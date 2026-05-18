人生100年時代をどう生き抜くか――theLetterで活躍中のキャリア自律専門家・徳岡晃一郎氏が、法政大学教授・石山恒貴氏と「越境学習」を語る特別トークセッションを開催

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、6月1日（月）にオンラインイベント「人生100年時代を泳ぎ切る極意：越境学習のすすめ」を開催します。

■ オンラインイベント「人生100年時代を泳ぎ切る極意：越境学習のすすめ」 イベント概要

キャリア自律専門家の徳岡晃一郎氏と法政大学教授の石山恒貴氏による、「人生100年時代の越境学習」にフォーカスした特別トークセッションです。

定年後の人生が長くなるなか、豊かに生きるためには、定年前から自分の世界を広げておくことが欠かせません。仕事や会社、いつもの人間関係だけに閉じたまま時間を過ごしていると、人生後半の選択肢は思いのほか狭くなってしまいます。では、定年前の貴重な時間をどのように使えばよいのか？慣れ親しんだ環境の外に踏み出すことで、どのような学びや出会いが得られるのか？そして、人生後半の可能性を広げるために、いま何を始めるべきなのか？そのヒントとなるのが「越境学習」です。

小さくまとまってしまうのではなく、慣れた世界に安住する習慣を打ち破りたい。そんな思いを持つ方々に届けたいオンラインイベントです。

日時 ： 2026年6月1日（月） 20時00分 ～ 21時00分

開催形式 ： オンライン配信

参加方法 ： 「theLetter公式ニュースレター」の読者登録をし、イベントに申し込む（本イベントは読者のみ参加できます）

参加費 ： 無料

登壇者 ： 徳岡晃一郎 氏（株式会社ライフシフトCEO、多摩大学大学院名誉教授）

石山恒貴 氏（法政大学大学院、大学教授）

＜ 登壇者紹介 ＞

イベント詳細・申込はこちら :https://lifeshift-toku.theletter.jp/events/55

徳岡晃一郎 氏

株式会社ライフシフトCEO、多摩大学大学院名誉教授。日産自動車人事部および欧州日産を経て、世界最大のコミュニケーションコンサルティング会社フライシュマン・ヒラード・ジャパンで、人事制度改革や社内コミュニケーション、リーダーシップ開発などに携わる。2006年より多摩大学大学院教授を務め、還暦を機にライフシフト社を設立。著書に『人事異動』、『MBB：思いのマネジメント』（共著）、『イノベーターシップ：自分の限界を突破し、未来を拓く5つの力』など多数。

石山恒貴 氏

一橋大学社会学部卒業、産業能率大学大学院修士課程修了、法政大学大学院博士後期課程修了、博士（政策学）。NEC、GE、米系ライフサイエンス会社を経て現職。日本労務学会常任理事、人材育成学会常任理事、一般社団法人越境イニシアチブ理事、日本女性学習財団理事、フリーランス協会アドバイザリーボード等を務める。主な著書に『人が集まる企業は何が違うのか』、『定年前と定年後の働き方』、『越境学習入門』（共著）などがあり、働き方やキャリア、組織づくりに関する著作を多数手がけている。

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