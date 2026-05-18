【夏の屋外飲酒の実態】夏に気をつけたい屋外飲酒の不調ランキング！1位は「だるさ」、医師が推奨する対策とは

株式会社自然食研

株式会社自然食研（所在地：大分県豊後高田市、代表者：佐々木 興平）は、１.週1回以上お酒を飲む習慣がある20～50代の会社員／２.内科医・消化器内科医を対象に、「夏の屋外飲酒が身体に及ぼす影響」に関する調査を行いました。

ゴールデンウィークを過ぎて徐々に気温も上がり、ビアガーデンやバーベキューなど屋外でお酒を楽しむ予定の方も多いのではないでしょうか。

屋外での飲酒は、開放感や非日常的な楽しさから気分が高揚し、ついお酒の量が増えてしまう傾向にあると考えられます。

では実際に、夏の屋外での飲酒は、屋内での飲酒と比べて、身体にどの程度のリスクがあるのでしょうか。

そこで今回、株式会社自然食研（https://www.sizenshokken.co.jp/）は、１.週1回以上お酒を飲む習慣がある20～50代の会社員／２.内科医・消化器内科医を対象に、「夏の屋外飲酒が身体に及ぼす影響」に関する調査を行いました。

調査概要：「夏の屋外飲酒が身体に及ぼす影響」に関する調査

【調査期間】2026年4月28日（火）～2026年5月2日（土）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,033人（１.533人／２.500人）

【調査対象】調査回答時に１.週1回以上お酒を飲む習慣がある20～50代の会社員／２.内科医・消化器内科医と回答したモニター

【調査元】株式会社自然食研（https://www.sizenshokken.co.jp/）

【モニター提供元】サクリサ

※この調査の内容は、あくまで医師の方を対象にしたアンケート結果の紹介であり、効果や効能を実証するものではありません。

全文版はこちら :https://www.sizenshokken.co.jp/front/app/info/shijimi-column/liver-care/summer-alcohol?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=summer-alcohol20260518&xadid=summer-alcohol20260518

約8割が「屋外だとつい飲みすぎる」と感じている実態が明らかに

はじめに、週1回以上お酒を飲む習慣がある20～50代の会社員に今年の屋外イベントへの参加についてうかがいました。

「今年の夏にかけて、あなたが参加する予定または参加したいという意向がある屋外のイベントは何か」と尋ねたところ、『バーベキュー（49.0％）』が最も多く、『ビアガーデン（46.0％）』『お祭り・花火大会（37.3％）』と続きました。

約半数が『バーベキュー』や『ビアガーデン』といった飲食を中心とするイベントを挙げており、多くの方が夏の屋外での飲食を楽しみにしていることがうかがえます。また、『お祭り・花火大会』も上位に挙がっており、夏ならではのイベントを楽しみたいと考える傾向も見られました。

このような開放的な環境において、飲酒量はどの程度変化するのでしょうか。

「屋外（バーベキューやビアガーデンなど）での飲酒は、いつもよりも飲みすぎてしまうと感じるか」と尋ねたところ、約8割が『とても感じる（31.9％）』『やや感じる（46.5％）』と回答しました。

多くの方が屋外では飲みすぎてしまうと感じていることが分かりました。屋外ならではの開放感や周囲の盛り上がりによって、普段より飲酒量をコントロールしにくくなっていると考えられます。

では、屋外での飲酒は体調にどのような影響を及ぼしているのでしょうか。

「夏に屋外でお酒を飲んだ際、体調を崩したことはあるか」と尋ねたところ、約6割が『よくあった（23.3％）』『ときどきあった（35.7％）』と回答しました。

過半数の方が夏の屋外飲酒時に体調不良を経験していることが分かりました。夏の屋外は高温や強い日差しといった過酷な環境になりやすく、空調の効いた屋内での飲酒に比べて身体への負担が大きくなりやすいと考えられます。

では、具体的にどのような症状を感じたのでしょうか。

前問で『よくあった』『ときどきあった』と回答した方にうかがいました。

「具体的にどのような症状を感じたか」と尋ねたところ、『倦怠感・だるさ（46.8％）』が最も多く、『二日酔い（39.2％）』『頭痛（37.6％）』『吐き気・胃腸の不調（37.6％）』と続きました。

約半数が『倦怠感・だるさ』の症状を感じており、次いで、約4割に『二日酔い』の症状が見られます。屋外特有の開放的な雰囲気によって飲酒量が増えたことがうかがえます。また、『頭痛』や『吐き気・胃腸の不調』も同率で挙げられており、夏の暑さと飲酒どちらも原因となりうる症状が続く結果となりました。

