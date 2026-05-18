ホテルプロジェクト第2弾「SHIFT HOTEL SHIBUYA JINNAN」2026年7月渋谷・神南にオープン

株式会社リアルゲイト

都心部を中心に不動産再生事業を展開し、ワークプレイス・ホテル・リテールなど100棟を超えるプロジェクトの企画・運営実績を持つ株式会社リアルゲイト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩本 裕、以下「リアルゲイト」）は、2026年7月、ホテルプロジェクト第2弾となる「SHIFT HOTEL SHIBUYA JINNAN」を、渋谷区神南一丁目に位置する築50年のビルをリノベーションした複合施設「JINNAN VALLEY（ジンナンバレー）」内にオープンいたします。

■「SHIFT HOTEL」公式サイト：https://shift-hotel.com/

当社は本プロジェクトの多拠点展開を進めており、2026年1月に開業した「幡ヶ谷」、今回の「神南」に続き、今後は2026年8月に「東麻布」、2027年3月に「田町」の計4拠点（約50室）の順次開業を予定しております。これまで培ってきた不動産再生ノウハウを活かし、物件のポテンシャルと地域特性を掛け合わせた独自のコンセプト設計を通じて、都市の新しい滞在体験を創出。魅力ある街づくりへ向けた拠点開発をさらに加速させてまいります。

■SHIFT HOTEL SHIBUYA JINNANについて

渋谷区幡ヶ谷に続くシリーズ2拠点目となる本ホテルは、渋谷駅から徒歩3分、神南一丁目に位置する築50年のビルをショップ・オフィス・ホテルへと再生した複合施設「JINNAN VALLEY」内に展開するビルイン型のホテルです。客室は4名～8名での利用を想定しており、ファミリーやグループなどでの宿泊にも対応できる広さを確保し、全室にキッチンや洗濯機を完備。観光やビジネスにおける中長期滞在のニーズに対応するとともに、都市での「暮らし」をそのまま持ち込めるような環境を提供します。多様なカルチャーが溶け合い、独自の価値観が交差する神南の街を自由に楽しむ、アクティブな滞在スタイルを提案します。

※「JINNAN VALLEY」についてはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000173.000007228.html)のリリースをご確認ください

インテリアデザインは、ショップやオフィスなどを中心に数々のプロジェクトを手掛ける「LINE-INC.」が担当。1970～80年代のNY・ブルックリンをテーマに、ヴィンテージビル特有の無骨な質感と神南のカルチャーを融合させ、エッジの効いた唯一無二の空間へと再構築。館内を彩るアートワークには、国内外で高い支持を得るストリートアーティスト「Aruta Soup（アルタスープ）」氏を起用。本プロジェクトのために描き下ろされたオリジナル作品が、空間にさらなる個性を吹き込みます。

またホテル運営においてはホテル・観光業界のAX（AI Transformation）を推進する 「株式会社SQUEEZE」と協業。当社が培ってきた不動産再生ノウハウと、SQUEEZEの効率化・AX運営を掛け合わせることで、AIを活用したスマートかつ快適な次世代の滞在体験を提供します。

インテリアデザイン：LINE-INC.(https://www.line-inc.co.jp/)

アートワーク：Aruta Soup(https://www.instagram.com/arutasoup/)

ホテル運営：SQUEEZE(https://squeeze-inc.co.jp/)

街へ繰り出すためのツール

神南の街を存分に楽しむためのツールとして、宿泊者には、施設をイメージしたオリジナルデザインの「ナップザック」と、機能性とデザイン性を兼ね備えた「Pake(R)︎（パケ）(https://pake.jp/)」をお渡しします。

単なる「宿泊」という枠を超え、これらのアイテムを手に街へ繰り出すことで、神南のカルチャーに深く溶け込む。そんなアクティブで自由な滞在スタイルを提案します。

■SHIFT HOTEL SHIBUYA JINNAN施設概要

施設名称：SHIFT HOTEL SHIBUYA JINNAN

所在地：東京都渋谷区神南1-20-2

開業日：2026年7月（予定）

交通機関：JR山手線・埼京線 渋谷駅 B1出口より徒歩3分

東京メトロ半蔵門線・副都心線・東急東横線 渋谷駅 B1出口より徒歩3分

公式サイト：https://shift-hotel.com/

SHIFT HOTEL SHIBUYA JINNAN詳細・予約受付：

https://staytuned.asia/ja/brands/shift-hotel/hotels/shift-hotel-shibuya-jinnan

※2026年5月12日より宿泊予約の受付を開始いたしました。

＜SHIFT HOTELについて＞

リアルゲイトの再生技術、企画力、運営力を活かした築古コンバージョンホテル。

SHIFT＝「変化」「移す」「柔軟さ」。旅の滞在目的やライフスタイルに合わせ、地域の人と交流したり、文化に触れたり、遊んだり、休息したり、自分らしい時間をお過ごしいただけます。

客室は、家族や友人同士など大人数での宿泊にも対応できる広さがあり、キッチンや洗濯機も備え、中期滞在向けの設備も充実しています。観光やビジネスでの利用など多様なシーンに応じた客室タイプを用意し、都市での新しい滞在体験を提供します。

＜株式会社SQUEEZEについて＞

会社名：株式会社SQUEEZE（SQUEEZE Inc.）

所在地：北海道北広島市栄町1丁目52番

設立：2014年9月1日

代表者：代表取締役CEO 舘林 真一

事業内容：次世代オペレーションプラットフォーム「suitebook」を中心としたAX（宿泊運営のデジタル変革）プラットフォームの提供、AIを活用した宿泊業界向け運営プラットフォームの開発・提供、ホテルの企画・運営およびBPOによる運営支援

公式サイト：https://squeeze-inc.co.jp/

＜株式会社リアルゲイトについて＞

会社名：株式会社リアルゲイト

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-10

設立：2009年8月24日

代表者：代表取締役 岩本 裕

事業内容：都心の築古ビルをスタートアップ向けオフィスや店舗、ホテル等へ再生する不動産再生事業、独自の技術力と企画運営力を活かした最適な空間創出および資産価値の最大化、環境負荷を低減するサステナブルな開発を通じた持続可能な街づくりの推進

公式サイト：https://realgate.jp/

メディア型オフィス検索サイト：https://ordermade-tokyo.jp/

【お問い合わせ先】

■報道関係者からのお問い合わせ（取材やインタビューなど）

株式会社リアルゲイト 広報・PR

E-mail：pr@realgate.jp ／TEL：03-6804-3944

■ホテル運営会社 株式会社SQUEEZEに関するお問い合わせ

株式会社SQUEEZE 広報

E-mail：pr@squeeze-inc.co.jp