「Ungrid(アングリッド)」15周年イヤー 第5弾～第7弾の別注アイテムを一挙に公開

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区)が展開する、カジュアルをベースに自由なファッションを提案するファッションブランド「Ungrid（アングリッド）」は、2026年3月に15周年を迎えました。

15周年

URL：https://x.gd/fZspu

Spring/Summerに引き続き、Autumnにも15周年を記念したスペシャルコラボレーションとして、第5弾から第7弾までの別注アイテムを新たに公開いたします。

それぞれに異なる魅力を持つラインナップで、Ungridの新たな魅力をお届けする特別なコレクションとして展開してまいります。

別注アイテム

第5弾：Robert P. Miller

Miller別注

15周年イヤーを記念したスペシャルコラボレーション第5弾として「Miller」との別注アイテムを、6月・8月・10月の3回にわたり展開します。

6月、8月にはTシャツ、10月にはロングスリーブTシャツをラインナップ。

15周年にちなみ、全15色を制作し、各月ごとに5色ずつ発売予定です。

シーズンを跨いで楽しめるカラー展開と、Millerならではの着心地良さを掛け合わせた特別なアイテムとなっています。

Miller別注 シアーハーフスリーブTee

価格：6,600円(税込)

カラー：レッド/イエロー/ネイビー/パープル/ブラウン

サイズ：フリーサイズ

発売日：6月18日(木)予定

Miller別注 シアーハーフスリーブTee

価格：6,600円(税込)

カラー：チャコールグレー/サーモン/ピンク/ミントグリーン/ブルー

サイズ：フリーサイズ

発売日：8月予定

Miller別注 10月アイテム

Miller別注シアーロングスリーブTee

価格：7,700円(税込)

カラー：オフホワイト/ブラック/オレンジ/グリーン/パープル

サイズ：フリーサイズ

発売日：10月予定

第6弾：MY NAME IS PETER

MY NAME IS PETER別注 アイテム

韓国発のストリートファッションブランド「MY NAME IS PETER」とのロゴTやUSAフラッグのグラフィックTが登場。

別注のくすみブルーと鮮やかなレッドが、スタイリングの主役に。サイズ感もオーバーからコンパクトまで揃い、幅広い着こなしが楽しめます。

さらに「PETER」刺繍のボールキャップもリリース。コーディネートのアクセントにぴったりです。

MY NAME IS PETER別注 Tシャツ

MY NAME IS PETER別注 PETER STAR T-SHIRTS

価格：9,130円(税込)

カラー：オフホワイト/ブルー

サイズ：フリーサイズ

発売日：7月予定

MY NAME IS PETER別注 Tシャツ

MY NAME IS PETER別注 (W) USA FLAG APPLIQUE T-SHIRTS

価格：10,670円(税込)

カラー：アイボリー/レッド

サイズ：フリーサイズ

発売日：7月予定

MY NAME IS PETER別注 キャップ

MY NAME IS PETER別注 PETER BALL CAP

価格：7,260円(税込)

カラー：レッド/ネイビー

サイズ：フリーサイズ

発売日：7月予定

第7弾：Levi’s(R)

Levi’s(R)別注デニムLevi’s(R)別注デニム

今季で6度目となる「Levi’s(R)」別注は、15周年を記念したリメイクデザインで登場。

ウエストのカットオフによるバイカラーがアクセントになり、シンプルなトップスとも好相性の一本に仕上げました。これまでの別注の中でもデザイン性が高く、特別感がたっぷりなデザインとなっています。

生地感は以前に好評だったライトオンスの柔らかな生地を採用し、軽やかな履き心地も魅力。

ハイウエスト×美シルエットで、脚長効果も抜群です。

Levi’s(R)別注デニム モデル着用Levi’s(R)別注デニム モデル着用

Levi's(R)別注 CINCH WIDE LEG REMAKE DENIM

価格：18,700円(税込)

カラー：ブルー

サイズ：24/25/26インチ

発売日：8月予定

15周年を迎えて

「自分らしさ」も、

「なりたい私」も、

どちらも大切にしたいと思うようになった今。

忙しい日々の中で、

ふと鏡に映る自分に少し自信が持てたり、

いつもより前向きな気持ちになれたり。

そんな瞬間をつくるお手伝いができたらと、

私たちは発信を続けてきました。

Ungridを通して出会えた、たくさんの方へ。

これまでの時間に、心からの ありがとう を。

そして、これから出会うあなたへ。

これからの時間をともに過ごせることを、楽しみにしています。

年齢を重ねるほどに、

自分にとっての「心地よさ」は変わっていくもの。

Ungridはこれからも

今日のあなたが、

今の自分を好きでいられるように提案し続けていきます。

そして、なりたい自分へ向かう時間を楽しめますように。

▪Ungrid ブランドコンセプト

Live“un grid”

枠にとらわれず生きよう。

着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。

それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。

自分らしい私と理想の私。

Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」

お手伝いができればと願っています。

今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。

▪Ungrid オフィシャルサイト/SNS

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