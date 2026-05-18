シャノン、ペパコミと販売パートナー契約を締結。建設・不動産業を中心にAIを活用した販売促進を「kintone × シャキーン」で支援

株式会社シャノン

株式会社シャノン（代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン）は、ペパコミ株式会社（代表取締役：小川 喜句、以下ペパコミ）との間で、シャノンが提供する中堅・中小企業のニーズにマッチしたマーケティングオートメーション（MA）「シャキーン」の販売パートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

建設・不動産業における中堅・中小企業では、人材や仕組みの不足が喫緊の経営課題として顕在化しています。一方で、解決策であるDX・AIソリューションは数多あるものの、最適なツールの選定や導入効果を得られるまでには専門知識と時間が必要であり、導入へのハードルが高いだけでなく費用対効果の面から継続も難しいというジレンマが生じています。

このような状況の中、シャノンが提供するノーコードかつAI支援で誰でも簡単に営業支援・販促ができる「シャキーン」は月額3万円で提供されており、サイボウズ株式会社が提供するノーコード・ローコードツール「kintone」と簡単に連携ができることで、中堅・中小企業のユーザー様が、安価かつ簡単に商談創出・売上拡大を見込める基盤を構築することができます。

今回のパートナー契約締結により、kintoneビジネス、特に建設・不動産業において多大な実績を持つペパコミは、kintoneを中心としたエコシステムの一環として「シャキーン」を含めた総合的な提案を行います。これにより、両社は建設・不動産業における中堅・中小企業のDXおよびAI活用を強力に推進してまいります。

■エンドースメント

ペパコミ株式会社 代表取締役社長 小川 喜句様

今回のシャノン社との協業を通じて、kintoneビジネスをさらに加速できる事を大変嬉しく思います。

弊顧客がkintoneを自走できる体制まで提案・伴走サポート支援していく中で、kintoneを守りではなく売上を上げる攻めの活用転換にしていきたいと常に考えておりました。そんな中で、今回のシャキーンの機能はまさに攻めのkintone活用を身近にするサービスだと考えており、既存顧客の売上拡大・kintone市場を広げることに大きく貢献出来ると思って期待しております。

サイボウズ株式会社 執行役員 営業本部長 玉田 一己氏

サイボウズ株式会社は、株式会社シャノンとペパコミ株式会社が販売パートナー契約を締結したことを心より歓迎いたします。「シャキーン」によりシャノンMAとkintoneを連携することで、専門のIT知識がなくても、簡単に業務改善を進めることができます。建設・不動産業における人手不足解消に貢献し、営業活動の強化が進むことを期待しております。これからもお客様にとって価値あるご支援ができるように協力体制を深めてまいります。

■ペパコミ株式会社について

ペパコミは、kintoneの導入支援・構築・伴走コンサルティングに特化した会社です。

構築して終わりではなく、お客様社内にkintoneを改修出来るkintoneスペシャリスト育成までをGOALとした提案・伴走サポート致します。

要望に対しての返答ではなく、本質的な課題から掘り下げて根本的なご提案をします。

https://pepacomi.com/

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp