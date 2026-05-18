「holo Indie」カフェ経営シミュレーションゲーム『えりぃとかふぇへようこそ』発売！

株式会社シー・シー・エム・シー

株式会社シー・シー・エム・シー（CCMC）は、同社が運営するホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie（ホロインディー）」において、さめGames開発のカフェ経営シミュレーションゲーム『えりぃとかふぇへようこそ』を、本日2026年5月18日（月）よりSteamにて販売を開始いたしました。

■「さくらみこ」が主人公のどきどきカフェ経営！

ホロライブ所属0期生の「さくらみこ」が主人公のカフェ経営シミュレーションゲーム『えりぃとかふぇへようこそ』が、本日2026年5月18日（月）に発売いたしました。

接客やメニューの開発をしながら、どきどきのカフェ経営をお楽しみいただけます。

▼Steamストア

https://store.steampowered.com/app/4434680/Welcome_to_Elite_Cafe/

▼公式トレーラー

https://youtu.be/UB2ma-CHeHU



本作では、接客、調理、メニューの開発に大忙しのカフェ経営を楽しみながら、クッキーやドリンクを自作し、オリジナルの商品を販売することができます。

そして、タレントやファンマスコットなど150以上のキャラクターが登場しますので、あなたの推しが店長の最高のカフェ作りをお楽しみください。

■「さめGames」2作品目のholo Indieタイトル

本作は、2024年6月にリリースしたタワーディフェンスゲーム『みこスナイパー』に続く、さめGamesの「holo Indie」第2作目となります。『みこスナイパー』をお楽しみいただいた方もぜひ『えりぃとかふぇへようこそ』をお楽しみください。

開発元「さめGames」からのコメント

みこさんの自由工作に提出した作品を一年以上かけてじっくり作り直した作品です。

たっぷり遊べるようにたくさん詰め込んだので楽しんでもらえたら嬉しいです。

■1週間限定『みこスナイパー×えりぃとかふぇへようこそ』バンドル販売！

「さめGames」開発の2作品を20%OFFでまとめてお買い求めいただけるバンドルを本日5月18日（月）から5月24日（日）までの1週間限定で販売いたします。

ぜひ、魅力と情熱の詰まった2作品をあわせてお楽しみください。

みこスナイパーSteamストア：https://store.steampowered.com/app/2971440/_/(https://store.steampowered.com/app/2971440/_/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uZpdqeRUIpk ]

【『えりぃとかふぇへようこそ』スクリーンショット】

■『えりぃとかふぇへようこそ』4つのサブゲームを収録！

本作では、本編の『えりぃとかふぇへようこそ』以外に4つのサブゲームもお楽しみいただけます。

1.35P大作戦

本作の開発者「さめGames」が、2024年6月にholo Indieからリリースしたタワーディフェンスゲーム「みこスナイパー」のもう一つのストーリーをお楽しみいただけます。

2.みこち計算して

数字を穴埋めして計算を完成させるクイズゲームです。これが出来たらあなたもえりぃとに！？

3.声当てキング

ホロライブタレントの配信中のボイスが出題。流れてくる音声がどのタレントの声マネかを当てるクイズゲームです。

4.わたファーム

ホロライブ所属4期生の「角巻わため」が主人公のローグライト農場経営ゲームです。育てた作物はカフェに出荷？

■作品情報

タイトル：えりぃとかふぇへようこそ

ジャンル：経営シミュレーション

プレイ人数：1

発売日：2026年5月18日（月）

価格：980円（税込）

対応プラットフォーム：Steam

ストアページ： https://store.steampowered.com/app/4434680/Welcome_to_Elite_Cafe/

対応言語：日本語 / 英語 / インドネシア語 / タイ語 / 中国語(簡体字 / 繁体字）/ 韓国語

開発元：さめGames （X: https://twitter.com/shark_35P）

権利表記：(C) COVER (C) CCMC Corp.

■ゲームブランド「holo Indie」について

世界中のホロライブプロダクションのファンやクリエイターと共創することを目的に、ゲームクリエイター・サポートプログラムを利用して制作した二次創作ゲーム向けのゲームブランドの総称です。「holo Indie」を介して、二次創作ゲームクリエイターに継続的な活動をサポートするための還元エコシステムの提供と、より多くのファンの皆様に多種多様な二次創作ゲームを届ける機会の創出を目指しております。



本ゲームブランドの詳細については、カバー株式会社の展開する「二次創作ガイドライン」も合わせてご参照ください。

二次創作ガイドライン：https://hololivepro.com/terms/

■株式会社シー・シー・エム・シーについて

株式会社CCMCは、カバー株式会社の100%子会社として、ゲーム制作サポートやゲームのパブリッシングなど多種多様な展開を行い、「ホロライブプロダクション」の成長やVTuberのカルチャーを世界へ浸透させていく手助けや独自の事業展開を行っていきます。

・所在地：東京都港区

・コーポレートサイト：https://ccmc-corp.com

・設立：2023年10月10日