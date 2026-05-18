PVC製屋根窓の世界市場2026年、グローバル市場規模（手動式、電動式）・分析レポートを発表
2026年5月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「PVC製屋根窓の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、PVC製屋根窓のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、PVC製屋根窓市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は171百万ドルと評価されており、2031年には227百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は4.2％であり、住宅および商業建築の需要拡大を背景に安定した成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
________________________________________
PVC製屋根窓は、屋根部分に設置される窓であり、採光や換気を目的として使用される建築部材です。PVC素材を使用することで耐候性や断熱性に優れ、長期間にわたり安定した性能を維持することができます。
また、軽量で施工性が高く、メンテナンスが容易である点も特徴です。住宅や商業施設において快適な室内環境を実現するために重要な役割を果たしています。
________________________________________
本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは手動式と電動式に分類され、それぞれ使用環境や利便性に応じて選択されます。
用途別では住宅用と商業用に分かれており、特に住宅分野での需要が市場を牽引しています。自然採光や省エネルギーへの関心の高まりが需要拡大の要因となっています。
________________________________________
競争環境においては、Velux、Fakro、Roto、Lamilux、Keylite、AHRD、Tegola Canadese、Faelux、Alwitra、DAKOTAなどが主要企業として挙げられます。さらにSunsquare、INLUXなども市場で重要な役割を担っています。
各企業は製品のデザイン性や機能性の向上を通じて競争力を強化しています。
________________________________________
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。欧州では環境配慮型建築の普及により需要が高く、北米でも住宅改修や新築需要が市場を支えています。
アジア太平洋地域では都市化の進展とともに住宅建設が増加し、市場の拡大が見込まれています。
________________________________________
市場の成長要因としては、住宅建設の増加、省エネルギー意識の向上、快適な居住環境への需要拡大が挙げられます。一方で、建材コストの変動や施工条件の制約が市場拡大の課題となっています。
また、高機能製品やスマート制御技術の導入により、新たな成長機会が期待されています。
________________________________________
さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
________________________________________
総括として、本市場は建築需要の拡大とともに今後も安定した成長が期待される分野です。
省エネルギー性能と快適性の向上が競争の鍵となり、各企業の戦略的取り組みが市場の将来を左右すると考えられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「PVC製屋根窓の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、PVC製屋根窓のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、PVC製屋根窓市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は171百万ドルと評価されており、2031年には227百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は4.2％であり、住宅および商業建築の需要拡大を背景に安定した成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
________________________________________
PVC製屋根窓は、屋根部分に設置される窓であり、採光や換気を目的として使用される建築部材です。PVC素材を使用することで耐候性や断熱性に優れ、長期間にわたり安定した性能を維持することができます。
また、軽量で施工性が高く、メンテナンスが容易である点も特徴です。住宅や商業施設において快適な室内環境を実現するために重要な役割を果たしています。
________________________________________
本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは手動式と電動式に分類され、それぞれ使用環境や利便性に応じて選択されます。
用途別では住宅用と商業用に分かれており、特に住宅分野での需要が市場を牽引しています。自然採光や省エネルギーへの関心の高まりが需要拡大の要因となっています。
________________________________________
競争環境においては、Velux、Fakro、Roto、Lamilux、Keylite、AHRD、Tegola Canadese、Faelux、Alwitra、DAKOTAなどが主要企業として挙げられます。さらにSunsquare、INLUXなども市場で重要な役割を担っています。
各企業は製品のデザイン性や機能性の向上を通じて競争力を強化しています。
________________________________________
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。欧州では環境配慮型建築の普及により需要が高く、北米でも住宅改修や新築需要が市場を支えています。
アジア太平洋地域では都市化の進展とともに住宅建設が増加し、市場の拡大が見込まれています。
________________________________________
市場の成長要因としては、住宅建設の増加、省エネルギー意識の向上、快適な居住環境への需要拡大が挙げられます。一方で、建材コストの変動や施工条件の制約が市場拡大の課題となっています。
また、高機能製品やスマート制御技術の導入により、新たな成長機会が期待されています。
________________________________________
さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
________________________________________
総括として、本市場は建築需要の拡大とともに今後も安定した成長が期待される分野です。
省エネルギー性能と快適性の向上が競争の鍵となり、各企業の戦略的取り組みが市場の将来を左右すると考えられます。