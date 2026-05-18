世界の印刷用ブランケット市場：2032年に4.4%成長率、市場規模は1215百万米ドルに達する見込み
印刷用ブランケットとは
印刷用ブランケットは、天然ゴム・合成ゴムと多層繊維基材から構成される複合機能材料であり、オフセット印刷工程においてインクを基材へ均一転写する中核部材である。2024年の世界生産量は約1,221万m2、平均単価は約70米ドル/m2で推移している。
欧州が最大市場シェアを占め、米国・中国・日本がこれに続く。ContiTech、Flint Group、Fujikura Rubber、Meiji Rubber & Chemical、Kinyoshaなどが主要企業であり、特にContiTechはCONTI-AIRやPHOENIX Xtra Blanketsなどの製品群により33%以上のシェアを維持し、印刷用ブランケット市場の技術標準形成を主導している。
近年は印刷品質の均一化要求の高まりから、表面弾性制御・インク転写効率・耐圧縮性の高度バランス設計が競争軸となっている。
2025年における印刷用ブランケット市場は、印刷用ブランケット・オフセット印刷・ゴム複合材料・印刷品質制御・パッケージング印刷といった技術軸を中心に拡大している。米国関税政策に起因するサプライチェーン再編が進行する中、印刷品質要求の高度化と包装需要の増加が市場成長の主要因となっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349562/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349562/images/bodyimage2】
図. 印刷用ブランケットの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「印刷用ブランケット―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、印刷用ブランケットの世界市場は、2025年に900百万米ドルと推定され、2026年には936百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.4%で推移し、2032年には1215百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場成長要因と印刷用ブランケット需要拡大メカニズム
印刷用ブランケット市場の成長は主に包装産業の拡大に支えられている。特にEコマースの成長に伴う段ボール・ラベル印刷需要の増加が顕著であり、短納期・高精細印刷への対応が求められている。
また、印刷用ブランケットはオフセット印刷・フレキソ印刷・UV印刷など多様な工程に対応し、特にUVブランケットは高耐久・高精細印刷用途で採用が拡大している。近年6か月では、欧州の包装メーカーを中心に「長寿命ブランケット＋低メンテナンス運用」への切替投資が加速している。
加えて、印刷工程の自動化により、ブランケットの摩耗予測や張力管理などのデジタル品質制御技術の導入も進展している。
サプライチェーン再編とコスト構造の変化
米国関税政策の影響により、印刷用ブランケットの供給網は地域分散化が進んでいる。特にゴム原料・繊維基材の調達コスト変動が製造コストに直接影響している。
印刷用ブランケットのコスト構造は、原材料（ゴム・繊維）が約60%、製造加工費が約25%、品質管理・研究開発が約10%、物流が約5%を占める。近年はエネルギー価格上昇により欧州生産拠点のコスト競争力が低下し、アジアへの生産移転が一部で進行している。
一方で、高付加価値製品では依然として欧州メーカーが技術優位性を維持しており、低価格帯との二極化が進んでいる点が特徴である。
技術トレンドと印刷用ブランケットの高機能化
印刷用ブランケットは従来の消耗材から、高精度印刷制御部材へと進化している。特に以下の技術トレンドが市場を牽引している。
第一に、微細網点再現性の向上であり、高解像度パッケージ印刷において不可欠となっている。第二に、UV硬化インク対応材料の普及により、耐熱性・耐薬品性の強化が進展している。第三に、スマート印刷ラインとの統合により、摩耗センサーやデジタルモニタリング機能の導入が始まっている。
印刷用ブランケットは、天然ゴム・合成ゴムと多層繊維基材から構成される複合機能材料であり、オフセット印刷工程においてインクを基材へ均一転写する中核部材である。2024年の世界生産量は約1,221万m2、平均単価は約70米ドル/m2で推移している。
欧州が最大市場シェアを占め、米国・中国・日本がこれに続く。ContiTech、Flint Group、Fujikura Rubber、Meiji Rubber & Chemical、Kinyoshaなどが主要企業であり、特にContiTechはCONTI-AIRやPHOENIX Xtra Blanketsなどの製品群により33%以上のシェアを維持し、印刷用ブランケット市場の技術標準形成を主導している。
近年は印刷品質の均一化要求の高まりから、表面弾性制御・インク転写効率・耐圧縮性の高度バランス設計が競争軸となっている。
2025年における印刷用ブランケット市場は、印刷用ブランケット・オフセット印刷・ゴム複合材料・印刷品質制御・パッケージング印刷といった技術軸を中心に拡大している。米国関税政策に起因するサプライチェーン再編が進行する中、印刷品質要求の高度化と包装需要の増加が市場成長の主要因となっている。
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図. 印刷用ブランケットの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「印刷用ブランケット―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、印刷用ブランケットの世界市場は、2025年に900百万米ドルと推定され、2026年には936百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.4%で推移し、2032年には1215百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場成長要因と印刷用ブランケット需要拡大メカニズム
印刷用ブランケット市場の成長は主に包装産業の拡大に支えられている。特にEコマースの成長に伴う段ボール・ラベル印刷需要の増加が顕著であり、短納期・高精細印刷への対応が求められている。
また、印刷用ブランケットはオフセット印刷・フレキソ印刷・UV印刷など多様な工程に対応し、特にUVブランケットは高耐久・高精細印刷用途で採用が拡大している。近年6か月では、欧州の包装メーカーを中心に「長寿命ブランケット＋低メンテナンス運用」への切替投資が加速している。
加えて、印刷工程の自動化により、ブランケットの摩耗予測や張力管理などのデジタル品質制御技術の導入も進展している。
サプライチェーン再編とコスト構造の変化
米国関税政策の影響により、印刷用ブランケットの供給網は地域分散化が進んでいる。特にゴム原料・繊維基材の調達コスト変動が製造コストに直接影響している。
印刷用ブランケットのコスト構造は、原材料（ゴム・繊維）が約60%、製造加工費が約25%、品質管理・研究開発が約10%、物流が約5%を占める。近年はエネルギー価格上昇により欧州生産拠点のコスト競争力が低下し、アジアへの生産移転が一部で進行している。
一方で、高付加価値製品では依然として欧州メーカーが技術優位性を維持しており、低価格帯との二極化が進んでいる点が特徴である。
技術トレンドと印刷用ブランケットの高機能化
印刷用ブランケットは従来の消耗材から、高精度印刷制御部材へと進化している。特に以下の技術トレンドが市場を牽引している。
第一に、微細網点再現性の向上であり、高解像度パッケージ印刷において不可欠となっている。第二に、UV硬化インク対応材料の普及により、耐熱性・耐薬品性の強化が進展している。第三に、スマート印刷ラインとの統合により、摩耗センサーやデジタルモニタリング機能の導入が始まっている。