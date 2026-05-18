コア製造装置市場、2032年に769百万米ドルへ CAGR5.6%で成長予測
コア製造装置とは
コア製造装置は、金属鋳造における中子（コア）を形成するための専用設備であり、砂とバインダーを用いて内部空洞構造を精密に成形する役割を担う。主構成には、砂を金型へ射出するコアシューター、配合を調整する砂ミキサー、硬化処理を行うコアオーブン（または硬化システム）が含まれる。
2024年以降、鋳造品質要求の高度化により、寸法精度±0.1mm以下の高精度コア成形ニーズが増加している。特に自動車エンジン部品やターボハウジングなど複雑形状鋳造品において、コア製造装置の性能が製品歩留まりに直結する構造となっている。
2025年におけるコア製造装置市場は、コア製造装置・鋳造中子技術・自動鋳造ライン・砂型成形プロセス・スマートファウンドリー設備を中核キーワードとして拡大している。米国関税政策に伴うサプライチェーン変動の影響を受けつつも、自動車・航空宇宙分野の需要拡大が市場成長を下支えしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349564/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349564/images/bodyimage2】
図. コア製造装置の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「コア製造装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、コア製造装置の世界市場は、2025年に527百万米ドルと推定され、2026年には554百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.6%で推移し、2032年には769百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場構造とプロセス技術の進化トレンド
コア製造装置市場では、製品タイプ別に技術革新が進展している。コールドコアプロセス機は高い生産効率と優れた砂充填性能により急速に普及しており、従来のホットコアプロセスの一部を代替する動きが加速している。
一方、無機プロセス機は低環境負荷という特性を持つが、技術難度と設備コストの高さから市場規模は限定的である。ただし、欧州を中心とした環境規制強化により、長期的には高成長領域として注目されている。
直近6か月では、中国およびドイツの鋳造メーカーにおいて「低VOCバインダー＋自動硬化制御システム」導入が進み、プロセス安定性と排出削減の両立が重要テーマとなっている。
需要構造と自動車産業への依存度
コア製造装置の最大需要分野は自動車産業であり、砂型鋳造用途の40%以上が同分野に集中している。エンジンブロック、トランスミッション部品、EV向け軽量構造部材などで広く使用されている。
また、建設機械・航空宇宙・造船分野でも需要は拡大しており、特に航空宇宙向けでは高耐熱合金鋳造用の精密コア需要が増加している。EVシフトに伴い、従来のエンジン部品中心構造から、熱管理部品・軽量構造部品向けコア需要へと構造変化が進行している点も重要である。
競争環境とグローバルメーカー構造
コア製造装置市場の主要企業には、Laempe Mössner Sinto、Loramendi、Mingzhi Technology、Omega Sinto、Suzhou Suzhu Intelligent Equipmentなどが存在する。欧州系企業は高精度制御技術、中国系企業はコスト競争力と設備拡張性に強みを持つ構造である。
市場は中堅プレイヤーが多く、技術分散型の競争構造を形成している点が特徴である。特に自動化対応力とプロセス統合能力が競争優位性の決定要因となっている。
コア製造装置は、金属鋳造における中子（コア）を形成するための専用設備であり、砂とバインダーを用いて内部空洞構造を精密に成形する役割を担う。主構成には、砂を金型へ射出するコアシューター、配合を調整する砂ミキサー、硬化処理を行うコアオーブン（または硬化システム）が含まれる。
2024年以降、鋳造品質要求の高度化により、寸法精度±0.1mm以下の高精度コア成形ニーズが増加している。特に自動車エンジン部品やターボハウジングなど複雑形状鋳造品において、コア製造装置の性能が製品歩留まりに直結する構造となっている。
2025年におけるコア製造装置市場は、コア製造装置・鋳造中子技術・自動鋳造ライン・砂型成形プロセス・スマートファウンドリー設備を中核キーワードとして拡大している。米国関税政策に伴うサプライチェーン変動の影響を受けつつも、自動車・航空宇宙分野の需要拡大が市場成長を下支えしている。
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図. コア製造装置の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「コア製造装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、コア製造装置の世界市場は、2025年に527百万米ドルと推定され、2026年には554百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.6%で推移し、2032年には769百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場構造とプロセス技術の進化トレンド
コア製造装置市場では、製品タイプ別に技術革新が進展している。コールドコアプロセス機は高い生産効率と優れた砂充填性能により急速に普及しており、従来のホットコアプロセスの一部を代替する動きが加速している。
一方、無機プロセス機は低環境負荷という特性を持つが、技術難度と設備コストの高さから市場規模は限定的である。ただし、欧州を中心とした環境規制強化により、長期的には高成長領域として注目されている。
直近6か月では、中国およびドイツの鋳造メーカーにおいて「低VOCバインダー＋自動硬化制御システム」導入が進み、プロセス安定性と排出削減の両立が重要テーマとなっている。
需要構造と自動車産業への依存度
コア製造装置の最大需要分野は自動車産業であり、砂型鋳造用途の40%以上が同分野に集中している。エンジンブロック、トランスミッション部品、EV向け軽量構造部材などで広く使用されている。
また、建設機械・航空宇宙・造船分野でも需要は拡大しており、特に航空宇宙向けでは高耐熱合金鋳造用の精密コア需要が増加している。EVシフトに伴い、従来のエンジン部品中心構造から、熱管理部品・軽量構造部品向けコア需要へと構造変化が進行している点も重要である。
競争環境とグローバルメーカー構造
コア製造装置市場の主要企業には、Laempe Mössner Sinto、Loramendi、Mingzhi Technology、Omega Sinto、Suzhou Suzhu Intelligent Equipmentなどが存在する。欧州系企業は高精度制御技術、中国系企業はコスト競争力と設備拡張性に強みを持つ構造である。
市場は中堅プレイヤーが多く、技術分散型の競争構造を形成している点が特徴である。特に自動化対応力とプロセス統合能力が競争優位性の決定要因となっている。