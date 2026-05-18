「BAYFLOW」が、日本最大級のサーフカルチャーフェスティバル「GREENROOM FESTIVAL ’26」に、5月23日（土）、24日（日）出展

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のBAYFLOW（ベイフロー）は、2026年5月23日（土）、24日（日）に横浜・赤レンガ地区で開催される、サーフカルチャーとビーチカルチャーを背景に持つ音楽とアートのカルチャーフェスティバル「GREENROOM FESTIVAL '26」にブース出展いたします。今年で8度目の出展となるBAYFLOWブースでは、カリフォルニア発のライフスタイルブランド「Free & Easy（フリーアンドイージー）」とのコラボレーションアイテムの販売や、「so good SISTERS（ソーグッドシスターズ）」のチャーム作りのワークショップ、ノベルティ配布、物販販売などフェスをより一層盛り上げるコンテンツを展開します。

BAYFLOW（ベイフロー）は、「都会と自然を行き来するオトナの暮らし」をコンセプトに、ロサンゼルスの生活スタイルを背景としたヘルシーでアーバンなライフスタイルを提案しています。

今年で21周年を迎える「GREENROOM FESTIVAL」は、「Save The Beach, Save The Ocean」を掲げ、海やビーチのカルチャーを次世代へ伝える日本最大級のサーフカルチャーフェスティバルです。通算8度目の出展となる今年は、マーケットエリアの「ART CONTAINER」に登場。都会と自然を愛し、好奇心を忘れない人々へ向けて、BAYFLOWらしいアクティブな世界観を発信します。

■イベント概要

開催日程：2026年5月23日（土）、24日（日）11:00開場 / 12:00開演～21:00終演

会場：横浜⾚レンガ地区野外特設会場（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1丁目1番）

公式サイト：https://greenroom.jp/

■出展詳細

Topics.1

【Free & Easy × BAYFLOW】スペシャルコラボレーション

カリフォルニア発のライフスタイルブランド「Free & Easy」との特別なコラボレーションを開催。デザイナーのKevin Circosta（ケビン・シルコスタ）が手掛けるヴィンテージスタイルと、西海岸カルチャーを融合させた唯一無二の世界観を凝縮。本イベントのために、Kevin氏が自ら描き下ろした特別なグラフィックデザインのアイテムを会場限定で販売いたします。

商品名：GREENROOM FESTIVAL '26 限定Tシャツ

価格：3,000円（税込）

カラー展開：ホワイト、ピンク、サックス

サイズ：M、L（メンズサイズスペック）

※Kevin氏による描き下ろしグラフィックを採用

商品名：限定バケットハット＆キャップ

価格：3,000円（税込）

カラー展開：ピンク

サイズ：フリーサイズ

Topics.2

自分だけのチャームを作ろう！「so good SISTERS」ワークショップ

昨今のDIYブームを牽引する「so good SISTERS」をゲストに迎え、オリジナルのチャーム作りワークショップを開催します。自分だけの特別なアクセサリーを身につけて、フェスの思い出を形に残すことができます。

参加費：3,300円（税込）～

※予約不要、各日程数に限りがあるため、先着順となります。

Topics.3

ノベルティプレゼントキャンペーン

ブースをより楽しんでいただくための、特別なプレゼントをご用意しました。

1. オリジナルステッカーをプレゼント

以下の２つの条件を満たした方に、BAYFLOWオリジナルステッカーを差し上げます。

【条件】

１. ワークショップ参加、または限定アイテム（Free & Easyコラボ）のご購入

２. BAYFLOW公式Instagram（@bayflow_inc）のフォロー

2. ブランドネームプレートをプレゼント

ワークショップ参加者に、ここでしか手に入らない「ブランドネームプレート」をプレゼント！

【条件】

ブース内に設置された「自撮りミラー」で撮影した写真を、ご自身のInstagramのストーリーズにBAYFLOWをタグ付けして投稿。

Topics.4

BAYFLOWの通常アイテムの販売

毎年ご好評をいただいているBAYFLOWの定番物販アイテムも多数ラインアップ。昨年もご好評いただいた人気アイテムを中心に、海辺のライフスタイルを彩るアパレルや雑貨を取り揃えてお待ちしております。

■Free & Easy（フリーアンドイージー） について

デザイナーのKevin Circostaが手掛ける、カリフォルニア発のライフスタイルブランド。 ヴィンテージスタイルと西海岸のカルチャーを融合させた、唯一無二の世界観を提案しています。

＜URL＞ https://www.freeandeasy.com/

■BAYFLOW（ベイフロー） について

BAYFLOWは30～40代の女性・男性に向けた、上品さ、清潔さ、ヘルシーさ、そして大人っぽさを兼ねそろえたアパレルや生活雑貨を展開するライフスタイルブランドです。きもちのいい自然の風と、最先端のトレンドの風、そんなふたつの心地よさを感じられるような、健康的で、スタイリッシュなライフスタイル、それがBAYFLOWが提案する、シアワセのかたちです。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ https://www.dot-st.com/bayflow/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.bayflow.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/bayflow_inc/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/