経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『営業目標を「絶対達成」させる思考と技術』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

20年以上も前から営業支援システムの設計開発・導入支援をしてきて断言できます。どれほどITやAIの技術が進化しようと、マネジメントスキルが未熟なら目標は達成しない。

本講座では、営業DXを推進しても、なかなか期待通り成果を出すことができず困っている経営者、マネージャーに向けて絶対達成するマネジメント手法「予材管理」を徹底解説します。

営業マネジメントシート等を無料で進呈しますので、ぜひご参加ください。

【開催日】
2026/06/26（金）　13：00～14：30

【講　師】
アタックスグループ　パートナー
株式会社アタックス・セールス・アソシエイツ　代表取締役社長
横山　信弘

【受講料】
無料

【対　象】
経営者・営業マネージャー・営業責任者
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2164

【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

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