多くの方が不調を経験していますが、未然に防ぐために日頃からどのような工夫を取り入れているのでしょうか。

「夏に屋外でお酒を飲む際、体調不良や翌日の二日酔いを防ぐために実践している対策は何か」と尋ねたところ、『飲む量やペースを調整する（47.1％）』が最も多く、『こまめに水分を摂る（40.5％）』『空腹での飲酒を避ける（38.7％）』と続きました。

アルコールの摂取量そのものを抑える工夫や、体内の水分不足を防ぐ対策が実践されていることが明らかとなりました。夏の屋外での飲酒において、飲みすぎないことや合間に水分を挟むことの重要性を多くの方が意識している様子がうかがえます。また、事前の食事などで胃腸への負担を和らげる工夫も見受けられました。

医師の約4割が夏の飲酒後の「だるさ」は肝臓のSOSサインと警鐘を鳴らす！

ここからは、内科医・消化器内科医に屋外での飲酒による身体的負担についてうかがいました。

「夏の『屋外での飲酒』は、屋内での飲酒と比較して、身体に負担がかかる可能性が高いと思うか」と尋ねたところ、約9割が『とても思う（42.2％）』『やや思う（47.4％）』と回答しました。空調で管理された屋内と異なり、屋外でのアルコール摂取は、身体への負担が懸念されています。

多くの医師が、屋内と比較して夏の屋外における飲酒のリスクを強く認識していることが明らかとなりました。

では、具体的にどのような負担がかかるのでしょうか。

「夏の屋外での飲酒で身体にどのような負担がかかると考えるか」と尋ねたところ、『血中アルコール濃度の急上昇（50.8％）』が最も多く、『脱水症状（50.0％）』『肝臓への負担増加（36.4％）』と続きました。

アルコールが急激に回りやすくなる状況や、夏の暑さによる多量の発汗で体内の水分が失われることを多くの医師が身体への負担として注視している様子がうかがえます。

では、医師はどのような不調が見られると、肝臓に負担がかかっている可能性があると考えるのでしょうか。

「夏の屋外での飲酒後の不調で、肝臓への負担が疑われるサインはどれだと思うか」と尋ねたところ、『抜けない強い倦怠感・だるさ（42.0％）』が最も多く、『胃腸の不調（40.2％）』『食欲不振（37.6％）』と続きました。

医師の約4割が『抜けない強い倦怠感・だるさ』を、肝臓への負担が疑われるサインとして回答しました。これは前半の調査で、会社員が屋外での飲酒後に感じた不調としてだるさや疲労感を挙げていましたが、こうした症状も、肝臓への負担を知らせるサインである可能性が考えられます。 また、『胃腸の不調』や『食欲不振』も上位に並んでおり、これらの症状も肝臓への負担を示すサインの一つとして挙げられました。

では、どのような成分が肝臓の健康維持をサポートすると考えているのでしょうか。

「夏の屋外での飲酒で負担がかかった肝臓の健康維持をサポートすると考えられる成分はどれか」と尋ねたところ、『タウリン（36.2％）』が最も多く、『オルニチン（35.6％）』『ビタミンB群（35.2％）』と続きました。

上位に挙がった成分がほぼ同率だったことから、肝臓の健康維持をサポートするためには複数の成分が同程度に重要視されていることが明らかになりました。

最後に、「これから本格化する屋外の飲酒シーズンを健康的に楽しむために、推奨したい対策は何か」と尋ねたところ、『休肝日を設ける（41.2％）』が最も多く、『お酒と同量の水分を摂る（38.4％）』『飲酒前に食事をする（35.6％）』『普段から肝臓の健康維持をサポートするサプリメントや栄養ドリンクを活用する（33.6％）』と続きました。

休肝日の設定や、飲酒時の水分・食事といった対策が推奨されていることが明らかとなりました。

加えて、「サプリメントや栄養ドリンク」による日常的なケアも上位に挙がっていることから、飲酒するその場だけの対策だけでなく、日々のコンディションを整えることも重要視されていると推察されます。屋外での飲酒を健康的に楽しむためには、当日の飲み方の工夫はもちろんのこと、日頃からサプリメントなどを活用して継続的に身体を労わる習慣が重要だと考えられます。

全文版はこちら :https://www.sizenshokken.co.jp/front/app/info/shijimi-column/liver-care/summer-alcohol?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=summer-alcohol20260518&xadid=summer-alcohol20260518

