサリー公式生放送のミラーリング配信を実施。こちらもたくさんのプレイヤー（ファースト）の皆さまにカフェへお集まりいただき、アップデートへの期待感をファン同士で共感し合う、熱量高まる機会となりました。

ハーフアニバーサリー公式生放送アーカイブ：https://www.youtube.com/live/Dm2GIEkrhMc?si=63WrVRFJ8AAASwxd

■売り切れ続出！ 多彩なグッズや限定ノベルティ

コラボフード・ドリンクメニューのご注文や、2F PCプレイエリアのご利用特典として、コースターやアクリルキーホルダーなど、本コラボカフェ限定の特別ノベルティをプレゼントしました。

また、1F グッズエリアでは、ハーフアニバーサリーを記念した各種グッズを販売。連日大好評をいただき、売り切れとなる商品が多数出るほどの盛況となりました。

本コラボカフェは、来場者の皆さまに『カオゼロ』の0.5周年をリアルの場で楽しんでいただける機会となり、盛況のうちに終了いたしました。

【コラボカフェ開催概要（※現在は終了しています）】

期間：2026年4月22日（水）～ 5月15日（金）

開催店舗：Cafe&Bar RAGE ST

（〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目28-2）

アクセス：池袋駅東口改札外 いけふくろう正面階段上

店舗URL：https://www.cafebar-rage-st.com/

■ゲーム情報

[ タイトル ] カオスゼロナイトメア

[ ジャンル ] 選択が導くカオスループRPG

[ 対応OS ] iOS / Android / PC

[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）

[ サービス開始日 ] 2025年10月22日(水)

■ウェブサイト情報

公式サイト

https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja

公式コミュニティ

https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp

公式X

https://x.com/CZN_Official_JP

公式YouTube

https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP

スマイルゲート公式サイト

https://smilegate.com/jp/