アクション俳優・大東賢と白澤康宏がYouTube番組「アクション俳優バカ一代」を収録 “パワー系アクション”と笑いが融合したトーク番組
パワー系アクション俳優・大東賢と、自主映画界のレジェンド・白澤康宏によるYouTube番組「アクション俳優バカ一代」の収録が約1年ぶりに行われた。
大東賢は、「存在感」「重量感」「効かせるアクション」を重視した“パワー系アクション”を提唱するアクション俳優として活動。監督・主演作品「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」では、令和時代に合わせた新たな実戦型アクション表現にも挑戦している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349523/images/bodyimage1】
今回の「アクション俳優バカ一代」では、パワー系アクション論だけでなく、笑いを中心とした軽快なトークを展開。テンポの良い掛け合いや、思わずツッコミを入れたくなる内容、さらに「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」DVD販売祝いなど、盛り沢山の内容となっている。
また、長年アクション業界と自主映画界で活動してきた大東賢と白澤康宏ならではのリアルなエピソードや、アクション俳優としての考え方も語られ、笑いだけでなく見応えある内容に仕上がった。
放送日などの詳細は後日発表予定。
パワー系アクション俳優バカ一代チャンネルより更新されます。
https://youtu.be/VYyGl3UUDEc?si=oIzCwAscYapGL9t8
【関連キーワード】 アクション俳優／大東賢／パワー系アクション／効かせるアクション／実戦型アクション／存在感／重量感／白澤康宏／運送ドラゴン／パワード人間バトルクーリエ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349523/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349523/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
大東賢は、「存在感」「重量感」「効かせるアクション」を重視した“パワー系アクション”を提唱するアクション俳優として活動。監督・主演作品「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」では、令和時代に合わせた新たな実戦型アクション表現にも挑戦している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349523/images/bodyimage1】
今回の「アクション俳優バカ一代」では、パワー系アクション論だけでなく、笑いを中心とした軽快なトークを展開。テンポの良い掛け合いや、思わずツッコミを入れたくなる内容、さらに「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」DVD販売祝いなど、盛り沢山の内容となっている。
また、長年アクション業界と自主映画界で活動してきた大東賢と白澤康宏ならではのリアルなエピソードや、アクション俳優としての考え方も語られ、笑いだけでなく見応えある内容に仕上がった。
放送日などの詳細は後日発表予定。
パワー系アクション俳優バカ一代チャンネルより更新されます。
https://youtu.be/VYyGl3UUDEc?si=oIzCwAscYapGL9t8
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349523/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
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インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
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