まとめ：医師の約9割が警鐘を鳴らす「夏の屋外飲酒」のリスクと、健康的に楽しむための対策とは

今回の調査で、夏の屋外での飲酒に伴う身体的リスクと、対策の重要性が明らかになりました。

週1回以上お酒を飲む習慣がある20～50代の会社員の半数近くがバーベキューやビアガーデンといった屋外イベントに参加する意向があり、約8割の方が屋外の開放的な空間では「いつもより飲みすぎてしまう」と感じている実態が明らかとなりました。約6割の方が夏の屋外での飲酒による体調不良を経験しており、特に「倦怠感・だるさ」や「二日酔い」「頭痛」「胃腸の不調」といった症状に悩まされたことが示されました。

このような体調不良や翌日の二日酔いを防ぐために、多くの方が「飲む量やペースの調整」や「こまめな水分補給」、「空腹での飲酒を避ける」といった対策を実践しており、飲み方や事前の食事の工夫によって、身体への負担を和らげようとする様子が見受けられました。

夏の屋外での飲酒については、内科医・消化器内科医の約9割が、屋内での飲酒と比較して「身体に負担がかかる可能性が高い」と警鐘を鳴らしています。医師は夏の屋外での飲酒による身体への具体的な負担として、特に「血中アルコール濃度の急上昇」や「脱水症状」、「肝臓への負担増加」といったリスクを懸念していることが示されました。

また、多くの会社員が飲酒後に感じていた「倦怠感・だるさ」や「胃腸の不調」は、医師の視点からも「肝臓への負担が疑われるサイン」として捉えていることが明らかとなりました。

これらの結果から、多くの医師が夏の屋外での飲酒を楽しむための対策として、「休肝日を設ける」といった根本的な休息を推奨しています。加えて、負担のかかった肝臓の健康維持をサポートする成分として「タウリン」「オルニチン」「ビタミンB群」が挙げられました。夏の屋外での飲酒によるダメージを和らげるためには、肝臓を休ませるだけでなく、適切な栄養補給によって身体を労わる習慣も重要視されているようです。

今後、屋外イベントが本格化するシーズンを迎えます。飲みすぎに注意し、水分補給などの基本的な対策をすることに加え、肝臓の健康維持をサポートする成分を含むサプリメントなども取り入れながら身体を労わることが、健康的に夏のイベントを楽しむことにつながると考えられます。

自然食研の「しじみ習慣」

今回、「夏の屋外飲酒が身体に及ぼす影響」に関する調査を実施した株式会社自然食研（https://www.sizenshokken.co.jp/）は、「しじみ習慣」（https://www.sizenshokken.co.jp/front/category/shijimi/）を販売しています。

しじみ習慣は、ある社員の思い出話がきっかけで研究が始まり、生まれた商品です。

できるだけ素材そのものの良さを活かした商品をお届けしたい、という思いを込めて、「しじみ習慣」を皆様のもとにお届けしています。

■しじみのこだわり

＜しじみの栄養＞

オルニチンをはじめとするアミノ酸、必須アミノ酸、ビタミン等、小さなしじみには多くの栄養が含まれています。

ビタミンB群の中でも、ビタミンB2や、赤いビタミンと呼ばれているB12が含まれています。

そして、女性に不足しがちと言われる亜鉛、鉄、カルシウム等も含まれています。

＜しじみ習慣の製法＞

１.しじみを煮出して濃いエキスに

しじみは生鮮食品です。鮮度と栄養成分を損なわないよう、採取したしじみを煮出して濃いエキスにします。

加工場は、山の湧き水で満たされたしじみ池の近く。

食品安全管理の国際規格である「ISO22000」を取得しています。

２.水分をとばして栄養成分を粉末に

濃いエキスからさらに水分をとばし、栄養成分を粉末にします。

しじみの煮汁をまるごと粉末にしています。

３.しじみの濃いエキスをソフトカプセルに

しじみエキスの粉末に植物性のオイルを加えてペースト状にし、ソフトカプセルに詰めます。

粉末・液体・タブレット・ハードカプセルなど、健康食品にはさまざまな形状がありますが、召し上がりやすさや品質の劣化防止などを考慮して、ソフトカプセルがベストだと判断しました。

＜品質管理＞

徹底した管理体制で高品質を実現

しじみの産地では、定期的な水質検査をおこなっています。

また、できあがった製品に有害物質が含まれていないかどうかを、専門の機関で厳しく検査。

最終的に安全を確認したもの以外は、お客さまのお口に入らないようにしています。

＜原材料＞

品質のすべてを開示

原料のしじみはもちろんのこと、加工に必要な素材やカプセルの原料もすべて開示しています。また、ソフトカプセルは、健康食品GMP認定工場で作られています。

お問い合わせURL：https://www.sizenshokken.co.jp/front/app/customer/inquiry/