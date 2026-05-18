2026年度「週１副社長～週1とっとりで副業兼業～」の募集開始！

パーソルキャリア株式会社

パーソルキャリア株式会社の副業・フリーランス人材 マッチングプラットフォームサービス「HiPro Direct」(https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/)は、鳥取県の「週１副社長～週1とっとりで副業兼業～」を2026年度も推進し、年4回の募集を通じて、130社130名のマッチングを目指していくことをお知らせいたします。なお、第1次募集は2026年5月18日（月）から開始しています。

2026年度「週１副社長～週1とっとりで副業兼業～」特設サイト

https://for-local.talent.direct.hipro-job.jp/tottori(https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/for-local/feature/3/)

鳥取県のビジネス人材誘致事業「週１副社長～週1とっとりで副業兼業～」について

鳥取県は、県内中小企業が「攻めの経営」に転じていくために、販路開拓、海外進出、IT化等のビジネス戦略を実現するビジネス人材の活用が必要と考えています。そこで、都市部からの副業兼業のビジネス人材を活用して、「攻めの経営」に取り組んでいくための意識啓発を図り、人材活用の新たな仕組みづくりにつなげるために、2019年度から本事業を開始しています。

2026年度「週１副社長～週1とっとりで副業兼業～」募集期間

応募方法

- 第1次募集：2026年5月18日（月）～2026年5月31日（日）- 第2次募集：2026年8月17日（月）～2026年8月30日（日）- 第3次募集：2026年11月16日（月）～2026年11月29日（日）- 第4次募集：2027年2月8日（月）～2027年2月21日（日）

・応募方法：特設サイトより応募

・特設サイト：https://for-local.talent.direct.hipro-job.jp/tottori(https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/for-local/feature/3/)

第1次募集の案件一例

・創業100年以上！鳥取の老舗米卸の未来をともに描く。経営・組織づくりに伴走いただける方を募集！

中嶋米穀株式会社

https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/issue/18961/

・「蟹取県」のカニ加工の老舗！工場の新体制移行に伴う業務改善・人材育成のパートナー募集

株式会社越河

https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/issue/18974/

・自慢の作物を広く届けたい！ 販売戦略で農業の未来を切り拓くパートナーを募集！

ちづの農家旬菜屋

https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/issue/18987/

・多くの人に選ばれ続ける飲食店へ！鳥取・賀露の老舗宿と丼専門店のSNSマーケティング伴走支援

有限会社山田屋

https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/issue/18988/

・「映画」×「出会い」で、鳥取にときめきを。コミュニティシアターを共に育てる番組編成・運営支援

シネマドア鳥取合同会社

https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/issue/18989/

「HiPro Direct」は、本事業の推進を通じて、自らのスキルを地域貢献に活かしたい副業人材と、外部人材を受け入れて課題を解決したいという鳥取県の企業をマッチングすることにより、関係人口の創出・増加、人材流動化やスキルシェアにつなげ、地域経済の活性化に貢献してまいります。

■鳥取県のビジネス人材誘致事業について＜ https://tori-pro.jp/(https://tori-pro.jp/maintenance.html) ＞

平成28年に成立した地方分権一括法により、地方自治体が「地方版ハローワーク」を自由に設置することが可能となったことから、鳥取県では県の産業施策、移住施策等と一体となった職業相談・紹介を行う「鳥取県立ハローワーク」を東京・関西及び県内４箇所に設置しています。

「鳥取県立ハローワーク」と地域企業の経営課題の解決や成長戦略のために必要な人材のニーズを掘り起こす「プロフェッショナル人材戦略拠点」を一体化し、「副業兼業人材」をはじめとする都市部ビジネス人材と地域企業のマッチングを行っています。

■プロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」について＜ https://hipro-job.jp/(https://hipro-job.jp/) ＞

「HiPro（ハイプロ）」は、「スキルを解放し、社会を多様にする。」をパーパスに、課題に向き合う企業と、副業・フリーランス人材をつなぐ、プロフェッショナル人材の総合活用支援サービスです。企業の人材獲得の難易度が高まり、個人のはたらき方が大きく変わる中、「HiPro」は企業が必要とする人材と出会い、個人は自分のスキルに合ったプロジェクトを見つける機会を「HiPro Biz」「HiPro Tech」「HiPro Direct」の3つのサービスを通じ提供します。これまでの経験とスキルを活かしながら自身の可能性を広げたい個人と、複雑化する課題に対応したい企業に選択肢を増やし、社会を多様にしていきます。

プロフェッショナル人材による経営支援サービス「HiPro Biz」＜ https://biz.hipro-job.jp/ (https://biz.hipro-job.jp/)＞

経営課題解決に取り組む企業向けに、経営層・CxO ・エキスパートクラス等、高度な課題を解決できる個人と共に、課題解決に導く経営支援サービスです。

IT・テクノロジー領域特化型エージェントサービス「HiPro Tech」＜ https://tech.hipro-job.jp/(https://tech.hipro-job.jp/) ＞

IT・テクノロジー領域の課題解決に取り組む企業向けに、エンジニア・ ITコンサルタント・技術顧問・ PM/PMO 等、 IT 分野に精通した個人を紹介するエージェントサービスです。

副業・フリーランス人材 マッチングプラットフォームサービス「HiPro Direct」

＜ https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/ (https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/)＞

課題を解決できる副業・フリーランス人材と企業がプラットフォーム上で直接つながり、最短即日で業務の受発注ができるマッチングプラットフォームサービスです。

■パーソルキャリア株式会社(https://www.persol-career.co.jp/)について＜ https://www.persol-career.co.jp/ (https://www.persol-career.co.jp/)＞

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて：https://www.persol-career.co.jp/mission_value/