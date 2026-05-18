眼内コンタクトレンズ「アイピーシーエル(R)（IPCL）」：販売開始後の安全性情報と臨床知見を共有

株式会社アットワーキング

株式会社アットワーキングは、2026年6月26日（金）～ 6月28日（日）に東京で開催される「第41回JSCRS学術総会」において、新しい眼内コンタクトレンズ「アイピーシーエル(R)（以下、IPCL）」に関する共催ランチョンセミナーを実施いたします。

セミナー開催の背景

2025年4月に国内での薬事承認を取得し、同年9月に販売を開始した「IPCL」は、視力矯正の新たな選択肢として注目を集めています。有水晶体後房レンズは、近視および近視性乱視の有力な矯正手段として広く普及していますが、良好な成績を得るためには、適切な症例の選択、的確なレンズサイズの選択、そして慎重な術後のフォローアップが不可欠です。

本セミナーでは、「IPCL -有水晶体後房レンズ- 成功のための基本戦略」をテーマに、合併症の予防を含めた長期の安全性評価に関する最新の知見、ならびに豊富な使用経験を踏まえた実際の症例から得られた知見について、近視及び屈折矯正手術に関心をお持ちの眼科専門医の先生方を広く対象として行います。

セミナープログラム概要

第41回JSCRS学術総会にて「IPCL -有水晶体後房レンズ- 成功のための基本戦略」

セミナー名：ランチョンセミナー5（LS5） IPCL -有水晶体後房レンズ- 成功のための基本戦略

日時：2026年6月26日（金） 12:30 ～ 13:30

会場：第5会場 東京国際フォーラム「ホールD7」

座長：

木下 茂 先生（京都府立医科大学）

眞野 富也 先生（吹田徳洲会病院）

演題1：IPCLの基本情報

演者：新見 浩司 先生（新見眼科）

演題2：Phakic IOL「IPCL」の有用性と将来展望

演者：野口 三太朗 先生（ツカザキ病院）

演題3：Phakic IOLの新たな選択肢 ―IPCLの使用経験―

演者：荒井 宏幸 先生（みなとみらいアイクリニック）

第41回JSCRS学術総会

開催会期：2026年6月26日（金）～ 6月28日（日）

会場：東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内3-5-1）

共催：第41回JSCRS学術総会 ／ 株式会社アットワーキング

※本ランチョンセミナーは整理券制となります。

配布日時：6月26日（金）8:00～11:10（※無くなり次第、終了）

配布場所：東京国際フォーラム B2F ホールE（1）ホワイエ

アイピーシーエル(R)（IPCL）とは

IPCLは一般的に白内障用眼内レンズやコンタクトレンズにも広く用いられているHEMAを主成分としたアクリルポリマー素材を採用した眼内コンタクトレンズです。

IPCLは2017年に販売され海外で使用されてきましたが、日本国内では、増田寛次郎名誉教授（東京大学）および木下茂教授（京都府立医科大学）のご協力のもと、

2021年12月から2023年9月にかけて多施設共同治験が実施されました。

本治験では、中等度から強度の近視、または近視性乱視と診断された109名の患者を対象に、有効性および安全性が検証されました。

これらの結果を踏まえ、IPCLは2025年4月に厚生労働省より薬事承認を取得し、

同年9月に日本国内で発売された新しい眼内コンタクトレンズです。

株式会社アットワーキング

2002年7月に設立され、本社を東京都千代田区に置き、2025年9月よりIPCLの販売を開始しました。また、眼科分野をはじめとする国内外の医療機器の導入支援、サポート事業を展開しており、メンテナンスやテクニカルサポート部門を通じて医療関係者が安心して機器を活用できる体制を整えています。

本件に関するお問い合わせ先

会社名：株式会社アットワーキング

本社：東京都千代田区神田小川町1-4 WORK VILLA MYJ kanda 5F

連絡先：03-6273-7441（代表）

WEBサイト：https://atworking.com/

お問い合わせ：info-atw@atworking.com