オンラインセミナー『営業目標を「絶対達成」させる思考と技術』2026年6月26日（金）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『営業目標を「絶対達成」させる思考と技術』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
20年以上も前から営業支援システムの設計開発・導入支援をしてきて断言できます。どれほどITやAIの技術が進化しようと、マネジメントスキルが未熟なら目標は達成しない。
本講座では、営業DXを推進しても、なかなか期待通り成果を出すことができず困っている経営者、マネージャーに向けて絶対達成するマネジメント手法「予材管理」を徹底解説します。
営業マネジメントシート等を無料で進呈しますので、ぜひご参加ください。
【開催日】
2026/06/26（金） 13：00～14：30
【講 師】
アタックスグループ パートナー
株式会社アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長
横山 信弘
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・営業マネージャー・営業責任者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2164
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
20年以上も前から営業支援システムの設計開発・導入支援をしてきて断言できます。どれほどITやAIの技術が進化しようと、マネジメントスキルが未熟なら目標は達成しない。
本講座では、営業DXを推進しても、なかなか期待通り成果を出すことができず困っている経営者、マネージャーに向けて絶対達成するマネジメント手法「予材管理」を徹底解説します。
営業マネジメントシート等を無料で進呈しますので、ぜひご参加ください。
【開催日】
2026/06/26（金） 13：00～14：30
【講 師】
アタックスグループ パートナー
株式会社アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長
横山 信弘
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・営業マネージャー・営業責任者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2164
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
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