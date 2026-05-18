ダブルローラーポンプ式人工心肺装置産業の成長フェーズを検証：市場規模の拡大と新たな機会
ダブルローラーポンプ式人工心肺装置世界総市場規模
ダブルローラーポンプ式人工心肺装置は、手術中に患者の心肺機能を一時的に代行する医療機器であり、血液を体外循環させながら酸素化と二酸化炭素除去を行います。この装置は二つのローラーポンプを用いることで、血液の流量を安定して制御でき、血液の損傷や泡立ちを最小限に抑えることが可能です。通常、心臓手術や大血管手術において使用され、心臓の停止下でも全身への血液供給を維持します。また、ダブルローラーポンプ式構造により、万一一方のポンプに異常が発生しても、もう一方がバックアップとして機能し、安全性が向上しています。さらに、流量調整や圧力管理が精密に行えるため、術中の血行動態を正確にコントロールできる点が特長です。
図. ダブルローラーポンプ式人工心肺装置の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349560/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349560/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルダブルローラーポンプ式人工心肺装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の122百万米ドルから2032年には146百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルダブルローラーポンプ式人工心肺装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、技術進歩による性能向上
ダブルローラーポンプ式人工心肺装置は、ポンプ精度や血液損傷低減技術の進歩により、手術中の安全性と効率が向上しています。これにより、複雑な心臓手術や高リスク患者への適用が拡大し、市場需要を押し上げています。
2、心臓手術件数の増加
世界的に心臓手術や循環器手術の件数が増加しており、ダブルローラーポンプ式人工心肺装置の使用頻度が高まっています。特に高齢化社会における冠動脈疾患や弁膜症治療の増加が、市場成長を後押ししています。
3、安全性・信頼性への需要
ダブルローラーポンプ式人工心肺装置は、二重ローラー構造により万一の機器異常時でもバックアップ機能を提供できるため、手術チームの安全性要求に適合しています。この高い信頼性が病院側の導入意欲を促進しています。
今後の発展チャンス
1、高齢化社会による需要拡大
高齢化が進む世界各国では、心臓疾患患者が増加しており、ダブルローラーポンプ式人工心肺装置の需要は今後さらに拡大すると予想されます。特に複雑手術や高リスク症例での活用機会が増えることが期待されます。
2、低侵襲手術への適応
心臓手術の低侵襲化やロボット支援手術の普及に伴い、流量制御や血液損傷の低減が求められています。ダブルローラーポンプ式人工心肺装置は精密制御が可能であるため、こうした先進手術への対応力が市場機会を生みます。
3、技術革新による高付加価値製品の登場
流量センサーや自動制御機能の高度化により、ダブルローラーポンプ式人工心肺装置はより安全かつ効率的な製品へ進化しています。これにより、高性能モデルへの置き換え需要が増加し、市場機会を拡大します。
事業発展を阻む主要課題
ダブルローラーポンプ式人工心肺装置は、手術中に患者の心肺機能を一時的に代行する医療機器であり、血液を体外循環させながら酸素化と二酸化炭素除去を行います。この装置は二つのローラーポンプを用いることで、血液の流量を安定して制御でき、血液の損傷や泡立ちを最小限に抑えることが可能です。通常、心臓手術や大血管手術において使用され、心臓の停止下でも全身への血液供給を維持します。また、ダブルローラーポンプ式構造により、万一一方のポンプに異常が発生しても、もう一方がバックアップとして機能し、安全性が向上しています。さらに、流量調整や圧力管理が精密に行えるため、術中の血行動態を正確にコントロールできる点が特長です。
図. ダブルローラーポンプ式人工心肺装置の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349560/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349560/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルダブルローラーポンプ式人工心肺装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の122百万米ドルから2032年には146百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルダブルローラーポンプ式人工心肺装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、技術進歩による性能向上
ダブルローラーポンプ式人工心肺装置は、ポンプ精度や血液損傷低減技術の進歩により、手術中の安全性と効率が向上しています。これにより、複雑な心臓手術や高リスク患者への適用が拡大し、市場需要を押し上げています。
2、心臓手術件数の増加
世界的に心臓手術や循環器手術の件数が増加しており、ダブルローラーポンプ式人工心肺装置の使用頻度が高まっています。特に高齢化社会における冠動脈疾患や弁膜症治療の増加が、市場成長を後押ししています。
3、安全性・信頼性への需要
ダブルローラーポンプ式人工心肺装置は、二重ローラー構造により万一の機器異常時でもバックアップ機能を提供できるため、手術チームの安全性要求に適合しています。この高い信頼性が病院側の導入意欲を促進しています。
今後の発展チャンス
1、高齢化社会による需要拡大
高齢化が進む世界各国では、心臓疾患患者が増加しており、ダブルローラーポンプ式人工心肺装置の需要は今後さらに拡大すると予想されます。特に複雑手術や高リスク症例での活用機会が増えることが期待されます。
2、低侵襲手術への適応
心臓手術の低侵襲化やロボット支援手術の普及に伴い、流量制御や血液損傷の低減が求められています。ダブルローラーポンプ式人工心肺装置は精密制御が可能であるため、こうした先進手術への対応力が市場機会を生みます。
3、技術革新による高付加価値製品の登場
流量センサーや自動制御機能の高度化により、ダブルローラーポンプ式人工心肺装置はより安全かつ効率的な製品へ進化しています。これにより、高性能モデルへの置き換え需要が増加し、市場機会を拡大します。
事業発展を阻む主要課題