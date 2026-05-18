足と爪のかかりつけサロン「リゼラアンドコー 八女店」福岡県八女郡にNEW OPEN

株式会社Dstyleホールディングス

株式会社ディビュース（本社：東京都渋谷区、代表取締役COO：河口記久）が展開する、足と爪のかかりつけサロン「リゼラアンドコー」は、フランチャイズサロン「リゼラアンドコー 八女店」を、2026年5月7日（木）に福岡県八女郡へオープンいたしました。

リゼラアンドコーは、タコ・魚の目・角質・巻き爪など、足元に関するさまざまなお悩みに寄り添い、“根本から整えるフットケア”を提案する専門サロンです。

■リゼラアンドコーとは

「足と爪のかかりつけサロン」として、足に関するあらゆる悩みに寄り添い、健やかで美しい状態へ導くフットケアブランドです。

タコ・魚の目・巻き爪・角質などの足トラブルに対し、単なる一時的なケアではなく、原因にアプローチする“フットキュア”という考え方を軸に、根本改善を目指しています。

また、足元だけでなく、姿勢や歩き方といった身体全体のバランスにも着目し、日常生活の質の向上をサポートします。

■リゼラアンドコー 八女店について

近年、健康意識の高まりとともに、「足元から身体を整える重要性」が注目されています。

足は身体の土台であり、その状態が全身のバランスや日常の快適さに大きく影響します。

一人ひとりのお悩みに寄り添いながら、専門スタッフによる丁寧なカウンセリングと施術を提供いたします。

地域の皆さまにとって、“気軽に相談できる足と爪のパートナー”となれるサロンを目指してまいります。

■店舗概要

店舗名：リゼラアンドコー 八女店

オープン日：2026年5月7日(木)

所在地：福岡県八女郡広川町日吉798-1 ピーチハイツ106

電話番号：080-3558-0258

定休日：日・祝

営業時間：10:00-19:00

■株式会社ディビュースについて

「足と爪のかかりつけサロン」として、足に関するあらゆる悩みに寄り添い、健やかで美しい状態へ導くフットケア事業を全国に展開しています。

・会社名：株式会社ディビュース

・代表取締役COO：河口記久

・本社：東京都渋谷区神宮前4-7-1

・TEL:03-4361-8782

公式HP：https://www.lizera.co.jp/

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社Dstyleホールディングス https://www.dstyleholdings.co.jp

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL https://www.mente-s.jp/

・株式会社D-LOGI LINKS