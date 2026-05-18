LA STRADA CANYONキャニオン発売開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349563/images/bodyimage1】
株式会社阿部商会（本社:東京都千代田区、代表取締役:阿部 文保）は、取扱ブランド「LA STRADA(ラ ストラーダ)」より、アウトドア・オフロード志向のオーバーランダースタイルに最適ホイール「CANYON（キャニオン）」が発売になりました。
レトロ＆クラシックで無骨なデザインが目を引く「ラ・ストラーダ キャニオン」。アウトドア・オフロード志向のオーバーランダースタイルに最適です。特徴的なサークル・ディッシュに、力強く立体的な造形と大型のボルト装飾を融合。車両の足元をよりワイルドに、力強く引き締めます。
データは下記URLよりダウンロード頂けます。
http://abeshokai-databank.com/article/20260518508.html
阿部商会LA STRADA Webサイト：
https://abeshokai.jp/ls_archives
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Instagramを開設いたしました！是非フォローをお願いいたします。
https://www.instagram.com/abeshokai/
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配信元企業：株式会社阿部商会
株式会社阿部商会（本社:東京都千代田区、代表取締役:阿部 文保）は、取扱ブランド「LA STRADA(ラ ストラーダ)」より、アウトドア・オフロード志向のオーバーランダースタイルに最適ホイール「CANYON（キャニオン）」が発売になりました。
レトロ＆クラシックで無骨なデザインが目を引く「ラ・ストラーダ キャニオン」。アウトドア・オフロード志向のオーバーランダースタイルに最適です。特徴的なサークル・ディッシュに、力強く立体的な造形と大型のボルト装飾を融合。車両の足元をよりワイルドに、力強く引き締めます。
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